Вещи в добрые руки

Какая эксклюзивная блузочка! А нюдового цвета худи с кошечками можно купить на каждый день. Или лучше джинсы со стразами? Да что тут думать, возьму все! И вот дома оказывается, что места в шкафу ни для кисочек, ни для кофточек уже нет. Встает резонный вопрос: куда же деть старые ненужные вещи, чтобы и полки освободить, и экологии помочь?

Три года назад на улице Айской открылся популярный среди молодежи секонд-стор «Locus Soulus», который смог объединить секонд-хенд с одеждой из вторых рук, букинистику и барахолку.

Неприметную дверь в жилом здании отыскать сложно. Но уже при входе понимаешь, что попал в особенное место. Атмосфера «Локуса» непринужденная: среди вешалок с аккуратно развешенной одеждой, полок с обувью и бижутерией затаился небольшой уголок со столиком и креслами, в одном из которых пристроилась пушистая кошка. Невольно возникает ощущение, словно пришел в гости к другу, и, как оказалось, именно этого и добивалась 22-летняя основательница «Локуса» Сен Салихова.

«Считаю «Локус» своим вторым домом и посетителей воспринимаю как тех, кто приходит ко мне домой. Я стараюсь быть радушной и открытой, чтобы они чувствовали себя уютно. Здесь можно не только купить или сдать одежду, но и посидеть за чашкой чая, поиграть на гитаре», - поделилась Сен.

Открыть подобное место девушка мечтала еще с детства. Тогда, как признается, любила коллекционировать камни, одежду и различные безделушки. Идея совместить работу с хобби возникла в 2018 году во время поездки в Москву. Там она посетила «Locus Soulus» и познакомилась с основательницей Светланой Гусаровой, которая вдохновила открыть «Локус» в Уфе.

«Я давно задумывалась о собственном деле. Бывало, разглядывала через окошко трамвая красивые витрины магазинов, мечтая когда-нибудь открыть что-то свое. После поездки в Москву настолько загорелась идеей о «Локусе», что даже не боялась потерпеть неудачу, потому что знала, если не попробую, то точно ничего не выйдет».

Первоначальные вложения были очень маленькими, многое в арендованном помещении Сен приходилось делать собственными руками: шпаклевать и красить стены, собирать стеллажи и полки, а также заниматься декором и выставлением товаров. Часто на помощь приходили друзья и знакомые.

«Еще за полгода до открытия «Локуса» в Уфе к нам обратилась женщина. Она предложила забрать книги из своей домашней библиотеки. Выносили мы их очень долго, получилось около пятидесяти больших мешков», – поделился друг Сен Максим Баранов, который также не мало сил вложил в обустройство магазина.

Вначале секонд-стор работал в убыток, денег на аренду не хватало, и дело шло к закрытию. Тогда благодаря социальным сетям неравнодушные люди узнали о проблемах и решили помочь.

«Первые полгода мы вообще не выходили в плюс, и у меня кончились деньги на содержание магазина. В социальных сетях я опубликовала пост о том, что «Локус» закрывается, и так много людей решили нас поддержать! Отправляли деньги кто сколько мог, и в первые две недели нам удалось собрать всю сумму на аренду. После этого больше не уходили в минус» - рассказала Сен.

Вещи в «Локусе», можно сказать, совершают своеобразное путешествие из одних рук в другие: кто-то может принести ненужные книги, картины, посуду и сразу же купить понравившуюся виниловую пластинку или ароматную свечку, которые также кто-то принес из своего дома. Таким образом у старых вещей есть возможность найти нового владельца и не оказаться на свалке. Средняя стоимость одежды – 350 рублей, а цена на элементы декора и мелкие принадлежности может варьироваться от 30 до 150 рублей.

Часто в «Локусе» организуются ярмарки, где каждый желающий может зарегистрироваться и выставить на продажу собственные товары, например, украшения и игрушки ручной работы, коллекционные фигурки и многое другое.

В 2019 году «Locus Soulus» получил звание «Лучший социальный проект Башкирии в сфере экологии», и Сен не планирует на этом останавливаться, продолжая развивать это дружелюбное место.

Анастасия РОМАНОВА.

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