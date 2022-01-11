Снег на голову

Как показывает печальная статистика, зима не обходится без ЧП, когда снежная шапка падает с крыш на прохожих. Вот и нынешний сезон с изобилием осадков требует осторожности от горожан и добросовестного отношения и очистки кровли от коммунальных служб...

И вот мы на одной из опасных точек по адресу Чернышевского, 101 – январским утром к четырехэтажному дому 1952 года постройки приехала автовышка, а также бригада УЖХ Кировского района, состоящая из 3 человек – наблюдателя и двух кровельщиков. Существует два способа проведения подобных работ – первый предполагает непосредственный выход на крышу, однако при такой форме покрытия, как в доме на Чернышевского, он полностью исключен.

- Это просто небезопасно при шатровой или скатной форме кровли, как здесь, к тому же на крыше нет ограждений, огромен риск упасть, - говорит начальник участка Ирик Кадыров.

Поэтому коммунальщики используют второй способ – рабочий встает в корзину, к которой крепится страховочным оборудованием, после чего поднимается на уровень крыши и уже тогда лопатой очищает кровлю от снега, сбивает сосульки. При таком подходе можно также объективно оценить ситуацию на крыше и увидеть участки, которые необходимо почистить. Ощущения от подъема смешанные – в самом начале даже появляется чувство храбрости, однако при работе лопатой начинается тряска, в результате чего закономерно возникает страх.

- В такие моменты главное – не смотреть вниз, - советуют рабочие.

К слову, специалисты, занятые на чистке крыш, в большинстве своем – люди с колоссальным опытом, которые участвовали в возведении или реконструкции крупных объектов – в частности, заводов.

В то время, когда большинство уфимцев отдыхали, коммунальщики, наоборот, активно исполняли свои обязанности. Особенно это касается последних выходных, отмеченных снегопадами. В праздники была организована работа группами по 2 человека. Каждая из них работала три дня.

- Наш рабочий день начинается в 9 часов утра и закачивается в 6 вечера. При работе с автовышкой могут возникнуть сложности: мы приходим на участок, а она приезжает лишь через час, и только тогда мы приступаем к очистке, - продолжает Ирик Кадыров. – В таких случаях мы успеваем очистить только один дом до обеда. В иных случаях одна бригада «обслуживает» четыре дома до обеда и три – после. Уборка одного здания занимает в среднем 1,5 часа.

При этом коммунальные организации не дожидаются поступлений жалоб от жителей, а стараются действовать на опережение. Кстати, для этого им даже не надо пользоваться интерактивными картами и прочими «электронными костылями» - все проблемные участки давно выучены ими наизусть. Особое внимание рабочие уделяют приведению в порядок «красных линий», дворов и других объектов, где сход снега может привести к трагическим последствиям. Далее идут безопасные участки – в их случаях снег падает на газон.

Основная сложность при очистке крыш, по словам рабочих, заключается в автомобилях, припаркованных под окнами. К дому по Чернышевского, 101 это не относится. Зато около соседнего здания были обнаружены сразу три нарушителя. Причем остановились они аккурат под знаком, предупреждающим о сходе снега и наледи.

- Стараемся выжидать момент, когда возле дома нет припаркованных машин, и уже тогда приступаем к работе, - отметили специалисты.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА.