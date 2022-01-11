«Сейчас покажу», или Шампанское, горки, петарды

- В праздничные дни количество травм увеличивается на 30-40 процентов - не меньше. Чаще всего это ушибы, повреждения связок, переломы костей голени и предплечья, - рассказал «УВ» Вадим Фадеев, заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы №21. - Травмы есть всегда, предугадать это невозможно. Почему больше в новогодние праздники? Зима, переменчивая погода, люди больше гуляют, зимних развлечений – множество. Не забывайте и о факторе алкоголя.

Через наш травмпункт проходят как минимум 100 пострадавших в день, у каждого пациента – своя история. Чаще всего причина многих травм еще и в том, что человек старался удивить кого-то, можно сказать - выпендриться. А после принятия алкоголя критическое восприятие ситуации и своих действий снижается. Плюс фактор компании: когда человек один, он ведет себя более рассудительно.

Было в эти дни и несколько пострадавших от петард. И вот, например, человек решил произвести впечатление на компанию (на девушек) – и вместо того чтобы установить фейерверк на землю, в сугроб (причем строго вертикально, как рекомендует производитель), он пускает петарды прямо из рук. Так получают рваные раны кисти, бывает, что отрывает пальцы. Причем, как вы понимаете, пришить обратно можно отрезанный палец - когда есть ровный линейный разрез. Если же рана рваная, размозженная, все намного сложнее: нервы и сосуды могут быть практически уничтожены.

Или после поджигания петарды, не увидев выстрела, люди не выжидают какое-то время, когда это произойдет (или прогорит запал) и подходят, чтобы посмотреть, что случилось. Кто-то даже опускает лицо прямо к зарядам…

Если петарды небольшие, человек получит местный ожог. А если они мощные – для полета на 30-60 метров – рваные раны на лице, ожог мягких тканей, травмы глаз (ими занимаются в Центре неотложной офтальмологической помощи НИИ глазных болезней). И следы остаются обязательно, так как лечение этих ран очень проблемное. Края обожженные, а это всегда предвестник возникновения локальной инфекции.

Могу добавить, что количество травм от петард не снижается. Чужой опыт никого не учит. А бывают маленькие наземные петарды-бомбочки, которые дают просто хлопок. И дети развлекаются: бросают их из-за угла под ноги прохожим. Кто-то падает, получает травму.

Как еще можно удивить родных и друзей? Папа, будучи немного «под градусом», говорит: «А я в детстве скатывался с горки стоя! Сейчас покажу, как это делается!» Следует падение, удар головой об лед, опять-таки сотрясение, переломы…

Также зимой в наших дворах заливаются горки, в том числе самодельные (там, где есть подземные гаражи, они образуются стихийно). И съезды с них местами ведут прямо на проезжую часть (дворовой проезд). А современные «ватрушки» развивают очень приличную скорость. Успеет ли водитель сориентироваться, когда ему под колеса летит такой «сюрприз»? Также «ватрушки», то есть тюбынги, врезаются в стойки для сушки белья, деревья…Итог - сотрясения головного мозга, ушибы. У детских травматологов были и случаи перелома позвонков – хорошо еще, если без смещения. О несчастных случаях в результате катания на «ватрушках» писалось неоднократно. Но их, как и мест для катания, становится все больше.

А бывает, что взрослые выходят с детьми кататься на горку. Плюс катание на лыжах, сноуборде, снегоходах - от них бывают очень тяжелые травмы. Если вы не заметили какого-то препятствия, снегоход может завалиться набок, а весит он около 400 кг. Он просто раздавливает ногу, ломает сразу. Было и несколько случаев, когда снегоход придавливал человека полностью (например, в овраге), и пострадавший умирал, потому что катался один.

Во многих случаях, когда пострадавшего привозят к нам, он сначала сквозь боль пытается шутить. Мол, поскользнулся, упал, очнулся – гипс… Но когда мы видим снимок пострадавшей кости и объясняем, какое будет лечение (операция, консервативное лечение, репозиция осколков кости), а также о пути реабилитации 4, 6, 8, 12 недель – на все это время он выпадает из жизни, из работы (а ведь далеко не все трудоустроены официально и могут взять больничный), плюс трудности в самообслуживании… Тут лицо у человека сразу меняется, и он говорит стандартную фразу: «Зачем я туда полез? Зачем я только это сделал?»

Учащаются в праздники и бытовые травмы: кто-то, когда выпадают выходные, начинает заниматься ремонтом, домашними делами - отсюда порезы, ушибы, переломы. Причем, если человек берет в руки инструменты, в том числе болгарку, в первый раз, нечасто, то он ведет себя осторожно. А вот если он это делает нередко - бдительность притупляется. Что тут сказать? Осторожней со стремянками и болгарками! Соблюдайте технику безопасности.

На рыбалку? Посмотри на градусник

- Новогодняя ночь, слава богу, прошла практически без происшествий, - рассказал спасатель 1 класса поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы Сергей Французов. - В основном мы с коллегами дежурили в местах массовых гуляний, чтобы предотвратить несчастные случаи и оперативно отреагировать на уже случившиеся. Несколько раз помогали экипажам «скорой помощи» транспортировать больных до карет. Также был один выезд на помощь собаке: женщина заметила щенка, застрявшего между гаражей, мы его вытащили, и она забрала собаку для дальнейшего пристройства. - А непосредственно перед Новым годом нашу смену и диспетчеров ЕДДС традиционно приехал поздравить начальник управления и пожелать спокойного дежурства, - улыбается спасатель.

Однако дальше все пошло не так хорошо. Например, 1 января около 18.00 на реке Уфимке (в микрорайоне Сипайлово) под лед провалился мужчина. Как выяснилось, 83-летний уфимец решил набрать речной воды для пролива комнатных растений, для этого он с 5-литровой емкостью пошел к полынье. Мужчина успел пройти около 15 метров от берега, но тонкий лед не выдержал его веса, и он провалился в воду. К счастью, барахтающегося в полынье человека заметили очевидцы и смогли вытащить его из студеной воды. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда закутали его в теплую куртку, отвезли домой и передали родственникам. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

2 января вновь чуть не произошел несчастный случай, и снова на Уфимке. На сей раз мужчина отправился на зимнюю рыбалку на «нижний карьер», и дойдя до середины реки, провалился под лед. Его заметил очевидец из окна своего дома и позвонил в экстренные службы. В это время недалеко от места происшествия находились другие любители подледного лова, который и вытащили пострадавшего из ледяной воды, в которой он пробыл около десяти минут. Спасатели сопроводили его на берег и передали сотрудникам скорой помощи.

В тот же день помощь спасателей и медиков потребовалась еще одному любителю подледного лова. Мужчина ловил рыбу на реке Белой в районе спорткомплекса «Юность». В какой-то момент находившиеся неподалеку рыболовы заметили, что он упал и не поднимается. Они побежали на водно-спасательную станцию и позвали на помощь. Сотрудники ПСО незамедлительно бросились к лежащему на льду человеку, который находился без сознания, транспортировали его до машины скорой помощи и передали медикам. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Корзинка:

Перепады температур и обильное выпадение осадков могут привести к несчастным случаям на воде. В периоды потепления ледовый покров утрачивает свою прочность, а снегопад заметает не только следы, по которым можно безопасно вернуться обратно, но и трещины и промоины.

Выходить на лед когда прогнозируется ухудшение погодных условий, в темное время суток и тем более в состоянии алкогольного опьянения не следует!

При этом Практически каждый любитель зимней ловли рыбы выходит на промысел без жилета и иных спасательных средств. Такое наплевательское отношение к своей безопасности в конце концов может обойтись очень дорого.

Чтобы предупредить рыболовов об этих опасностях, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы организуют на реках профилактические рейды. За первую неделю нового года проведено 46 рейдов.