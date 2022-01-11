Полюбили оверсайз, забыли шпильки

В начале пандемии, когда все сидели дома в самоизоляции, эксперты советовали разобрать свою одежду - и приятно, и полезно. Многие так и сделали - навели порядок в гардеробе. И что выяснилось? Что красивые платья и костюмы, а также туфли на каблуках остаются невостребованными. Зато понадобилась удобная одежда, которую иногда приходилось срочно докупать. Дошло до того, что кто-то впервые приобрел кроссовки. Останутся ли полюбившиеся на карантине спортивные образы с нами навсегда? Об этом говорим с экспертом моды, доцентом кафедры технологии и конструирования одежды УГНТУ Ольгой Андриановой.

- То, что нас всех отправили на самоизоляцию и дали возможность постоянно ходить в домашней удобной комфортной одежде, привело к тому, что возвращаться к офисным костюмам захотели не все. И отношение к одежде упростилось, кстати, этот тренд наметился еще до пандемии. Люди все чаще предпочитают свободные трикотажные вещи, которые не сковывают движений.

Многие именно на карантине решили обновить свой гардероб, не прибегая к шопингу. Каким образом? Заняться апсайклингом (от англ. «upcycling», что можно перевести как «более широкое применение»). Это новый термин, когда старым вещам дается новая жизнь.

Еще одно направление - костомайзинг. Девушки и дамы начали декорировать свои наряды, вспоминать приемы рукоделия, которыми они, возможно, занимались раньше. Кружевной воротничок или ремень хенд-мейд способны кардинально преобразить уже списанное платье.

- Таких примеров «до-после» немало в ленте Инстаграма, и в роликах в ТикТок…

- И все это ложится в русло нового экологического движения, которое пропагандирует, что мы покупаем много лишних вещей. Сегодня во всем мире призывают к разумному потреблению. Еще один плюс – занятия творчеством, рукоделием успокаивают, ему так легче переносить стрессовые ситуации, что, согласитесь, актуально во время пандемии.

- Еще пару-тройку лет назад уфимки носили однотипные норковые шубы и шапки. Сейчас многие дамы отказались от меха…

- Да, верно, стильный пуховик легче и комфортнее в носке. Сама мода стала гораздо более демократичной. Люди стали понимать, что удобство в одежде – гораздо более важный фактор, чем пресловутый престиж и желание произвести впечатление. Да, и меховая шуба перестала быть предметом престижа. На Западе уже давно есть четкое разграничение: яркий мейк-ап, обувь на высоком каблуке, мини, меха – атрибуты светского раута, это носится только по особым случаям. Наконец, и у нас это поняли.

- Откуда возникла такая любовь к оверсайз-силуэтам (больше на несколько размеров?

- Это наше подспудное желание быть более защищенным, словно спрятавшимся в кокон. Сегодня оверсайз-одежда присутствует и в мужских, и в женских коллекциях. Она выгодна производителю, не требует серьезных разработок по лекалам, поэтому продержится долго.

Унисекс – еще одна глобальная тенденция. В силу того что мужчины и женщины живут примерно одинаковой жизнью, выполняют одни и те же обязанности, мы и выглядим одинаково. Я иду по институту и не всегда могу определить, кто впереди меня: девушка или юноша. Примерно одинаковое телосложение, длинные волосы, оверсайз-свитер, джинсы и грубые ботинки или кроссовки.

Распространено и такое явление, когда свитер мужа может носить и супруга, а дочка-подросток надевает его как оверсайз-вариант.

- Какие еще тренды вы бы отметили?

- Как я уже говорила, основной – экологичность, возвращение к натуральным тканям и ручным видам работ. Много вещей рустикального характера, мы раньше называли деревенским стилем, вернулись свитера, как будто связанные бабушкой. Это мы видели еще в коллекции Dolce&Gabbana два года назад: была создана одежда для людей, занимающихся физическим трудом.

В то же время на смену природным материалам (мы их особенно выделяем) приходят очень интересные виды синтетических тканей. Покупатели все чаще делают выбор в пользу смесовых комбинаций из натуральных и синтетических составляющих. Такие ткани «дышат», пропускают воздух, приятные на ощупь, но в то же время не мнутся как шелк и лен, за ними легко ухаживать, они теплые, но не колючие, как шерсть.

Благодаря новым технологиям появились новые «умные» ткани. Например, растущие материалы для детской одежды, которые вытягиваются по мере роста ребенка. Или целое направление материалов, которые способны реагировать на низкие температуры.

Например, есть пижамы из нанотканей для пожилых людей, которые являются сенсором их самочувствия. Ткань умеет «сигнализировать», если у дедушки или бабушки поднялась температура, давление. Или если у ребенка промокли ноги, сапоги меняют цвет, и мама видит, что с малышом не все в порядке. Есть ткани, защищающие от вредного ультрафиолета, от перегрева и прочих воздействий.

- А каковы ваши наблюдения по цветовым предпочтениям уфимцев?

- Конечно, всегда остаются популярными природные оттенки, и это нормально. Они составляют 70%, так как не вызывают психологического резонанса. Яркие цвета носить интересно, но достаточно утомительно. Поэтому отдавая предпочтение пастели, можно разбавить ее одним акцентным мазком, и он создаст радужное настроение. 2022 год будет проходить под сочетанием серого с желтым. Это достаточно интересный союз – самый нейтральный оттенок и жизнерадостный цвет солнца. Сегодня мода стала меньше диктовать, она дает простор для творчества.

Альфия ИБРАГИМОВА.