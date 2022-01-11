Купеческое гнездо на Малой Казанской

На встрече в Музее полярников им. В. Альбанова уфимские краеведы заговорили о жизни купцов Соловьевых, ведь музей расположился в одном из домов, построенных главой семьи.

Высокие окна с красивейшими наличниками, небольшой, но просторный дом и еще один тоже одноэтажный домик рядом – этот еще и с резным карнизом… Сразу ясно, что они принадлежат не сегодняшней эпохе, любящей масштаб и эффектные линии. Дома из дерева сегодня даже за городом себе мало кто строит.

А вот во времена купца Григория Семёновича Соловьёва все было наоборот: богатые люди, которые спокойно могли построить себе кирпичный дом, даже не один, предпочитали в качестве жилья строения деревянные (иногда обложенные кирпичом). Возможно, считалось, что жить в каменном доме вредно для здоровья. Плюс конюшня, сарай, амбар – вот складские помещения были из кирпича, чтобы уберечься от пожара. Согласно исследованиям известных краеведов Анатолия Чечухи и Татьяны Тарасовой, владельцем участка на углу улиц Малой Казанской и Ханыковской (ныне Свердлова и Гоголя) и значится в уфимской переписи 1879 года Григорий Семёнович, купец 2-й гильдии. Специалисты считают, что прибыл он в наш город из Елабуги, тогда относившейся к Вятской губернии. Раскладочная ведомость налогов 1897 года уточняет, что на большом участке по Малой Казанской находится двухэтажный дом с каменным первым этажом и деревянный дом с антресолями (проще говоря, со вторым этажом в части дома), а также баня, каретник, конюшня, сарай и погреб. Все строения, как и водилось в то время на усадьбах состоятельных владельцев, крыты железом. Причем краеведы предполагают, что нижний - каменный - этаж основного дома появился намного раньше второго, деревянного, - возможно, даже в 1840-х годах: «культурный слой» с тех пор поднялся настолько высоко, что с тротуара можно заглядывать в окна. С другой стороны, это могли быть помещения для прислуги либо конторских служащих…

Деловая атмосфера

Чем же торговал Григорий Семёнович? В 1876 году он назван торговцем железным, скобяным и медным товаром в Уфимском гостином дворе. Однако объявление в уфимском адрес-календаре за 1897 год гласит: «Чаи под казённой бандеролью собственной развески потомственного почётного гражданина Григория Семёновича Соловьёва. Развесная находится в г. Уфе в гостином дворе. Магазины: в гг. Уфа, Верхнеуральск, Стерлитамак и в с. Балакове Самарской губернии. Фирма существует с 1872 года». Гораздо меньше «засветился» в печатных источниках его брат Фёдор Семёнович. В адрес-календаре за 1899 год читаем о нём: «Губернский попечительский совет о тюрьмах, один из директоров, высочайше утвержденных в сем звании».

В 1904-м участком всё ещё владеет Г.С.Соловьёв, в феврале 1906-го он и его сыновья выступили в Стерлитамаке как поручители (т.е. свидетели) на венчании купеческого сына Василия Михайловича Звездина и Валентины Алексеевны Соловьёвой (соответственно внучки и племянницы).

А в 1908-м участок уже числится за наследниками Г.С. Соловьёва. После раздела имущества усадьба №48 с одноэтажным домом была записана на Александра Григорьевича, а №50 - на Фёдора Григорьевича (в советское время нумерация изменилась: № 48 и 50 сейчас соответственно являются 86-м и 88-м по улице Свердлова). А ведь был ещё третий брат Алексей…

Торговые дела стал вести Фёдор Григорьевич: в семьях уфимских купцов была такая тенденция - капиталом управлял один из братьев. (Причем Фёдор из троих был младшим, а еще у Григория Семёновича и Ольги Ларионовны Соловьевых было три дочери: Елизавета, Клавдия и Ольга.) На многих брошюрах и книгах, изданных в дореволюционной Уфе, стоит отметка типографии и переплётной «Соловьев Ф.Г. и Ко» (улица Центральная, дом Городской управы, 50 человек работающих). Причём в Гостином дворе продолжало торговлю товарищество «Соловьев Г.С. и Ко». Кроме того, Ф.Г. Соловьев являлся агентом (представителем) страхового общества «Русский Лойд».

Великие чайные пути

Однако нужно обязательно остановиться на, можно сказать, деле жизни Григория Соловьева и его наследников, занятии, которое и сделало его богатым. На центральной Верхне-Торговой площади первая (лучшая) линия отводилась под бумажный, чайный и пр. товары. Торговля чаем и сахаром была очень выгодной. Почему?

Как пишут в своей статье «Торговля чаем в Уфимской губернии (вторая половина XIX - начало XX века)» М.И. Роднов и В.Н. Макарова, в XIX веке чай стал основным напитком многонационального населения Южного Урала, и изначально это был китайский чай.

Однако главным маршрутом его поставок из Кяхты (город в Бурятии на границе с Китаем) служил гужевой путь через Уральские горы. Он пролегал там, где горы ниже, севернее Уфы, и попадал на Ирбитскую ярмарку, оттуда - в Казань и соседние торговые центры, а уже потом - в Башкирию.

Главным центром чайной торговли здесь сначала был Мензелинск, расположенный рядом с крупнейшей транспортной артерией - Камой (и входивший в образованную в 1865 г. Уфимскую губернию). Сюда же через Петербург поступал чай из Европы, который называли кантонским. Но из-за длительной перевозки по морю он несколько терял в качестве и ценился ниже.

В 1862 году открылась Московско-Нижегородская железная дорога, в 1888 г. - Самаро-Уфимская, и «западный» чай стал доминирующим продуктом.

Причем изначально, как и везде, в Уфе чай покупали на ярмарке. Однако затем именно в результате высокого спроса у населения появились излишки этих товаров, и пришла пора переходить к регулярной магазинной торговле. Ну а к началу XX в. заработала Транссибирская магистраль, кяхтинский чай получил новый удобный путь, и жители Уфимской губернии вновь стали предпочитать его.

Уфа превратилась в центр чайной торговли Южного Урала и оптовой торговли для всей империи. Ею занимались сотни, тысячи предпринимателей по всей Уфимской губернии. Отсюда партии товара уходили в Нижний Новгород и Казань, Самару, Златоуст, Челябинск, Сибирь. К 1911 году здесь действовали четыре крупнейшие чайные фирмы страны: Товарищество Высоцкого, Кузнецов и К°, «М.И. Грибушина наследники». Торговый дом «Вогау и К°», которому принадлежали Белорецкие металлургические заводы, специально дочернее АО «Караван», а также чаерассыпочные фабрики, их было три на всю страну: в Москве, Одессе и Уфе. «Обороты чайного рынка исчислялись миллионами», - заключают авторы статьи.

Неразрывные связи

«Дорогая Маргарита! Спасибо тебе за поздравление и пожелание. Их на этот раз было много, и официальных и неофициальных…» Это отрывок из письма нашего великого земляка художника Михаила Нестерова к двоюродной племяннице Маргарите Михайловне Облецовой. Но какое отношение это имеет к Соловьевым? Дело в том, что Фёдор Григорьевич Соловьев женился на Людмиле Михайловне Облецовой - сестре Маргариты и дочери Михаила Николаевича Облецова – двоюродного брата М.В. Нестерова. В адрес-календаре за 1914 год Людмила Михайловна Соловьёва состоит членом общества вспомоществования учащимся в торговой школе. У супругов родились две дочери, и обе умерли вскоре после рождения, а вот сына Анатолия судьба пощадила: он дожил до 1966 года. Почти полвека назад краевед Владимир Смирнов писал: «Около семи лет назад в Уфе умер один из последних представителей по женской линии старинной уфимской семьи Облецовых - А.Ф. Соловьёв…».

Но вернемся к фамилии Облецовых, которые чем дальше, тем теснее связаны с Соловьёвыми. В адрес-календаре на 1876 г. Михаил Облецов упомянут как купец 2 гильдии (торговал крупчатной мукой в Гостином дворе). В адрес-календаре на 1883 год он уже член Уфимского уездного земства, уфимский 2-й гильдии купец, гласный Городской думы, кандидат в директоры Уфимского городского общественного банка, член-благотворитель Уфимского попечительного о бедных комитета, член правления и казначей общества Красного креста, член Совета Общества взаимного кредита. Его усадьба находилась в середине квартала на Лазаретной между Приютской и Калмацкой (сейчас здесь находится ДК «Нефтяник»). Он не давал рекламы, но его кирпичный завод (кирпич с клеймом «М.Н.О.») попал в список торговых заведений, производящих значительные торговые обороты (1883 г.): «Кирпичный завод Уфимского 2 гильдии купца Михаила Николаевича Облецова производит торговлю кирпичом, сбыт которого большею частию производится жителям г. Уфы. Кирпич работается из глины, песку и воды, добываемых на месте устройства завода … в год до 1 400 000 на 11 200 руб. Завод устроен на городской выгонной земле близ Сергиевского кладбища». Однако в 1880-х дела пошли хуже: возможно, Облецов разорился. В 1883 г., когда у него умер 13-летний сын, в метрической книге Успенской церкви он записан как купец, а уже в 1885-м в записи при рождении дочери - как мещанин. А в адрес-календаре на 1889 год его имя отсутствует…

В том же году и вплоть до 1917-го Маргарита Облецова начинает работать классной надзирательницей (классной дамой) Мариинской женской гимназии. Сохранилась ее фотография в кругу коллег, в документах за 1908 год указан ее адрес - Мал. Казанская, 50. В 1913-1914 гг. ее сестра Магдалина тоже работает классной надзирательницей во 2-й женской гимназии. С 1911 года она тоже живет во втором доме усадьбы Соловьевых. Четвертая их сестра Валентина стала Жаровой, проживала в Ногинске.

В 1917 году оба дома Соловьёвых были муниципализированы, то есть изъяты у них. Согласно переписи, в середине 1920-х А.Г. Соловьев арендует свой бывший дом №48 (вместо нумерации участков при советской власти стали нумеровать дома) у Горкомхоза, а в доме №50 проживают арендаторы Булгакова, Елеазарова. Кто такая Булгакова, еще предстоит выяснить, а Елеазарова - это Магдалина, теперь уже жена Ионы Григорьевича Елеазарова, и ее брат Николай Михайлович Облецов (всего у М.Н. Облецова было шестеро детей). И.Г. Елеазаров в 1917 году - надворный советник и помощник уездного исправника Уфимской уездной полиции.

После окончательного взятия Уфы красными были расстреляны многие из тех, кто поддерживал белых: купцы братья Лаптевы и Сергей Шамин, протоиерей Евграф Еварестов. В ноябре 1919 года Магдалина Елеазарова (в хранящемся в архиве ФСБ деле - «Елизарова») была арестована и осуждена «к ссылке без указания срока» - скорее всего как жена царского чиновника. В тот же день арестовали и её сестру Маргариту Михайловну, она была «осуждена в лагерь до конца гражданской войны». «В белых войсках Восточного фронта» служил и родной брат Маргариты и Магдалины, поручик Леонид Облецов, в 1922 году он жил в Томске. А Маргариту арестовали, возможно, на всякий случай или за попытку сопротивления аресту сестры.

В 1920-м на Малой Казанской вновь появляется дочь Алексея Григорьевича Соловьева (он умер в 1903 году) Валентина Звездина: после революции она с мужем отправилась в Ташкент, однако в дороге муж погиб, она очутилась в Уфе с детьми, без поддержки и денег. Сведения уфимских краеведов пополнила Вера Звездина – внучка Валентины, учитель информатики в Ташкенте. Она вспоминает, что в голодном и холодном 1920-м Соловьевы смогли приютить своих родственников… в бывшей конюшне. Впрочем, возможно, дом уже был «уплотнен», а все добротные бывшие купеческие конюшни к тому времени надолго превратились в жилье. Валентина Звездина умерла в 1942 году.

И, слава богу, уже в 1923-м в дом №50 вернулась Магдалина Облецова; там же вновь проживала и Маргарита. После смерти в 1913 г. сестры М.В. Нестерова Александры Маргарите Михайловне досталась часть вещей покойной. Именно она сохранила детские вещи своего дяди, его работы.

По поводу этих вещей к ней несколько раз приезжали из Москвы. Маргарита умерла в 1945 году, и некоторые реликвии в Музей им. М.В. Нестерова передала уже Магдалина Михайловна.

Ну а мы лишь как будто издалека посмотрели на жизнь большого, богатого купеческого дома – жизнь, которую история вскоре перевернет, семьи, членов которой она разбросает по стране, причем о многих их потомках мы не знаем практически ничего. Хорошо, что хоть некоторым из них удалось держаться вместе.

Записала Екатерина КЛИМОВИЧ.

Единственное фото членов семьи Соловьёвых: внучка Григория Семеновича Соловьева, дочь Алексея Григорьевича Валентина Алексеевна и ее муж — стерлитамакский купец Звездин Василий Михайлович