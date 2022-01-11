Полезная привычка

Идите в баню!

Каждое воскресенье мы с друзьями отправляемся в баню. Пункт назначения – комплекс «Лукоморье» под Уфой. Здесь несколько домиков разных размеров. Есть общие, где можно мыться и париться без предварительной записи, есть для отдельных групп, и лучше записаться заранее.

Мы останавливаемся в «Теремке». Есть выход к озеру, где летом можно плавать, а зимой нырять в прорубь. Мы – это компания в 10-12 человек, семейные пары с детьми. Наш «капитан» Вовчик каждый год лично заготавливает штук сто веников - березовых и дубовых, чтоб всем хватило. В некоторые, фирменные, он добавляет целебные травы, для аромата и пользы здоровья. В общем, у нас всегда есть свежий «букет». Также он заваривает в термосе чай (травы, ягоды и обязательно имбирь). В нашей экипировке – купальники, сланцы, варежки парильщика, «сидушки», шапочки войлочные от перегрева головы и, конечно, хорошее настроение. В бане мы проводим часа два, три – паримся, пьем чай, ныряем в прорубь, иногда делаем шашлыки или рыбу на мангале (он установлен во дворе бани), делимся последними новостями и своими впечатлениями от всего происходящего в нашей жизни. По окончании Вовчик нам сообщает общую сумму и сколько с каждого за удовольствие, обычно, это рублей триста, не больше. Все члены нашей компании здоровы, бодры, веселы и благополучно (тьфу-тьфу) пережили пандемию. Как утверждает Вовчик, исключительно благодаря целительному свойству пара и закалки. Большинство в нашей компании еще и немного «моржи», любят плавать в проруби.

Однако не все горожане, особенно пожилые, поедут на такую заимку. Где помыться жителям частного сектора по «бюджетному варианту»?

Бани на всякий кошелек

Вообще, в Уфе бань немало – муниципальных, коммерческих, элитных, примерно около двухсот (хотя в последнее время некоторые закрылись), и многим любителям пара они знакомы. Сделаем небольшой обзор. Начну с хорошо мне знакомой бани «Лада плюс» на улице Пархоменко, куда хожу время от времени лет тридцать пять. Раньше, чтобы попасть сюда, приходилось отсиживать очередь час-полтора. Сейчас такого давно не наблюдается - билеты стали значительно дороже, да и подобных услуг в городе больше. Посетителей теперь намного меньше, бывают дни, когда ты моешься практически в одиночестве. Несколько раз здесь был ремонт, меняли полки и добавили по просьбе клиентов еще одну парилку, где можно париться с веником (до этого была только сухая сауна), а еще установили купель для обливания.

В бане на Пархоменко периодически убираются, но без лишнего рвения и фанатизма. Но, увы, не везет этой бане на приветливых банщиц, раньше были контролеры установленного помывочного времени, чуть задержись, жди строго окрика, а сейчас работники в шапках-невидимках. В последнее время даже билет предъявить некому, и наблюдаю только присутствие кассира. За уют поставлю этой бане оценку три с минусом (раньше хоть был буфет, где можно было купить горячий чай, а теперь нет). Однако в бане главное - пар. Он здесь хороший.

В некоторых муниципальных банях пар подается поворотом крана, что опасно (можно обжечься) и неудобно, но постоянные посетители приспособились.

А как насчет чистоты? Обычно беру с собой много разных полотенец, чтобы подстелить, и свою шаечку, хотя тазики есть и, конечно, у меня свои сланцы.

Цена билета в субботу и воскресенье - триста рублей для пенсионеров, для других категорий дороже, в будни немного дешевле.

Тем временем в Уфе, если открыть интернет, можно обнаружить очень много коммерческих бань. В них уровень комфорта значительно выше. Есть комнаты отдыха, бассейн, джакузи, все отделано кафелем, есть мягкие диваны, несколько парилок, но и цены на порядок выше. К сожалению, большая часть этих бань остались нам от культуры 90-х и начала 2000-х годов. В чем это выражается?

Во-первых, они вроде банных ресторанов с соответствующим отдыхом. В чем это проявляется? Да очень просто. Зайдите в любую такую баню – в большинстве увидите, что там полки совсем не приспособлены для парения и даже лежания. К ним не сделан удобный подход для парильщика или, как сейчас называют, пар-мастера. Нет нормальной вентиляции. Сама парная похожа на курятник–душегубку, где все только и могут что сидеть, полностью нарушая базовое правило здоровой бани.

Сами эти комплексы дорогие, но устроено в них все так, словно здесь собираются водку пить и гулять. Понятия о правильных банных процедурах нет. И что в такой бане можно увидеть? Конечно же, людей, которые приходят сюда сразу из-за стола или прямо в бане едят до отвала. Пьют пиво и даже более крепкий алкоголь, много и громко говорят, да и сам интерьер располагает к совсем другому отдыху. И тут можно одно сказать – это не то место, где можно оздоровиться.

Ника НИКОЛЬСКАЯ.

Корзинка

Ложка дегтя

«Бюджетного» уровня бань в Уфе несколько: в Сипайлово, Черниковке и других районах. Приведу отзыв про баню на улице Кольцевой: «Вентиляция отсутствует, «вагонка» (обивка стен) разваливается, полы прошивные. Такое ощущение, что последний ремонт был во времени СССР! Ни картой, ни переводом не оплатить. Сервис отсутствует, нет ни тапочек, ни полотенец, ни чая, ни посуды, ничего. Да, пар в парилке хороший, но минусов гораздо больше. Советую это место, если хотите окунуться в прошлое». Отзыв про баню «Волна» на Мингажева: «С тех пор как ее взяли в аренду (или выкупили?) те же хозяева, что и у бани на Речной), она изменилась в лучшую сторону. У нее есть обычный общий зал с довольно неплохой парной. Здесь есть бесплатный чай (первая чашка), а официант может принести еду и напитки. Есть массажист. Кроме того, есть вип-зал. Вход туда свободный, не по записи, стоит это удовольствие 600 рублей за час. Сервис неплох: веники за 100, чистый зал с раздельными тазиками и мини-бассейном. Парная здесь маленькая, но ее можно хорошо раскочегарить. Очень вкусная и недорогая кухня».