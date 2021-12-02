С вещдоками в редакцию

Многие, наверное, представляют журналистику одной из самых гламурных профессий. Так думала и я, пока не устроилась в газету и начала вести рубрику «Жалобная книга».

Уже третий год мой день начинается с телефонных разговоров с любимыми читателями и заканчивается тем же. Кто-то звонит впервые по совету знакомых, робко просит посодействовать в решении проблемы и, постеснявшись назваться, вешает трубку, а есть те, с кем нас связывают долгие годы дружбы.

– Это Афанасьева! – по-свойски начинает диалог бодрый голос с другого конца провода, по которому уже начинаю предполагать, что у жителей Инорса случились неприятности и мне придется готовить запрос в администрацию Калининского района.

Лида В. (так обычно подписываю жалобы уфимки Лидии Васильевны согласно закону о персональных данных) живет на улице Ферина и систематически обращается за помощью. Благодаря ее неравнодушию и активной гражданской позиции через газету удалось донести до уполномоченных органов информацию о проблеме с 10-м автобусом, об обмане в продовольственном магазине при покупке товаров по акции, а сама заявительница смогла получить льготные лекарства.

С 84-летним Миркасимом Минигалимовым мы познакомились несколько лет назад, когда он пришел в редакцию по поводу замороженной стройки во дворе дома на улице 8 Марта.

– Мне столько же лет, сколько родному Советскому району, – шутит собеседник. Живет в центре города, в пятиэтажке 1948 года постройки.

Телефонным разговорам он предпочитает живое общение и всегда старается подтверждать проблемы документами: актами, справками. А в этот раз принес даже вещественное доказательство.

Запыхаясь, тяжело дыша, но все же дошел до редакции Миркасим Минигалимов. Затем, глубоко вдохнув и выдохнув, достал из рюкзака бетонную глыбу, отвалившуюся с фасада дома.

– Весит не менее 10 килограмм. Хорошо, что в момент падения рядом с домом никого не оказалось, – сказал гость редакции, показывая вещдок, и положил его в рюкзак, чтобы унести обратно. Ведь когда прибудут представители жилищной инспекции, он должен лежать рядом с домом.

Нужно признаться, что за решением каждого поступившего вопроса стоит невидимый, но огромный и кропотливый труд: запросы, обращения, переговоры. В результате проблемы решаются, и слышу «спасибо» от благодарных жителей.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора

Подпись к фото: Тот самый кусок бетона, которую читатель принес в редакцию