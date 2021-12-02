«Галиябану» - история одной любви

Пьеса известного башкирского и татарского драматурга Мирхайдара Файзи «Галиябану» - произведение классическое и не сходит со сцены уже более ста лет. Спектакль ставился много раз и в Казанском театре имени Камала, и в нашем Башкирском драматическом, и в театре «Нур». Нынешняя постановка нуровцев – это его новое прочтение.

Первая красавица на селе – Галиябану, и на ее руку и сердце претендуют два кавалера. Один из них богатый и влиятельный Исмагил, а второй - обычный парень Халил. Кому же она отдаст предпочтение? И, оказывается, Галиябану и Халил давно тайно поклялись друг другу в любви и верности. Но вот родители девушки об этом не знают и уже готовятся к тому, что их доченька выйдет замуж за Исмагила. А как же иначе? Он богат и жить с ним она будет, как в раю, да и им, старикам, что-то перепадет. К чему же приведет этот любовный треугольник? Сюжет пьесы не хитрый и такой известный по многим классическим произведениям о любви. Но, согласитесь, захватывающий, всегда интересно узнать, победит ли любовь?

Пьеса очаровала зрителей с первых минут, с первой мелодии о любви к красивой девушке.

Режиссер постановки - главный режиссер театра, народный артист Башкортостана Азат Зиганшин отметил:

- В этой пьесе заложена огромнейшая культура романтики нашего народа, я бы сказал, суперромантизма башкир и татар. Пусть говорят, что в жизни такого не бывает. Но мы так устроены, что всегда стремимся к романтической любви. И это прекрасно. Отрадно, что башкирские, татарские театры сохраняют это.

На премьере присутствовала министр культуры Амина Шафикова.

- Наверное, как и многие зрители, я вспомнила, как еще в далеком детстве ходила на легендарный спектакль Башкирского драматического театра «Галиябану», в котором главные роли, Халила и Галиябану, исполняли Фидан Гафаров и Нурия Ирсаева, а Исмагила — Ахат Хусаинов. И так же, как тогда, мы сегодня и радовались, и смеялись, и плакали, - призналась Амина Ивниевна. - Всем вам огромное спасибо за этот замечательный спектакль. По сути, это вечная тема, очень близкая народу.

...Дугой изогнут мост, луна заглядывает в окно, где живет красавица. «Выходи, я жду тебя…» - слышится в каждом шорохе, в каждом всплеске ручья. Декорации на сцене хотя и выглядели достаточно скромными – скамья, лавка с вышитыми подушками, но этого вполне достаточно, ведь все внимание устремлено на главных героев. Печально заканчивается эта история. Не уступил Исмагил своему сопернику, подло выстрелил в спину, и для его любимой Галиябану смысл жизни тоже пропал. И действие спектакля - в первой части веселого и озорного, а во второй – тревожного, завершается так трагически. Только грустная песня все звучит и звучит. «За что же это нам?» - обращаются к небесам родители убитой горем девушки. Грусть здесь совсем не светлая, и говорится не только о любви, но и о праве каждого человека на счастье.

Главную героиню - нежную красавицу Галиябану сыграла Гульназ Биктимерова, образ Халиля воплотил Вильдан Мисбахов, коварного Исмагила мастерски сыграл Альберт Шарафутдинов. В спектакле задействована вся труппа театра. Особый шарм постановке придала живая музыка. Зрители долго не отпускали любимых артистов со сцены, одаривая их громкими овациями. И на сцену к артистам поднялись художники Даян Тувалев, Алия Байрамгулова, композитор – заслуженный деятель искусств РБ Юлай Узянбаев, хормейстер – заслуженный деятель искусств РБ и РТ Афарим Акчурин, хореограф – заслуженная артистка РБ Сулпан Аскарова. Увидеть спектакль можно будет 9 и 27 января.

Лилия ЗИМИНА.