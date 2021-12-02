В ожидании волшебства

Приближается самый любимый праздник большинства населения – Новый год. Не только дети, но и взрослые с нетерпением, волнением и радостью ждут его и верят: в эту ночь случаются самые настоящие чудеса!

Подготовка к празднику начинается заранее, уже к середине декабря вовсю сверкают огнями улицы городов, дома и квартиры украшают наряженные елки. Новогодняя атмосфера царит в торговых центрах, ресторанах, и приятные хлопоты охватывают всех без исключения. Люди ходят по магазинам в поисках подарков для своих друзей и родных, выбирают самые красивые наряды и продумывают меню праздничного стола…

– Коллекционирую красивые стеклянные елочные игрушки. Как правило они дорогие. Еще с прошлого года положила глаз на Щелкунщика, но цена кусается – фигурка размером 8 см стоит почти 3 тысячи рублей. Ручная авторская работа. Ожидала, что летом будет хотя бы небольшая скидка, но нет! А к Новому году стала еще дороже, – рассказывает коллега.

Также стало модным украшать елку игрушками, оставшимися с советских времен: все мы помним расписные стеклянные шары, фигурки в форме домиков, шишек, белочек, «мыла»… На «Авито» их немало: цены варьируются от 500 рублей за штуку и 2000 за комплект из 10-12 игрушек.

– Если раньше считалось, что чем пестрее и ярче лесная красавица, тем наряднее, то сейчас, следуя европейским стандартам, в тренде монохром. В приоритете красные, золотистые, серебристые цвета. Вот и я решила не отставать: а так как по гороскопу Рак, остановила выбор на серебристом, – рассказывает покупательница в одном из торговых центров.

Надо сказать, что в магазинах еще в начале ноября появляется новогодняя атрибутика: пока выбор большой, можно не спеша купить желаемый товар. Помню, несколько лет назад 31 декабря наутро сгорела гирлянда на елке. Обыскали все ближайшие магазины: везде разводили руками, показывая, мол, все раскуплено, заказывать не актуально… Даже в строительных гипермаркетах, где были целые отделы с гирляндами, полки пустовали, и только в одном из них удалось купить, правда, более дорогой вариант – не оставаться же без освещения главной героине праздника! Кстати, гирляндами сейчас украшают не только елки, но и дома, домовые участки. Если лет десять назад такое могли себе позволить только крупные организации и предприятия, то сейчас можно заказать и подсветку дома.

Задав в поисковике «подсветка дома под ключ», я выбрала предприятие с более-менее интересным сайтом и заказала обратный звонок. Ответили мне только на следующий день и, после того как я отправила фотографии предполагаемого объекта, обещали в течение шести часов прислать предварительный расчет и визуализацию. Надо сказать, оказалось недешевое удовольствие! На оформление небольшого двухэтажного домика и летней веранды нам выставили счет в 137 тысяч рублей. Вечером, обсуждая это с отцом и сравнивая цены с различных сайтов, насчитали в три раза дешевле. Правда, протягивать и развешивать иллюминацию пришлось бы его самим...

В ожидании праздника украшают двери венками, делают тематические столы, адвент-календари для детей…

Надо сказать, что дети – основная категория, которая требует отдельной строки в бюджете новогодних расходов. Помимо подарков от Деда Мороза, есть школьные утренники, куда приглашают актеров, походы с классом на различные театральные постановки.

– В этом году наш класс решил организовать выездной праздник. Поедут в пригородный лагерь, где будут различные игры, квесты, мастер-классы, обед и полдник. Также отдельно оплатили лазертаг и подарки от Деда Мороза. Всего с трансфером обойдется 2000 рублей за 6 часов веселья. Надеюсь, оно будет того стоить, – говорит мама Эльвина Галиуллина.

Ее старшая дочь учится в третьем классе, а младший ходит в детский сад, где еще есть костюмированные утренники. Уже после «Осеннего бала» стало известно, что на Новый год он будет ковбоем, и она начала готовить костюм. Так как не любит однотипные наряды из магазинов, а эксклюзивные стоят не менее трех тысяч рублей, предпочитает шить сама. Ткань, фурнитура, бахрома обошлись в сумму около полутора тысяч – если не считать стоимость работы, конечно, можно сэкономить…

А вот на корпоративных вечеринках особо не сэкономишь – тут надо всем выглядеть с иголочки!

– В Уфе у нас филиал, а организация находится в другом городе. Два раза в год – на Новый год и на день рождения телеканала ездим в Казань на корпоративные вечеринки. Летом, как правило, они проходят в каком-нибудь загородном кафе, а зимой на одной из крупнейших развлекательных площадок города с артистами татарской и башкирской эстрады. Несколько лет назад была вечеринка в стиле 70-х, потом – «Бандитский Петербург». Летом «ездили в пионерлагерь»: по отрядам, с красными галстуками и играли в «Зарницу». Что будет в этом году, пока не знаю. Организацией занимается рекламный отдел, оплата полностью компенсируется предприятием, нам остается только подобрать стилизованный наряд. В этом на выручку приходит прокат костюмов, – говорит оператор одного из телеканалов в Уфе.

Новогодние наряды – особая головная боль женского пола. Если одни предпочитают доверять своему вкусу, то другие слепо следуют советам китайского гороскопа.

– Новый год встречаем в большом семейном кругу – собираемся у моих или у родителей мужа с братьями и сестрами, коих много у обоих. Питание, как правило, заказываем, потому что за новогодним столом хочется быть красивой и с хорошим настроением. Для праздника специально покупаю платье. Стараюсь выбирать по советам китайского гороскопа. Уже купила длинное платье в пол серебристо-голубого цвета, которое потом смогу надевать и на выступления, – говорит преподаватель Детской школы искусств № 3 Наталья Аллаярова.

А вот работник детского сада № 74 Рита Хайруллина, наоборот, предпочитает накрывать стол самостоятельно!

– Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь, и это правило работает! Мы всегда встречаем в кругу семьи – муж, я и дети. Несмотря на то, что нас только четверо, готовлю большой стол, потому что от его изобилия зависит достаток в семье на будущий год. На горячее обязательно первое, запекаю гуся в духовке, дети любят картошку фри, традиционно сами лепим пельмени. Экспериментирую с салатами и закусками, заранее вместе печем и украшаем пряничные домики, печенья с пожеланиями… Как правило, с мужем дарим друг другу какую-нибудь одежду и встречаем в ней. Дети любят различные наряды героев сказок и фильмов. Дочери купили платье Эльзы из «Холодного сердца», а сыну – Человека-паука, – говорит она.

…Конечно, каждая семья выбирает развлечения по своему бюджету, но все же хотелось бы, чтобы все желания, загаданные в эту ночь, сбылись и в каждом доме весь год были радость, счастье и достаток.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.