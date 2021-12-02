Каток-река

Приятный и необычный подарок на Новый год получили жители города – на набережной реки Белой открылся самый протяженный каток в столице.

Его длина составляет один километр, а площадь - 12,5 тысяч квадратных метров. Работы велись на протяжении трех последних недель и пришлись на экстремальное с точки зрения погоды время. Тем не менее это не помешало подготовить площадку к назначенному сроку.

Одним из первых качество нового льда оценил глава городской администрации Сергей Греков.

- Хочу поздравить всех с открытием самого красивого катка в Уфе и республике, – сказал он. - Уверен, что каток на набережной станет любимым местом для уфимцев и гостей нашей столицы, и они будут здесь кататься семьями, парами.

На торжественной церемонии открытия состоялся мастер-класс по катанию на льду, в котором приняли участие молодые фигуристы, также на площадку вышли юные хоккеисты из Спортивной школы № 3 имени М. М. Азаматова.

- Хороший каток для семейного отдыха, но для хоккея он подходит слабо – негде «поработать» клюшкой, - поделился впечатлениями отец одного из воспитанников Андрей Рубцов, тоже вставший в этот вечер на коньки. – Мне кажется, что здесь не хватает небольших бортиков, которые могли бы разграничивать движение фигуристов, хоккеистов и обычных пешеходов.

Для некоторых гостей праздника каток на набережной оказался не просто местом для приятного времяпрепровождения, но и красивым атмосферным городским пространством.

- Это первый уфимский каток, на котором мне довелось покататься, - рассказал студент БГАУ Артур Шарафутдинов. - Довольно удобное место. Несмотря на необычную форму, здесь есть широкие места, где можно разогнаться.

Следует отметить, что такой объект уникален для набережной, и его создание потребовало определенных усилий.

- Обустройство такого катка - серьезная задача для коммунальных служб. Основная сложность при проведении работ была в том, что подо льдом здесь находится голый бетон, - отметила руководитель набережной Лариса Еремеева. - Нам несколько раз приходилось заливать лед и добавлять больше снега, чтобы поверхность стала ровной и плотной. Набережная – трехуровневая, каток займет средний уровень. Мы старались исходить из ее особенностей, не копируя опыт других городов.

Необычная продольная форма символизирует маленькую реку, протекающую параллельно большой - Белой. Особенно красиво здесь по вечерам: объект подсвечивает яркая иллюминация, а музыкальное сопровождение будет обеспечивать оркестр. Ожидается, что каток станет центром притяжения творческих людей - так, каждый вечер с 5 до 6 а здесь будет организован «музыкальный час», продолжатся мастер-классы по катанию на льду и различные развлекательные программы. Кроме того, посетители смогут зайти погреться в кафе.

Еще одно украшение - недавно установленная новогодняя елка, расположенная рядом с бассейном «Юность». Вокруг нее уже был проведен хоровод с участием Деда Мороза.

Каток на Белой оборудован теплым помещением с раздевалкой и пунктом проката коньков. Он работает без выходных: с понедельника по четверг – с 14.00 до 21.00, в пятницу – с 14.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 12.00 до 22.00. Вход – бесплатный. Стоимость проката - 350 рублей для взрослых и 150– для детей, школьникам, студентам и пенсионерам услуга обойдется в 250 рублей. Также действует два семейных тарифа.

Чтобы покататься с ветерком, гостям из отдаленных частей города нужно будет выйти на остановке транспорта «БашГУ» или «Монумент Дружбы», а уже оттуда спуститься к реке.





Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА