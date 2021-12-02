Легкой вам поездки!

На улицы города вышли новые автобусы большого класса вместимости по маршруту №258, который связывает два отдаленных микрорайона – Дему и Инорс.

Событие действительно знаменательное – еще недавно жители этих территорий могли добраться в центр только на маломестных маршрутках. Однако в последнее время Демский район активно развивается – микроавтобусы по утрам буквально «трещат чуть ли не по швам».

– Сейчас район застраивается новыми жилыми комплексами, туда переезжает большое количество людей. Как следствие, нам регулярно стали поступать обращения о нехватке транспорта. В итоге мы приняли решение запустить новый маршрут по самому популярному направлению Дёма – Инорс, – рассказал начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин.

На линию вышло 35 автобусов марки «Лотос», произведенных в Татарстане. Внешне эти машины вряд ли способны поразить воображение, главные их достоинства спрятаны внутри. Во-первых, есть удобства для маломобильных граждан: низкий пол с раздвижным пандусом, специальная площадка, а также кнопки вызова помощи в случае резкого ухудшения здоровья и требования остановки. Автобус удобен также и для мам с колясками. Кроме того, салон оборудован USB-розетками, площадкой для собак, видеокамерами, обогревателями и системой климат-контроля, живо реагирующей на изменения погодных условий. Кстати, в мороз в автобусе даже не замерзают окна.

А кабина, в свою очередь, оснащена удобным водительским сидением и видеорегистратором.

Еще один важный момент – «Лотосы» работают на газу, что делает их экологичными. При этом, по признаниям водителей, автобусы довольно быстро набирают скорость и демонстрируют высокую маневренность.

Стоимость проезда на новом маршруте составляет 30 рублей наличными и банковской картой, 25 рублей - по транспортной карте «Алга». Эта сумма выше привычной, однако надо понимать, что пассажиры в данном случае платят за комфортный проезд через многие знаменитые точки города: маршрут стартует в микрорайоне Серебряный ручей, далее следует в микрорайон Яркий, захватывает Монумент Дружбы, улицы Менделеева и 50 лет СССР, Черниковку и заканчивается в Инорсе, на остановке «Уфимский ДОК».

- Мы начали работу в 5.30 утра, накануне возили пассажиров даже после 12 часов ночи, - сказал кондуктор Ринат Нигматуллин. – Пока что получили только положительные отзывы пассажиров.

Он добавил, что один автобус (две смены) в день может совершить 3-4 круга по обозначенному маршруту.

- График движения автобусов будет корректироваться исходя из объемов пассажиропотока. Но могу точно сказать: интервал будет минимальным, чтобы люди не стояли и не мерзли на улице. - пообещал Олег Хмарин.

Антон СУХАРЕВ.

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