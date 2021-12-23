Из прошлого в настоящее

«Мечтать не запретишь» - эту расхожую присказку с неким полускептическим оттенком к Валерию Ивановичу можно отнести на полном серьезе. Потому что у него после мечтаний возникала воплощенная реальность. Когда он учился в 62-й уфимской школе и в старших классах размышлял, кем ему стать, то из увлечений поэзией, музыкой, театром, фильмами победу одерживало кино. Потому и поехал в Ленинград, в институт театра, музыки и кинематографии. Однако в процессе общения с руководителем курса профессором Владиславом Станиславовичем Андрушкевичем и в результате частых посещений ленинградских театров на первое место переместился непосредственный контакт со зрителем. Так что Русский драмтеатр в Уфе, после получения диплома профессионального актера, сделался на том этапе пределом желаний, тем более что оно совпадало еще с одним – самым важным и страстно ожидаемым. Еще в «Школьной песенке», которую Валерий сочинил в 10-м классе, была строчка «вот и настал черед мне влюбиться». Сходил в соседнюю школу на вечер, встретил умницу и красавицу Галю, которая стала любовью и счастьем на всю жизнь.

Первая же роль – студента Джефа в спектакле «Вкус меда» по пьесе Шейлы Дилени привлекла внимание зрителей и критиков к молодому актеру не только потому, что постановка имела большой успех с докатившимся резонансом до Москвы, но и благодаря его точному попаданию в образ. И что это не случайность, а актерская органика, помноженная на усердие и работоспособность, продемонстрировал его Теймураз в премьере «Не беспокойся, мама» по известной повести Н. Думбадзе. Вряд ли служба в армии была мечтой и самого артиста, но положенный мужской долг перед отчизной отработал честно, да еще и в самодеятельности себя проявил, начав реализовывать еще одну грань своего таланта – сочинять песни на стихи любимых поэтов и свои собственные.

Подруга – гитара

Валерий Иванович, в любом возрасте не забывая про мечты, не перестает оставаться реалистом. Кудри до плеч, идеально подошедшие студенту Джефу, вскоре срезал, готовясь к более зрелому периоду, а в 50 лет свои сольные концерты с их литературно-песенным содержанием счел ненужной попыткой удерживать молодость. Однако его стихотворно-музыкальные программы настолько интересны и выразительны, так были любимы публикой и до сих пор остаются популярными их записи в интернете, что не сказать о них, как о весомой части его творческого багажа, было бы просто несправедливо.

Помню свои впечатления от программ, которые видела, - одна пушкинская, другая о Мустае Кариме. Лирически стихи Пушкина о любви, столь известные, часть из которых посвящена Натали, в музыкальном обрамлении Малюшина приобретали новое звучание, более современное. Классический романс «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной», нисколько «не рассердившись» на смелость, по-моему, великодушно позволил оказаться в соседях другой музыкальной трактовке. Очень нежно лилась мелодия «Мадонны», воспевая «чистейшей прелести чистейший образец». Игриво и звонко подшучивала фраза из «Признания»: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад».

Философские раздумья Мустая Карима гармонично соединились с музыкальными аккордами: «Я путь определяю не по звездам, а как по звездам – по глазам людей…». И тихое гитарное сопровождение так подходит к грустному обращению: «Ты опять покидаешь меня» или к стихам «На раннем рассвете».

Литературно-музыкальные программы созданы на стихи любимых поэтов Шекспира, Пушкина, Есенина, Маяковского, Рубцова, Евтушенко и, конечно, Мустая Карима, дружба с которым продолжалась 25 лет. «Талант нежный и добрый» - так Мустай Карим отозвался о Валерии. Букет мэтра был самым дорогим подарком во время бенефиса Малюшина в честь 50-летия.

Каждая роль – главная

К этому вечеру ему было в чем отчитаться перед публикой: сто ролей, среди которых немало главных. И сегодня уфимские поклонники народного артиста Башкортостана и заслуженного артиста России Валерия Малюшина – помнят его по значимым ролям в спектаклях, навсегда вписанных в историю Русского драмтеатра. Это и царь Федор Иоаннович, которого он сыграл в 26 лет, и шекспировский Гамлет, и Мизгирь в «Снегурочке», и лорд Босуэл в «Вашей сестре и пленнице…», и Торвальд в «Норе» Ибсена, и чеховские герои, и Масем-бай в «Черном иноходце»… Еще одна мечта наверняка осуществилась: он стал ведущим актером в труппе, полюбившимся публике. И далеко не каждый успешный профессионал рискнул бы поменять свою жизнь так, как это сделал Валерий Иванович, переехав в Санкт-Петербург за давней мечтой – сниматься в кино. Он начал с участия в эпизодах, а ныне его фильмография достигла сотенных цифр, и в ней такие знаменитые телесериалы, как «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Полицейский участок», «Ментовские войны», «Шеф», «Великолепная пятерка», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Приставы»… В этих и некоторых других фильмах он сыграл уже и такие роли, которые были заметны, а порой без них содержание просто невозможно представить. Если в «Тайнах следствия» в разных сериях он был и главврачом, и директором киностудии, и… мафиози, то в «Ментовских войнах-2» он Лев Павлович Кустов, начальник убойного отдела, положительный герой, а в «Шефе» - Сергей Владимирович Островский, полковник, потом генерал-майор, начальник главного УВД Санкт-Петербурга. Следователь, начальник службы безопасности, криминальный авторитет – «милицейско-полицейские» персонажи, но достаточно и других в его исполнении – например, арабский шейх в «Морских дьяволах», дед мальчика, который ищет отца в 5-й серии «Приставов», генерал, подавляющий восстание 1905 года в 6-й серии «Секретной службы», или советский провинциальный начальник Гамзатов в недавнем сериале «Вертинский».

В Питере Малюшина знают не только по кинокадрам. Как актер он сыграл в Государственной филармонии для детей и юношества классические роли – в «Каштанке» и «Анне на шее», в «Горе от ума» и в «Чайке», в «Скупом рыцаре» и «На дне», продолжив свой контакт со зрительным залом.

Теперь у Валерия Ивановича наступает в некотором роде «кочевая жизнь», когда, отыграв в родном театре согласно афише пока в двух спектаклях - выше названном премьерном и в «Голубой камее», он будет ездить в Санкт-Петербург, где продолжает сниматься в телесериале «Свои» в роли связанного с криминалом отца положительного главного героя… И везде он одинаково собран и одинаково волнуется, несмотря на опыт, профессиональный авторитет и зрительскую признательность.

В одном из телевизионных интервью Валерий Малюшин сказал о своих ролях, больших и маленьких, театральных и киношных: «Получаешь роль, и охватывает волнение – как сыграть, как войти в образ. Думаешь, не спишь, без конца проговариваешь текст. Конечно, если ты хочешь людям что-то важное сказать, а не самому показаться»…

Алла Докучаева