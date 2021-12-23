Альма-матер для финансистов

Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации отметил свое 90-летие. Сегодня здесь готовят бухгалтеров, аудиторов, финансовых аналитиков, менеджеров, управленцев, IT-специалистов, которые востребованы практически в любой сфере экономики. После окончания вуза 90 процентов выпускников трудоустраиваются в первый же год. И это лучший показатель в республике.

- Все эти годы Уфимский филиал Финуниверситета является кузницей кадров для финансовой и банковской системы, экономических служб предприятий республики и страны. Многие выпускники составляют плеяду видных управленцев в реальном секторе и социальной сфере. В частности, в стенах этого филиала прошли обучение многие сотрудники Минфина РБ. Я сама являюсь выпускницей магистратуры Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Знания, которые здесь получила, пригождаются на практике в моей каждодневной работе, - отметила министр финансов РБ Лира Игтисамова.

В торжественном заседании Ученого совета принял участие главный советник ректора Финансового университета Олег Кузнецов. Он подчеркнул, что уфимский - не только один из крупнейших среди филиалов вуза, но и самый успешный из 27 представительств.

История учебного заведения берет начало в 1930 году - в период активного становления бюджетной системы республики. Тогда для восстановления народного хозяйства требовались мобилизация ресурсов и квалифицированные кадры. С этого времени вуз подготовил около 50 тысяч специалистов, среди которых известные государственные деятели, признанные финансисты и экономисты.

В 2011 году уфимский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института вошел в состав Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации, а уже в сентябре 2012-го к структуре присоединился Уфимский финансово-экономический колледж.

Директор Уфимского филиала, доктор экономических наук Рафаэль Сафуанов рассказал о достижениях и успехах вуза.

- В нашем филиале мы внедрили удобные для студентов и абитуриентов IT-продукты, увеличили количество бюджетных мест, обновили учебные программы, введя востребованные на рынке специальности. Филиалом аккредитовано 75 образовательных программ, - отметил Рафаэль Махмутович.

Уже с первого курса студенты находятся в тесном взаимодействии с будущими работодателями. Они проходят практику в банках и страховых компаниях, экономических подразделениях предприятий, в органах государственной и муниципальной власти.

- В Уфимском филиале заключены 46 долгосрочных соглашений о сотрудничестве с профильными структурами, в том числе с Министерством финансов РБ, региональными управлениями Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства, Нацбанком РБ, администрацией города Уфы, крупнейшими банками. Их представители входят в состав госкомиссий, принимающих экзамены, чтобы иметь возможность оценить знания каждого студента. И часто последние получают предложения о трудоустройстве сразу после вручения диплома, - пояснила заместитель директора филиала по ДПО Тамара Пушкарева.

При Уфимском филиале Финуниверситета действует финансовый колледж, в который принимают ребят на базе основного общего (9 классов) и среднего общего (11 классов) образования. Немаловажно, прием на обучение осуществляется на общедоступной основе, то есть без вступительных испытаний. В колледже студенты изучают финансы, экономику и бухучет, страховое и банковское дело, прикладную информатику, а также право и организацию социального обеспечения. Выпускники колледжа зачисляются в университет без ЕГЭ по итогам внутренних испытаний. Таким образом, вариантов получить качественное финансовое образование много, главное - желание. Сегодня документы в Уфимский филиал можно подать как очно, так и дистанционно на сайте: www.fa.ru.

Еще одно направление, которое успешно развивают в Уфимском филиале, - участие в WorldSkills Russia. С 2019 года вуз – ассоциированный партнер Союза «Молодые профессионалы». При поддержке Министерства финансов РБ здесь базируется одна из площадок чемпионата по компетенциям «Финансы» и «Агент страховой», впервые представленными в России. В Национальном чемпионате студенты филиала продемонстрировали высокие результаты. По компетенции «Финансы» Элина Диниева завоевала «золото». Она окончила отделение среднего профессионального образования и была зачислена в университет на получение высшего образования. Элина – финансист в семье в третьем поколении, в этой сфере трудились ее дедушка и папа.

- Профессия финансиста требует не только точности, но и творческого подхода. С финансами связан каждый человек, предприятия, организации на протяжении всей своей жизни. Готовиться к соревнованиям мне помогал весь преподавательский состав. В Министерстве финансов прошла практическая часть, где специалисты отвечали на все наши вопросы, - рассказала Элина.

В направлении «Агент страховой» Элина Басырова и Гузель Ульданова принесли в копилку вуза по «бронзе».

В декабре студенты приняли участие в VII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 9 компетенциям и вновь завоевали награды: две золотые медали, по три серебряные и бронзовые.

Корзинка:

В филиале обучение ведется по трем направлениям: «Экономика», «Менеджмент» и «Бизнес-информатика». Но в каждом есть свои профили. К примеру, по экономическому направлению есть «Финансовые рынки и банки», «Учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит». В направлении «Менеджмент» три профиля: «Финансовый менеджмент», «Управление проектами», «Управление бизнесом». В «Бизнес-информатике» обучение идет по профилю «IT-менеджмент» в бизнесе.