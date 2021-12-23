Про трамваи и мосты

Главархитектура провела очередной онлайн-стрим в рамках обсуждения проекта нового Генплана Уфы на период до 2040 года, разработанного специалистами Института Генерального плана Москвы. Темой для обсуждения стало развитие транспортной системы столицы республики. Наиболее дискуссионные вопросы: трамвайное сообщение и строительство новых автомобильных мостов через окружающие город судоходные реки.

Перспективы развития пассажирского транспортного сообщения Уфы, основой которого в два ближайших десятилетия должен стать трамвай, обозначил начальник архитектурно-планировочной мастерской Института Генплана Москвы Максим Викулин.

Если сейчас общая длина трамвайных путей составляет 35,4 километра, то уже к 2025 году ее предлагается увеличить до 46 километров за счет восстановления рельсов на проспекте Октября, соединяющих Центр и Черниковку. В дальнейшем протяженность трамвайных линий, благодаря развитию сети, в том числе за пределами Уфимского полуострова, должна составить уже около 119,5 километра. Московские планировщики предлагают пустить трамвай до аэропорта, восстановить снятые рельсы в Черниковской промзоне. В результате в зоне пешеходной доступности остановок будет проживать около 800 тысяч человек, или 62% населения города. По мысли московских специалистов, это будет стимулировать автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт и тем самым снизит нагрузку на автодороги.

Реализация озвученных планов вызвала у участвующих в стриме уфимцев целый ряд вопросов в части эффективности налаживания трамвайного сообщения в периферийных районах. Сомнения были высказаны и по поводу возвращения рельсов на проспект Октября, что резко снизит пропускную способность главной городской магистрали.

Но главное препятствие на пути реализации этих амбициозных планов связано с финансированием. Строительство трамвайных путей и обновление изношенного парка вагонов требует десятков миллиардов рублей, которых нет ни у города, ни даже у республики. Данный вопрос может решиться при помощи федерального центра, о чем на недавней пресс-конференции рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Булушев. По его словам, прорабатывается вопрос по включению республики в перечень пилотных регионов, которые смогут получить федеральную поддержку для развития трамвайного сообщения.

- В Минтрансе России разрабатывается концепция, согласно которой регионы должны формировать заявки на инфраструктурные кредиты таким образом, чтобы окупаемость проекта была видна и было понятно, как регион сможет вернуть этот займ, - пояснил Александр Булушев. - А трамвай - это очень дорогая вещь. Один вагон стоит как семь новых автобусов. Если большой автобус стоит 10 миллионов рублей, то новый современный трамвай - как минимум 50 миллионов, а в хорошей комплектации - ближе к 70-ти. Вот и дилемма - что городу нужнее, учитывая нашу протяженность.

По словам главы Минтранса республики, сейчас рассматриваются два серьезных проекта от лидеров рынка - «Трансмашхолдинга» и «Синары». Они предлагают различные финансовые модели, по которым обновят трамвайную сеть и пустят на нее свой подвижной состав.

- И при любом варианте республика должна каждый год им платить, и счет идет на миллиарды рублей, - пояснил Александр Булушев. - Мы очень внимательно считаем, думаем. Тут надо понять, что нам нужно, что важнее. По линии север - юг трамвайное сообщение, скорее всего, будет восстановлено. Вероятно, в следующем году мы даже войдем в какую-то практическую плоскость реализации данного вопроса.

Альтернативные рельсы

Дополнением или альтернативой трамваю может стать включенный в Генплан-2040 проект городской электрички, сейчас представляющей собой поезда, курсирующие по маршруту Дема - Шакша. 32-километровый отрезок пути преодолевается ими примерно за 40 минут вместо полутора часов на автобусе.

В будущем маршрут электрички должен охватить периметр Уфы, сформировав кольцо. Но для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего, необходима прокладка 19 километров вторых путей Южного железнодорожного обхода столицы республики. Это позволит, во-первых, пустить в обход мешающие электричкам многочисленные грузовые составы, во-вторых, обеспечить движение по кольцевым маршрутам с охватом активно развивающегося района Зауфимья. Также необходимо построить транспортно-пересадочные узлы, где с электрички можно пересесть на автобус или оставленный на специальной перехватывающей парковке автомобиль. Выполнение этих условий требует немало времени и, главное, средств. Так, стоимость прокладки вторых путей Южного обхода оценивается в сумму порядка 18,7 миллиарда рублей.

Сейчас власти республики совместно с РЖД и Институтом экономики и развития транспорта работают над формированием финансовой модели реализации проекта.

- Наша главная задача - выработать приемлемую финансовую модель, которая устроила бы все стороны - республику, РЖД и федеральное правительство, - отметил Александр Булушев. - Идет активное взаимодействие, переговоры, ищем источники финансирования или кредитования в виде инфраструктурных кредитов, чтобы они не создали неприемлемой нагрузки на региональный бюджет. Вся работа пока сосредоточена в этом направлении.

Мосты на очереди

Следующий ключевой вопрос перспектив развития транспортной системы – строительство мостов для связи Уфимского полуострова и активно застраиваемых районов Заречья. Институт Генплана Москвы определил очередность строительства 10 мостов через окружающие город судоходные реки.

Первый в списке - мост через реку Белую в створе улицы Интернациональной, обеспечивающий альтернативный выезд из северной части города в сторону Затона, Забелья и на федеральную трассу М-7. На втором месте - строительство моста через реку Уфу в рамках реализуемого с 1992 года проекта Восточного выезда, связывающего проспект Салавата Юлаева с Зауфимьем и федеральной трассой М-5. Третьим должен быть построен мостовой переход в Кузнецовском Затоне, с выездом на трассу в аэропорт и далее - на Оренбургский тракт. На 4-5 местах расположились Миловский и Демский мосты. Они должны разгрузить выезд у Монумента Дружбы от транспорта, идущего в эти активно застраиваемые микрорайоны.

Шестой по счету мост должен появиться в Инорсе, седьмой и восьмой - в микрорайоне Сипайлово, девятым должен стать дублер двух Затонских мостов с территории Нижегородки, а десятым - мостовой переход через Белую из района Северной промзоны в сторону федеральной трассы М-7.

В ходе обсуждений темы строительства новых мостов некоторые эксперты высказывали несогласие с заявленной очередностью. Основные вопросы касались необходимости скорейшего появления моста в Кузнецовском Затоне. Как было отмечено, до 40% трафика наиболее загруженного переезда через реку Белую у Монумента Дружбы формирует транспорт из Демы, поэтому новый мост логичнее было бы строить именно в этот быстро растущий микрорайон. Строительство автомобильного моста рядом с существующим железнодорожным позволило бы перенаправить на него более половины демского трафика, а также часть потока, въезжающего в Уфу со стороны федеральной трассы М-5. Однако представители Института Генплана Москвы с такими доводами не согласились.

В качестве главных минусов проекта Демского моста называется сложный рельеф с большим перепадом высот и прохождение рядом магистральных железнодорожных путей. Для связи нового моста и улицы Пушкина потребуется строительство 650-метровой эстакады с высотой опор около 40 метров, стоимость которой оценивается в 3-4 миллиарда рублей. Проблему также представляет сложность подключения транспортного потока к улице Набережной и изъятие 25-30 частных земельных участков. Общая стоимость строительства Демского моста и системы подъездных путей оценивается в 14 миллиардов рублей.

В качестве альтернативы предполагается новый мостовой переход в Кузнецовском Затоне с выходом на трассу Уфа - Аэропорт у развязки рядом с ТЦ «Мега».

Алексей ФАТЫХОВ.