«Летающий татарин» навсегда

Ранним зимним утром 1993-го, узнав о смерти Нуреева, Григорович сразу придумал, как увековечить память великого современника.

Идею подхватил главный балетмейстер Башоперы Шамиль Терегулов, и с тех пор уфимские зрители обладают возможностью видеть на сцене театра звезд балета российского и международного уровня. В свою очередь берегут наследие и самого Григоровича, который успел поставить в Уфе 7 спектаклей: «Тщетная предосторожность», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Корсар», «Спартак», «Легенда о любви». Все балеты непревзойденного мастера по сей день составляют основу репертуара Башкирского театра.

Прошедший гала - концерт был посвящен предстоящему 95-летию великого хореографа XX века. Популярные партии из его постановок танцевали солисты балетной труппы Башкирского театра оперы и балета, а также артисты Большого театра и Краснодарского театра балета Юрия Григоровича.

Овациями встретили зрители Виталия Биктимирова, исполнившего роль Абдерахмана из балета «Раймонда» Александра Глазунова. Солист Большого театра, точно передавший пластику горделивого сарацинского царя, покорил публику, устроившую аншлаг в этот день. «Браво!» - кто-то не сдержал эмоций.

Впрочем, и наши танцовщики произвели не менее сильное впечатление. Мужская харизма и мощная энергетика Спартака захлестнули зал, когда над сценой взлетал заслуженный артист РБ Рустам Исхаков. Глядя на его прыжки, невольно вспомнился и Нуреев, которого называли «летающим татарином». Он умел зависать в воздухе, попирая законы гравитации.

Фуэте из «Лебединого озера» Петра Чайковского - одна из самых сложных партий. Одиллии нужно без остановки на одной ноге скрутить более 30 поворотов, и все это с легкой грацией и дерзкой улыбкой. Ирине Сапожниковой это удалось, сорвав аплодисменты, а ее партнер Айрат Масегутов усилил впечатление изумительной плавностью движений.

Глядя на юную воздушную Лизу из «Тщетной предосторожности» Петера Гертеля, трудно представить, что исполняющая ее народная артистка РБ, заслуженная артистка РФ Гузель Сулейманова танцует в Башопере более четверти века. Когда-то Лизу танцевали Матильда Кшесинская, более десяти лет блиставшая в знаменитом танце с лентами и эффектном па-де-де, Анна Павлова, Тамара Карсавина. Как считает Гузель, сложность профессии балерины в том, что каждый раз выходя на сцену, артист доказывает уровень мастерства, соответствие своим наградам.

Адажио из «Золотого века» Дмитрия Шостаковича в исполнении заслуженных артистов Кубани Елены и Алексея Шлыковых вернуло в более позднее время балетного искусства, когда реформаторство шло полным ходом. Персонажи «Каменного цветка», «Легенды о любви» обладали глубоким психологизмом, сильным характером, способностью бороться и побеждать. Основой спектаклей для Григоровича всегда была музыка, а хореография подчеркивала образы и структуру произведения. Мастер внес в классику несколько весьма ценных элементов, к примеру, народный танец, который использовался в «Каменном цветке», «Ангаре», «Спартаке» для подчеркивания национального колорита и образности. А также бытовой танец, - для создания образов современности (твист, деревенские танцы, вальс). Театр балета Григоровича отличался от работ других мэтров именно тем, что новые движения существовали вместе с традиционными, а сам танец менялся, отвечая требованиям современности.

«Только Григорович обладает той эмоцией, накалом страстей, которые создают гениальное прочтение текстов русской балетной классики», – говорил о нем Рудольф Нуреев. Множество прекрасных высказываний о Григоровиче прозвучали со сцены в этот вечер.

- «Легенда о любви» стала новаторством, которое провело мост между XIX и XX веками, - рассказал заслуженный деятель искусств России театровед Сергей Коробков. - Художественный прорыв хореографии сравним с творчеством Мариуса Петипа, который взорвал балетный мир своей «Спящей красавицей».

Идея осуществить постановку в Башопере принадлежит народной артистке России и Башкортостана, руководителю балетной труппы Леоноре Куватовой, которая считает, что в хореографии Юрия Николаевича нет ни одного пустого жеста - сам балетмейстер требует от артистов исполнения не партий, а ролей. «Когда-то я буквально «заболела» творчеством Григоровича именно благодаря «Легенде о любви», которую впервые увидела в памятном 1961 году, когда нас, совсем еще юных учащихся Ленинградского хореографического училища, привели на прогон «Легенды» в Мариинский театр - тогда он носил имя Кирова», - вспоминала она. Ей пришлось долго убеждать Григоровича, что осуществить знаменитую постановку уфимской труппе будет по силам. «В «Легенде» работа кропотливая, порой нудная. В труппах такую не очень любят»,- сомневался Григорович, но все же дал себя уговорить.

Ассистент Юрия Григоровича, педагог-балетмейстер Олег Рачковский высоко оценил ее вклад в культуру и подчеркнул, что фестиваль имени Рудольфа Нуреева имеет огромное значение не только для России, но и для всего мира, потому что это был танцовщик мирового уровня.

- Нуреев внес огромный вклад в развитие исполнительского мастерства. Это настоящий талант, который является стимулом и для нынешних артистов, и для будущих поколений, - отметил он.

Когда-то Рудольф сказал: «В каждом, кто выйдет на балетную сцену после меня, будет жить частичка меня». Его слова стали пророческими.

Зиля БАДРИЕВА.

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