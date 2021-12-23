В главной партии - Григорович

В Уфе завершился XXIII Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. На этот раз он был посвящен 95-летию великого хореографа, с которым Нуреев некоторое время работал в Кировском театре - Юрию Григоровичу.

Посреди суровых условий зимы и непростой ситуации с COVID-19 поход в театр, уже украшенный к Новому году, волшебный спектакль, возможность сфотографироваться почти что с самим Нуреевым – все это стало настоящим праздником для уфимцев.

В первый день фестиваля зрители увидели «Легенду о любви» - авторский балет Юрия Григоровича, считающийся одним из его высочайших достижений. Он был поставлен на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра в 1961 году.

Молодой художник Ферхад неожиданно встречает Ширин, и между ними завязывается разговор, полный нежных намеков и радости узнавания… Юность Ширин подчеркнута сверкающей белизной ее одежд, и Ферхад поначалу не догадывается, что она принцесса. Между тем о нем мечтает еще одна женщина, гордая и страстная, в ослепительных нарядах, вот только ее лицо закрыто черной вуалью. Это старшая сестра Ширин - царица Мехменэ Бану, властность которой подогревает грозный Визирь. Почему царица вынуждена закрывать лицо и кому сулит несчастье любовный треугольник? И что будет со страной, которой она управляет, ведь здесь иссякла вода, и люди приходят с пустыми кувшинами на площадь перед дворцом? Возможно, ключом к пониманию сути происходящего являются слова автора либретто - турецкого драматурга Назыма Хикмета: «Доказательством настоящей любви является готовность любящего к жертве во имя нее».

Прекрасна своей искренностью, первой радостью узнавания друг друга любовь Ферхада и Ширин. В нашей постановке их роли с большой мощью, нежностью и естественностью исполнили Рустам Исхаков и Лилия Зайнигабдинова. Но не менее прекрасна в своих терзаниях неразделенной любви и Мехменэ Бану - этуаль, обладательница огромного мастерства и темперамента Гульсина Мавлюкасова. А солист Большого театра Виталий Биктимиров в роли Визиря дает нам представление об истинно восточной властности и коварстве. Слуги и служанки, чутко улавливающие настроения повелительницы, танцовщицы и шуты, успевающие на фоне драмы продемонстрировать нам одновременно роскошь, изящество и легкомыслие двора, воины царицы, единые в стремлении выполнить ее волю, - все это не сулит только что расцветшей любви ничего хорошего. Между тем необычные дуэты, знаменитые поддержки с «перевернутыми» шпагатами, изящные движения балерин в костюмах, четко обрисовывающих фигуру, свободных даже от пачек - все это смотрится невероятно эротично - настолько, что в 1961 году балет приняли не все, и критикам пришлось напоминать о социальной драме, о которой рассказывали артисты.

А началось все с древней восточной легенды, воплотившейся в поэме Низами Гянджеви и в пьесе турецкого драматурга Назыма Хикмета. На этой основе молодой азербайджанский композитор Ариф Меликов написал балет, с которым он сразу же отправился в Ленинград, и его работа была с радостью принята. Многое указывает на то, что, готовясь к постановке «Легенды», Григорович изначально видел в главной мужской роли именно Нуреева. Однако летом 1961-го гастроли в Париже обернулись бегством танцовщика на Запад - шагом к мировой славе. Спустя годы, уже будучи мировой звездой, оказалось - так он сказал репетитору Мариинского театра Марине Шамшевой: он жалеет лишь о том, что не станцевал эту роль.

Гостем нашего фестиваля стал Олег Рачковский – солист Большого театра, заслуженный артист РФ, балетмейстер-репетитор Театра Ю. Григоровича. Он отметил:

- «Легенду о любви» - второй полномасштабный спектакль молодого хореографа Григоровича на сцене Мариинки - называли синтезом открытий хореографического искусства XX века - точно так же, называли «Спящую касавицу» Мариуса Петипа, только в XIX веке. Петипа и Григорович для нас не только хореографы, но и путеводные маяки, по которым мы читаем историю нашей жизни. «Легенда о любви» – второй спектакль молодого хореографа Григоровича на сцене Мариинского театра. Впечатление от спектакля было столь невообразимым, что художественный мир замер: до сих пор не знали, что средствами симфонического танца, и только его, можно выразить любые, самые потаенные чувства героев, что на балетной сцене можно обойтись без быта. Симон Вирсаладзе - художник, который сотрудничал с Григоровичем практически на каждом его спектакле, распахнул сцену для больших чувств.

Ферхад в конечном итоге должен сделать невозможное – ради любви и для своего народа. «Легенда о любви» - это балет о силе, которой художник может преобразить мир, и о человеке, который сам выбирает свой путь, не теряя веры, надежды и любви.

- До Юрия Григоровича в СССР существовал драмбалет (например, «Бахчисарайский фонтан»), где могли быть пантомима, объяснения при помощи жестов. А у него все изображается движением, пластикой, совокупностью танца – именно в этом новаторство, - рассказала «УВ» экс-солистка БГТОиБ, исполнявшая партию Мехменэ Бану, Белла Анори. Когда Ариф Меликов предложил ему свою музыку, он настолько заинтересовался, что специально ездил в Турцию, рассматривал старинные гравюры, и многое из этого воплотилось в спектакле. И получился настоящий восточный балет. Здесь очень важно положение рук. Оно должно быть точно выполнено, потому что выражает характер и настроение персонажа. Нужно уловить эту стилистику и постоянно себя контролировать. Григорович гениально ставит массовые сцены. Подтверждение этому – и балет «Спартак».

- Кажется, партия царицы очень-очень непростая…

- Да. Во-первых, сложная техника, а во-вторых, это очень драматически наполненная партия, требующая глубины исполнения, которая подвластна далеко не всем. Исполнителями роли Мехменэ Бану были Ольга Моисеева, затем Алла Осипенко, Алла Шелест, в Москве – Майя Плисецкая. Партия Ферхада стала началом карьеры Мариса Лиепы.

Здесь все партии сложные. И тем не менее балерины и танцовщики, которым довелось участвовать в «Легенде», любят этот балет, танцуют с удовольствием. Кстати, в Мариинском театре он и сегодня идет в таком виде, каким был поставлен впервые, а в Большом театре и у нас - несколько сокращен: Григорович отредактировал его. Но вряд ли можно сказать, какая версия лучше. И уже невозможно представить себе какие-то другие движения на эту музыку.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

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