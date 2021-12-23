«Аисты и дети»: не говорите мне «сирота»…

В администрации Уфы, где обычно проходят важные совещания по строгому регламенту и протоколу, прошла очень теплая встреча в камерной обстановке. По инициативе вице-мэра по социальным вопросам Гуллярии Ялчикаевой состоялся открытый форум по вопросам защиты прав и законных интересов детей «Аисты и дети».

Проблема многогранная, требующая погружения в самые разные сферы – от здравоохранения до социальных вопросов и образования. Так сегодня и происходит. Специалисты различных служб работают в тандеме.

А на пленарном же заседании, куда пригласили за круглый стол общественников и депутатов, говорили об очень деликатной теме – устройстве детей-сирот в приемные семьи. И не просто говорили, а показали снятый членами Союза кинематографистов России – сценаристом Зухрой Буракаевой и режиссером Романом Пожидаевым, замечательный документальный фильм «Наш светлый дом» об уфимских многодетных семьях. В нем родители вместе с детьми рассказывают свою историю, как проходит адаптация, кто может поддержать в сложных ситуациях. Хамитовы, Фатьяновы, Федоровы, Семеновы, Куликовы – и это далеко не весь список таких любящих семей. В центре картины – Айгуль и Айдар Гареевы.

Айгуль, приемная мама, родилась в обычной советской семье, где было трое детей. Когда училась на первом курсе худграфа, судьба свела ее с будущим мужем, с тех пор прошло 23 года.

– Приехал в Уфу из Стерлитамака и бродил по улицам, негде было жить. Уфа казалась очень большим, шумным городом. В окнах домов горел желтый свет, и мне представлялось, что он очень теплый и в каждой квартире в уютной обстановке пьют чай, – вспоминает Айдар. Теперь у них с Айгуль именно такая большая и крепка семья, которую ранее рисовал в воображении.

Первой к ним Гареевым попала воспитанница детского дома Алина. Ее встреча с будущей приемной родительницей произошла благодаря фотосессии с известными людьми, инициированной Управлением опеки. Сейчас девушке – 16.

– Нас отвели в актовый зал, мы фотографировались, Айгуль подарила мне краски и бумагу. Затем каждый день звонила и интересовалась жизнью. Мы разговаривали по целому часу. Конечно, идти в чужую семью было страшно, но я решилась, и меня тепло приняли: и Айгуль, и Айдар, и Чулпан и Данис с Амиром, – вспоминает Алина.

Позже, узнав, что у приемной дочери есть кровный братик по матери Стас, взяли Гареевы и его.

– Страхов, конечно, перед принятием решения может быть множество: не справиться, неправильно отреагировать, возможность генетических предрасположенностей. Но хочу сказать, что бояться не надо, и детей-сирот нужно поддерживать. Ведь помогать можно по-разному, к примеру – стать наставником. Мои же кровные дети уже прошли подростковый период. Быть приемными родителями – это не подвиг, это просто жизнь, которая должна стать нормой, – считает Айгуль Гареева.

Вступившие в диалог участники круглого стола высказывали свои предложения, как сделать так, чтобы подобных семей стало в Уфе и республике как можно больше.

Приглашенный на встречу писатель, главный редактор республиканского журнала «Шонкар» Айгиз Баймухаметов признался, что вырос в детдоме.

– Я один из тех, кто остался в детстве круглым сиротой, и то, о чем всегда мечтал – это восстановить семью. Детей было семеро, и нас никак не могли объединить. А самым обидным для нас, детдомовцев, было, когда называли сиротами. В такие моменты хотелось спрятаться от людей, даже, когда стал старше и учился в университете, было очень больно слышать это слово. А сейчас посмотрел фильм «Наш светлый дом» и очень рад за детей, которые нашли хорошую семью. Хочу поблагодарить Айгуль Рашидовну – женщину с огромным сердцем и широкой душой, ставшую для приемных дочери и сына настоящей «крепостью». Надеюсь, что у них будет все хорошо! Также хочу отметить, что через художественное произведение донести любую тему, в том числе и проблему устройства сирот в семьи, гораздо проще. В 2015 году я написал книгу «Не оставляй, мама!». На сегодняшний день она прочитана более миллиона раз, – говорит Айгиз Гиззатович.

– Фильм, который мы сегодня посмотрели, нужно транслировать и транслировать. В нем очень много важных и полезных фрагментов с профилактическим эффектом. Затронут как раз тот возраст детей, каких часто не забирают, с которыми страшно, которые могут возразить взрослым. Фильм отвечает на многие вопросы потенциальных родителей, желающих принять ребенка в семью, и дает возможность увидеть, как может выстроиться в будущем жизнь, – высказалась Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольга Панчихина.

В завершение встречи Гуллярия Яльчикаева поблагодарила всех присутствующих и призвала к дальнейшему сотрудничеству с органами опеки Уфы, представителями всех министерств.

– Успехов вам в нелегком труде. Мы открыты для новых проектов. Ждем от вас новых предложений. Когда мы вместе, все обязательно получится!

Корзинка:

Форум по вопросам защиты прав и интересов детей проводится в Уфе с 2015 года. Стартовавший под названием «Мегаполис. Территория детства», он стал визитной карточкой столицы республики и два раза прошел в статусе «международный». В прошлом году из-за сложной эпидемиологический ситуации, связанной с коронавирусом, мероприятие пришлось отменить. Но нынче форум возобновился, получив звучное название «Аисты и дети».

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.