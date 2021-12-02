Тихо! Идет запись

Уфимцы во второй раз получили возможность подойти к искусству с технической стороны – а именно поучаствовать в бесплатных курсах звукорежиссеров и кинокомпозиторов в рамках лаборатории «Музыка в кино», организованной Союзом кинематографистов Башкортостана.

В течение нескольких дней на профессиональных студиях они перенимали опыт у известных в регионе специалистов – композиторов Владислава Савватеева, Марата Файзуллина, а также режиссера Романа Пожидаева, дебютировавшего в роли наставника. Заявку на участие в лаборатории мог подать любой желающий старше 18 лет, однако сам отбор проходил по строгим критериям.

- Прежде всего, мы выбирали тех, кто уже имеет какие-то базовые навыки работы со звуком, - рассказал Роман Пожидаев. – В результате мы пригласили на курсы 18 человек (из почти 60 заявок), из них 8 занимались в моей мастерской.

Коллектив объединил разные регионы и возрастные группы (в столицу республики приехали, в частности, гости из Казани и Йошкар-Олы, от 20-летних студентов до опытных телевизионщиков). И многие действительно пришли на студию с целью улучшить навыки, необходимые для работы и творчества. Одним из таких слушателей оказался и наш коллега – журналист издания «Истоки» Егор Окунев.

- Я уже снял два короткометражных фильма и хочу получить углубленные знания в области звука, посмотреть на нее с другой, более профессиональной стороны, - поделился он.

В ходе курса организаторы решили совместить приятное с полезным и предложили ученикам поучаствовать в работе над новым короткометражным фильмом Романа «Салма», съемки которого проходили в начале года. Первый день ушел на общий разбор картины. На наших же глазах поверх смонтированного видеоряда – сцены семейного застолья - участники записывали звуки шагов и стук тарелок. Работа оказалась не только творческой и увлекательной, но и трудоемкой: для удачного совмещения звуковых и визуальной дорожек могло понадобиться несколько попыток записи. Впрочем, сгладить неудачные рабочие моменты в наше время помогает программное обеспечение, имеющее необходимые инструменты для выравнивания громкости звука и частотных характеристик. Активные обсуждения вызывал также и выбор фоновой музыки.

Кстати, ее тоже можно было сочинить в ходе занятий, но уже на других площадках – одной из таких заведовал Марат Файзуллин (Татурас).

- Всего над музыкальным оформлением картины поработало 12 композиторов – это уникальный случай, - говорит он. – Мы постарались применить стиль голливудских проектов – разбили процесс на «слои», и каждая группа трудилась над своей конкретной задачей.

Как итог, участники лаборатории не только приобрели полезные знания. Вскоре они получат свою «минуту славы» - все их фамилии будут внесены в финальные титры.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА