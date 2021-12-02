Для новых побед

Накануне Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники обновил материально-техническую базу. В учебном заведении открылись мастерские по компетенциям «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Машинное обучение и большие данные», «Веб-технологии», «Изготовление прототипов», «Разработка мобильных приложений».

На их базе будет осуществляться практическая подготовка кадров в соответствии с современными трендами и передовыми технологиями, в числе которых – стандарты Worldskills Россия.

- Появление мастерских – большой праздник! Их открытие поможет студентам добиваться новых побед на профессиональном поприще, – сказала заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова.

Ее посыл поддержал директор колледжа Сайфутдин Кунсбаев.

- За последние три года наши студенты 28 раз становились победителями или призерами чемпионатов по рабочим специальностям, по некоторым дисциплинам мы держим планку уже несколько лет,- отметил он, выразив при этом надежду, что достигнутые успехи вместе с открытием мастерских поспособствуют увеличению числа абитуриентов.

В стенах колледжа уже создается образ будущего. Так, в мастерской «Разработка мобильных приложений» представили программу, которая позволяет изучать башкирский язык на экране смартфона.

- Приложение разработано специально для платформы Android, но с недавних пор мы перешли на операционную систему фирмы Apple. Так, на региональном чемпионате мы создали программу для курьеров по доставке еды, - сообщил бронзовый призер VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) Роман Бушмелев.

Перспективную и полезную разработку показали и начинающие специалисты в компетенции «Машинное обучение и большие данные» - базу данных дорожно-транспортных происшествий по всей России. На данный момент она насчитывает более миллиона записей.

- На основании собранных данных мы хотим обратить внимание на наиболее опасные перекрестки, чтобы в дальнейшем добиться улучшения ситуации на дорогах, - рассказал учащийся 4 курса, серебряный призер Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Данил Панин.

При всей прогрессивности в колледже не забывают и об истории – в наступающем году учебному заведению исполняется 90 лет. В связи с этим гостям мероприятия была предложена небольшая экскурсия, в ходе которой им продемонстрировали старые суммирующие машины, на которых занимались студенты прошлого.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА.