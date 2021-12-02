Поменяйте жениха!

Человек, появившийся на свет, полноправным гражданином своей страны становится только после получения свидетельства о рождении в отделе ЗАГСа. Да и браки, даже если они и совершаются на небесах, официальный статус обретают только после записи акта регистрации. И свидетельства о смерти, увы, выписывают тоже здесь…

Казусы судьбы

Мы решили заглянуть в ЗАГС Демского района и пообщаться с уфимцами. Невольно слышу горячий диалог.

– Мам, сказала ведь: буду менять! И хватит меня отговаривать!

– Ты не понимаешь, насколько это хлопотно и затратно: тебе надо поменять все сопутствующие документы, мне на работе собирать заново справки, да и в школе кто будет обращаться к тебе по прежней фамилии…

…Екатерина и ее дочь Дарья, пока еще Булочкина, спорят по поводу смены фамилии. Девочка, наделенная природой пышными формами, сколько себя помнит, стеснялась говорящей фамилии и ждала 14-летия, чтобы избавиться от ненавистной фамилии. Месяц назад она получила паспорт и наконец-то решила осуществить задуманное – скоро она станет Дарьей Даньшиной.

– Это фамилия моей бабушки, которую очень сильно люблю. К тому же она больше подходит моему имени. Одноклассники и учителя привыкнут, – говорит девочка спокойно.

Мама, конечно, обеспокоена: придется поменять ИНН, страховое свидетельство, к тому же девочка в доле на собственность в квартире, которая находится в ипотеке…

– Работаю в крупной компании, все документы оформляются через Москву, даже не представляю, сколько времени и нервов займет переоформление. Но и перечить ребенку не хочется, я знаю как тяжело, когда нет понимания со стороны родителей, – говорит Екатерина.

А вот двухнедельная Марьям, хотя сама и не понимает, сегодня получает свой первый документ – свидетельство о рождении. Ее родители Мурат и Гульзифа переехали из Узбекистана пять лет назад. Поженились на родине, а обосноваться и обзавестись потомством решили в Уфе. После переезда купили старенький домик в СНТ в Демском районе, но через год случился пожар, где сгорели все документы. На восстановление ушло много времени: только ответа из Самаркандского ЗАГСа пришлось ждать полгода!

– Долго восстанавливали остальные документы, построили небольшой дом. И вот наконец-то решились на ребеночка, – рассказывает Гульзифа.

Она работает медсестрой в поликлинике, а ее муж – таксист, денег хоть и немного, но на жизнь хватает. С рождением дочери на полученный маткапитал планируют покрыть кредит на строительство дома.

– Работники ЗАГСа нас уже в лицо узнают – немало обивали эти пороги, пока восстанавливали документы. Приветливые, добродушные. Даже сейчас, пока специалист заполняла документы, интересовалась, какие у нас условия, как живем, – говорят молодые родители.

…Тем временем очередь доходит до молодой женщины в деловом костюме, с аккуратным маникюром и строгой прической. Она пришла за свидетельством о смерти. «А где же скорбь и печаль на лице?» – подумала я. Как оказалось, дама – ритуальный агент.

– В этой сфере только третий год, позвала подруга, когда стали популярны подобные услуги. Я – юрист, пришла, отработав десять лет в прокуратуре, и ничуть не жалею. Да, работа специфичная – приходится общаться с людьми, потерявшими родных, близких. Тут надо быть не только хорошим специалистом, но еще и психологом, уметь общаться с людьми, – говорит Рената Байрамова.

В этом ЗАГСе ее знают давно. Нередко, когда можно решить вопрос без личного посещения, консультируют онлайн или по телефону. По ее словам, работники здесь коммуникабельные и отзывчивые.

Счастье для малыша

Конечно же, самая популярная и известная услуга, предоставляемая ЗАГСами – регистрация брака. «Объявляю вас мужем и женой» – эти слова сотрудники произносят сотни раз в неделю.

Вот и пара – Андрей и Ирина пришли подавать заявление. Работники встречают их с улыбкой: ведь это уже их третья попытка! Так пандемия испытывает любовь избранников на прочность.

– Должны были зарегистрироваться в июле 2020 года в День семьи. Сестра-близнец живет в Турции, так как на тот момент границы были закрыты, а я не хотела выходить замуж без родного человека, пришлось отменить. Во второй раз подали заявление полгода назад, но вновь наши планы спутал ковид. Сначала заболела моя мама, потом сами, следом его родители… Кто-то считает, что отмена свадьбы – плохая примета, но мы верим, что эти испытания нам были даны не зря. Думаю, мы прошли все преграды и через месяц случится долгожданная свадьба, – говорят будущие молодожены.

– Бывает, приходит пара: все в них хорошо, и по возрасту, и по материальному положению соответствуют, но что-то в них не так: нет огонька в глазах, теплоты. Почему решались на брак – не берусь судить, ведь наша работа – зарегистрировать, если оба сказали «Да». Но, как правило, мои сомнения, увы, находят подтверждение – спустя время они приходят разводиться. Запомнилась пара: жених и невеста подали заявление. Через две недели звонит невеста и говорит, что необходимо внести кое-какие изменения в документы. Я подумала, возможно, паспорт или иной документ поменяла, и назначила встречу. Как оказалось, ей надо было… вписать другого жениха! – рассказывает начальник отдела Демского отдела ЗАГСа Наиля Рафикова.

Она работает здесь с 1995 года и знает немало занятных историй, но считает, что любая пара, которая вступает в брак, достойна того, чтобы о ней говорили тепло, мечтательно, пусть даже немного высокопарно. Тогда момент регистрации молодым запомнится и будет помогать в трудные минуты жизненных разногласий.

– В районе есть школа глухонемых, поэтому нередко регистрируем пары с нарушениями слуха при помощи сурдопереводчика. Эти люди очень дружные и сплоченные – всегда приходят большой компанией. А прошлым летом был случай, что жених явился на костылях – накануне сломал ногу, но свадьбу отменять не захотел. Случается, что в предпраздничной суматохе забывают паспорта, кольца. Если без последних еще можно обойтись, то без документов на руках не имеем права регистрировать. Помню мужчину, который возвращался за ними в Буздякский район – пришлось задержаться после работы, чтобы его дождаться. Как не пойти людям навстречу!

Наш разговор с начальником ЗАГСа прервал мужчина в погонах судебных приставов. А мне разрешили остаться.

– Отправлю запрос, помогите найти по девичьей фамилии. Соседи говорят, что у нее были дети 12-13 лет, возможно, она регистрировала их по прежней фамилии. Если будут какие-то новости, звоните, я тут же подъеду, – попросил, прощаясь, пристав.

Оказывается, помимо регистрации актов гражданского состояния, с каждым годом потребность в документах, выдаваемых отделом ЗАГСа, возрастает. Граждане обращаются за повторными документами, также они работают с запросами от органов опеки и попечительства, судов, прокуратуры и правоохранительных органов. Не обходятся без информации отдела ЗАГСа избирательные комиссии при составлении списков избирателей, пенсионные и налоговые органы.

– Конечно, есть и неприятные моменты: те же разводы, общение с родственниками умерших, да и гости на свадьбах бывают разные: все слышали про скандал в ЗАГСе Хабаровска. Но я в своей работе больше вижу положительных моментов: улыбающихся, но волнующихся молодоженов, счастливых родителей, выбирающих имя, усыновителей, которые наконец-то познали радость материнства и отцовства… Запомнилась клиентка, которая усыновляла малыша с тяжелой болезнью. Несмотря на уговоры врачей, она хотела усыновить именно этого малыша. Видимо, не могла рассказать родным, а здесь излила душу и поведала, что с первого взгляда влюбилась и готова заплатить немалые деньги за операцию, лишь бы помочь ребенку и сделать его счастливым. А через несколько лет она приехала в Уфу специально, чтобы рассказать, что малышу практически удалось излечиться, он растет счастливым рядом с любимой мамой… Вот ради таких моментов стоит работать! – говорит Наиля Анваровна.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.