Фиалка ждет Одиссея

«Объявляю вас мужем и женой!» - эту фразу заведующая отделом ЗАГСа Ленинского района Ирина Аверьянова каждый раз произносит с волнением на протяжении многих лет. Как сейчас женятся, помешала ли пандемия институту брака, она рассказала в интервью «Уфимским ведомоcтям».

- Какими качествами надо обладать, чтобы вести самые важные церемонии в жизни людей?

- Надо иметь юридическое образование, пройти конкурс. Артистизм официально не требуется, но сотрудники ЗАГСа должны быть разносторонними специалистами. Форменной одежды нет, но дресс-код соблюдаем как у всех госслужащих, стараясь при этом выглядеть торжественно и празднично.

- Поменялся ли ритуал заключения брака с начала пандемии?

- Церемония проводится в соответствии с установленным законодательством. Изменения коснулись в части санитарных норм: кроме жениха и невесты допускается 10 приглашенных гостей, которые должны соблюдать необходимое расстояние между собой. Браки регистрируются через месяц со дня подачи заявлений, крайний срок решения – год.

- Повлиял ли коронавирус на желание людей создать семью?

- В этом году в Уфе заключено 6829 браков, в прошлом – 5480. Как видите, тенденция растет. При этом зарегистрировано 3629 разводов против 3141 в 2020-м. Родилось 10 600 детей, в прошлом году – 10891.

- В каком возрасте люди более решительны в желании вступить в брак?

- Основной контингент от 25 до 34 лет, что характерно для предыдущих лет.

- Как предпочитают называть малышей родители?

- Самые распространенные имена среди мальчиков: Амир, Артем, Глеб, Егор, Ислам, Карим, Платон, Тимур, Эмир, Ярослав. Девочкам все чаще дают имена Алиса, Амели, Валерия, Даина, Ева, Камила, Злата, Мария, Оливия, София, Эмилия, Ясмина.

Мы регистрируем такие редкие имена мальчикам, как Алистар, Авдей, Багдан, Бьерн, Варсель, Велимир, Гавриил, Давлат, Ермак, Златан, Илларион, Корней, Одиссей, Патрикей, Роланд, Садриэль, Теодор, Эвгард, Яромир.

У девочек встречаются Азель, Ведара, Генриэтта, Дабора, Емельяна, Златица, Николина, Фиалка, Савелия, Христина, Шанель, Элис.

- Меняется ли вкус уфимцев в части нарядов? Когда-то нас удивили свадьбы в трамвае, на льду хоккейной арены…

- Большинство предпочитают традиционные наряды – белые пышные платья и черные костюмы. Но некоторые стараются внести другой колорит, одеваясь в одежду рокеров, в стиле ретро под 60-е годы с укороченной юбкой. Популярность набирают свадьбы в народных костюмах: в башкирских кафтанах и украшениях, под русскую старину.

- Часто ли оставляют свою фамилию невесты?

- Такой статистики не ведем, но замечено, что традицию нарушают более зрелые люди. В основном большинство невест пользуются привилегией смены фамилии на мужнину.

- Мы помним бум брачных заявлений на дату с одинаковыми цифрами. Когда любят проводить свадьбы?

- Как показали последние месяцы года, наибольшее количество браков заключается во втором полугодии, особенно с июня по сентябрь. Меньше всего приходится на март-май. Но тенденция меняется, и все больше свадеб проводится в мае, несмотря на известную поговорку, ведь это такое красивое время года.

- Много иностранцев приходят заключить брак?

- Не больше, чем раньше, и в основном это мужчины. Наибольшее количество наблюдалось в то время, когда были закрыты границы. К нам обращались представители СНГ, Армении, Азербайджана, Туркмении, Турции, Германии и даже ЮАР. Сейчас такой потребности у них нет.

Хотелось бы отметить, что с начала пандемии отделы ЗАГСа не закрывались и работали в полноценном режиме. Заявления традиционно подают лично, но все больше набирают популярность Госуслуги. Ведь некоторые граждане находятся далеко, им удобнее воспользоваться электронным сервисом.

- Как проходит поздравление с новорожденным?

- В торжественной обстановке выдаем свидетельства о рождении, но особое внимание уделяется тем, у кого родились двойни и тройни.

Работать в ЗАГСе почетно и радостно: каждый день мы видим, что жизнь продолжается, люди женятся, рождаются дети.

Зиля БАДРИЕВА.

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Фото Андрея ВДОВИНА.