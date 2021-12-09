«Озорная молодость», «Не смейтесь, я умираю», «Фатима», «Деревенские стиляги» и еще много-много спектаклей татарского театра «Нур» стали любимыми, зритель готов их смотреть и пересматривать, с радостью приходить сюда за новыми впечатлениями в любую погоду. Неудивительно, что тридцатилетний юбилей «Нура» стал ярким событием в культурной жизни.

«30 лет вместе» - так назван праздничный вечер, на который собрались друзья, поклонники нуровцев. И как заведено в театре, всех встретили по-родственному радушно. Приехали коллеги из Татарстана, Оренбурга, Стерлитамака. С теплыми поздравлениями выступили почетные гости — министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин, председатель Союза театральных деятелей РБ Ахтям Абушахманов.

Амина Шафикова вручила государственные награды Республики Башкортостан артистам и работникам театра за многолетний, плодотворный и профессиональный сценический труд. Зрители стоя, овациями встречали ведущего мастера сцены театра «Нур» Савию Сираеву, награжденную медалью «За трудовую доблесть». В этот день почетное звание народного артиста Республики Башкортостан было присвоено Миннинур Саитовой-Гизатуллиной и Махмуду Фатыхову, звания «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан» удостоены режиссер-постановщик Ильдар Валеев и руководитель литературно-драматической части Гульнур Загидуллина. Заслуженными артистами Республики Башкортостан стали Ирина Ганиева, Лина Ганиева, Айсылу Гумерова и Айрат Фатыхов, а звания «Заслуженный работник культуры» удостоен главный специалист художественно-постановочной части Рафис Хазиев. Кроме того, ряд артистов и работников театра награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства культуры РБ.

Праздник начался с рассказа о возникновении театра. На экране - старинные фотографии: первые актеры, сцены из спектаклей… Основатель театра - первая актриса мусульманского мира – Сахипжамал Гиззатуллина-Волжская, благодаря которой с 1912 года и начались постановки спектаклей. «Нур» имеет более чем вековую историю, лишь исторические события и сложные времена прервали его летопись. В стране бушевала революция, потом Гражданская война, Великая Отечественная… В 1989-м татарский театр был возрожден и вскоре получил статус государственного. Он один из знаковых в республике и находится в одном из самых красивых архитектурных сооружений Уфы. «Нур» притягивает, прежде всего, особой атмосферой, и сюда идут не только смотреть спектакли, для многих он - источник вдохновения, приобщения к национальным истокам. На юбилее зрители вновь увидели отрывки из знаковых спектаклей и искренне радовались за любимых артистов, когда им вручали заслуженные награды.

Теплым моментом праздника стали музыкальные поздравления от звезды эстрады Айдара Галимова, ярко, музыкально и поэтично приветствовал друзей и коллег театр имени Камала из Казани, украсили концерт яркими хореографическими композициями гаскаровцы.

Много было поздравлений и подарков. У театра теперь есть и новый автобус, чтобы ездить на гастроли, и средства на закупку дополнительного сценического оборудования. А главное, «Нур» увидел, как много у него друзей, как мы, зрители, любим и ценим его творчество. И желаем ему успеха и ждем ярких и интересных премьер.

Лилия ЗИМИНА.

ziminadolskaya@mail.ru