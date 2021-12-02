Травмы физические, страдания моральные

– Мама, а доктор поможет мне? Если поможет и я снова смогу прыгать, тогда, став взрослым, тоже стану врачом…

В приемной травматологического пункта детской республиканской клинической больницы на слова пятилетнего Саши улыбается весь медперсонал. Он с увлечением рассказывает, как в выходные ходил в игровую комнату и, когда прыгал на батутах, упал. Тогда боли не заметил, поэтому продолжал резвиться с младшей сестренкой. Мама обратила внимание только на следующий день, когда нога опухла.

По словам медсестры приемного отделения, с которой мы пообщались, это самый безобидный случай обращения за помощью. Большинство травм маленькие дети получают в естественной обстановке: дома, в школе, во дворе. Она отмечает, что подобных ЧП становится больше, зато сокращается количество ребят, пострадавших на дороге. Чему способствует постоянный контроль надзорных органов за использованием детских кресел.

– У малышей и подростков переломы срастаются легче и быстрее, чем у взрослых и, обычно, без серьезных последствий. Главное, не дать маленькому егозе снять гипс и нагружать поврежденные руки или ноги, – говорит травматолог Резеда Набиева.

Как правило, большинство травм дети получают в присутствии родителей. Однажды «Скорая» привезла мать с дочерью. На первый взгляд казалось, что пострадавшая – сама женщина, заплаканная, встревоженная, а дочь, наоборот, ее утешает: «Мама, ты не волнуйся, мне ведь совсем не больно. Почему ты плачешь?» Оказывается, во время игры мать нечаянно облокотилась на плечо дочери. И, испугавшись, вызвала врачей. Когда те приехали, девочка уже вовсю резвилась в комнате, правда, левую руку поднять не могла. Мама же укоряла себя за безответственность и переживала, что причинила дочери травму. Но все обошлось небольшим растяжением.

Отдельно стоит сказать о школьниках младшего возраста и подростках, которые порой необдуманно совершают опасные, рисковые трюки. В погоне за эмоциями и желая произвести впечатление на сверстников, они, не рассчитав своих возможностей, получают различные травмы. Что, как правило, связано с экстремальными видами спорта: скейтбордом, роликами, BMX-трюками. Причина простая: пренебрежение необходимыми средствами защиты – наколенниками, шлемом, перчатками.

Недавно вместе с родителями на прием приехал 12-летний мальчишка. Жалобы типичные: головокружение, приступы тошноты и нестерпимая боль в затылке. Оказывается, на день рождения ему подарили новый BMX и, хотя опробовать его был не сезон, после школы он с друзьями пошел кататься на набережную Белой. В сумерках заехал на наледь и упал. Переломов не получил, а удар головой о бетон смягчили шапка и капюшон. Но он, испугавшись, тут же позвонил отцу, который доставил его в травматологию. Результат: сотрясение головного мозга.

– Нельзя привести статистику, когда у нас больше или меньше становится пациентов: у каждого времени года свои особенности. Сейчас много травм, полученных при падении в гололед, катании на детских горках и склонах. Современные дети сызмальства начинают кататься на сноуборде, горных лыжах. На мой взгляд, для не окрепшего еще организма такие экстремальные виды спорта нежелательны, – считает врач.

Не бойся, я рядом

В отличие от детской травматологии, во взрослой – народу гораздо больше. Почти все, кого привозят на «Скорой» или кто обращаются самостоятельно – в сопровождении родственников: ведь в такой момент рядом нужен близкий человек.

– Знаю, больно, но потерпи, схожу к врачу и принесу результаты рентгена, – говорит девушка с перевязанной рукой молодому человеку, который полулежа расположился на кушетке.

Эти двое решили досрочно открыть сезон тюбинга. Вместе с друзьями поехали на несанкционированную горку в лесу близ поселка Алкино. Когда уже вдоволь накатались, погрелись горячим чаем и решили спуститься с горы еще раз и во время спуска наехали на кочку. Девушку отбросило в кусты: она получила многочисленные ссадины и царапины, а также легкий ушиб руки, на которую упала. А вот юноша пострадал по глупости: увидев, как подруга улетела в кусты, он решил затормозить «ватрушку» и вытянул ногу вперед. В результате у него оказался перелом в двух местах, и он еще долгое время сможет передвигаться только при помощи специального приспособления…

Но врачи во взрослой травматологии невозмутимы и, кажется, более суровы. Оно и понятно: они каждый день видят людей с травмами разной тяжести, а некоторые картины здесь могут привести в шок простого обывателя…

– Вышла замуж два года назад. Это была любовь с первого взгляда и, казалось, на всю жизнь. Но после свадьбы мужа будто подменили – он начал ревновать. Сначала мне это казалось забавным, думала, ревнует – значит, любит. Мы все свободное время проводили вдвоем, и однажды он начал запрещать встречаться даже с подругами. На работе контролировал каждый мой шаг, проверял все переписки, звонки на телефоне. Однажды я ненадолго задержалась на работе, и тут, как назло, разрядился телефон. Домой пришла на полчаса позже обычного и, ступив на порог, даже не успела объяснить причину, как упала от пощечины. Я любила его и решила простить в первый раз. И вот вчера, спустя почти полгода, приревновал меня к другу моего брата, на дне рождения которого были, и дома ситуация повторилась… – рассказывает женщина лет 25.

В первый раз она не стала никому ничего рассказывать, но в этот раз не удержалась и поведала все сестре. Та, недолго думая, поставила ей ультиматум: или сейчас сама идет к врачу, чтобы зафиксировать побои, или она возьмет ситуацию в свои руки и вызовет участкового. Пострадавшая выбрала первый вариант. «Гематома в затылочной части головы, многочисленные гематомы и ссадины на руке, спине, отек нижней губы и лица, покраснения на шее», – зафиксировал врач и, по служебной инструкции, тут же позвонил в «112».

В ближайшее время за пострадавшей приедет полицейский, и они поедут составлять заявление и протокол. Затем ей выдадут направление на судебно-медицинскую экспертизу, на основании которой на буйного Отелло заведут административное (а при повторном обращении – уголовное) дело.

– Принято считать, что с такими жалобами обращаются женщины из неблагополучных семей, но нет. Домашним дебоширом может оказаться любой среднестатистический россиянин. Многие оправдывают это тем, что нервы сдают из-за стресса, усталости на работе, но это не повод поднимать руку на близких. По инструкции, при выявлении признаков насильственных травм мы обязаны сообщить в полицию. Иной раз приходят женщины, которые утверждают, что упали, поскользнулись, хотя по повреждениям явно «читается» мужская рука… С отделом полиции № 11 у нас уже выстроенная система работы. Если это небольшая бытовая травма, правоохранители сами связываются с пострадавшими, а если серьезная, они тут же приезжают, – говорит врач травматологического пункта ГКБ № 3 Рим Сатаев.

…Ближе к вечеру пациенты активизировались. Не обошлось и без тех, кто травмировался в состоянии алкогольного опьянения. Егор честно рассказывает, как все случилось:

– Вышел и упал.

– Голова не болит?

– Если только с похмелья.

К сожалению, алкоголь является катализатором многих травм – как случайных, так и преднамеренных, а порой и летальных…

– Несколько лет назад дежурил в новогоднюю ночь. Не скажу, что этот день отличается от остальных. Те же травмы, разве что все обратившиеся, несмотря на боль и страдания, пытаются шутить, поздравлять, – говорит травматолог. – В эту ночь люди частенько получают травмы, а обращаются за помощью не сразу. Приходят 2 или 3 января, и возникает очередь.

По его словам, иногда взрослые получают травмы довольно странным образом, к примеру, переусердствовали во время ремонта. Причем повреждения получаются очень серьезными. Однажды поступил пациент со сложным переломом плеча, пришлось направить его на операцию, потому что в дальнейшем эта рука могла бы не в полной мере работать. Как-то привезли лифтера с множественными переломами: упал в шахту лифта.

– Наконец-то купили новую квартиру, на выходных переезжали. Когда разгружал вещи и перетаскивал холодильник, ударился об дверь. Рука болела, но я думал, что пройдет, да и переезд прерывать не хотелось – ведь так ждали этого! Вот сегодня стало невмоготу и пришел в «травму». Когда сделали снимок, выяснилось, что у меня трещина и небольшой перелом. Наложили гипс – первый за 40 лет, – с долей юмора рассказывает Наиль.

К чему приводят детские шалости?

Помимо традиционной травматологии в городе при институте глазных заболеваний функционирует и офтальмологический травмпункт. Сюда привозят к узким специалистам.

Пришла женщина с ребенком дошкольного возраста. Дети играли «в города», подбрасывая мяч. Один из мальчиков решил отличиться и вместо того, чтобы просто передать мяч приятелю, пнул его. Мяч попал прямо в лицо одному из мальчиков. А у него через некоторое время начал отекать и краснеть глаз, появилась гематома. Врач зафиксировал разрыв капилляров.

– Ну что сделаешь, в детстве, во время игр всякое может быть. Мальчик, который подкинул мяч, лучший друг сына. Его мама не меньше меня переживает, звонила, предлагала лекарства купить, но я отказалась. Да и воспитательницу не обвинить, она у нас хорошая, дети ее любят, к тому же она же рядом была, играла с ними в одной компании, – говорит Руфина.

За каждым обращением – своя история, свои переживания, своя боль. Побывав в травматологическом пункте, поняла, что такое может случиться с любым. Поэтому важно всегда оценивать ситуацию трезво и вовремя обратиться за помощью, а там тебе помогут…

Алина ГАРИПОВА.