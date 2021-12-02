Сосчитаны каждый мещанин и каждая усадьба…

В конце 19 века почти все постройки Уфы оставались деревянными: лишь около 5 % домов были каменными и принадлежали богатым купцам. Около пятой части населения города составляли крестьяне, а половина учащейся молодежи – шакирды медресе. Все эти сведения дает нам перепись той эпохи. Об ее особенностях рассказала доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук Гульназ Азаматова.

- Когда Уфу описали в первый раз?

- В Российской империи первая и последняя всеобщая перепись населения прошла в 1897 году. Вместе со статистикой народонаселения в ней запечатлены разнообразные сведения о его бытовой, экономической, этноконфессиональной и других сторонах жизни. Данные о ней опубликованы и широко используются для изучения прошлого.

Однако проводились еще и локальные переписи, в том числе и в городах – от самых крупных Санкт-Петербурга и Москвы до столиц областного и губернского значения, включая и Уфу. В конце ХIХ – начале ХХ века в нашем городе прошли четыре городских мероприятия. Статистические данные переписей Уфы в более или менее развернутом виде публиковались практически сразу. Во время каждой фиксировался уникальный срез жизни города и его населения. Статистика переписей интересна прежде всего не для сопоставления, которое почти невозможно из-за разных программ, а для реконструкции городской истории.

- Чем характеризовалась тогда столица губернии?

- Сравнение данных по основным показателям – численности населения и количеству домов - говорит о максимально стремительном развитии города в начале ХХ века. Население выросло с 1886 по 1913 год в 3,6 раза – с 26 976 до 97 787 человек, число домов в 2,8 (с 2472 до 6863), а квартир в них в 4,2 (с 4503 до 19041) раза.

Кроме общего числа жителей в конце 19 века был показан их сословный, конфессиональный и возрастной состав. Подавляющее число уфимцев – 87% (23 559 человек) исповедовало православную веру, 8% (2193) - ислам, 2% (591) были старообрядцами, католики (161), лютеране (153) и иудеи (290 человек) составили по 1%. В сословном срезе преобладало «городское сословие», а по-другому мещане – 12 257 человек (47%), дальше шли крестьяне – 5481 (20%), дворян насчитывалось 3766 (14%), к военному сословию принадлежало 3473 (13%) и 566 человек (2%) не отнесли ни к одной из указанных групп.

- Насколько быстро выросло количество горожан к началу 20 века?

- Перепись 1913 года предварительно указала 100 700 человек (позже эта цифра снизилась). Она обозначила численность больных в больницах – 1065 человек, в тюрьме – 1017, в монастырях – 547, в приютах и богадельнях – 360 человек. Количество учащейся молодежи в закрытых учебных заведениях, так назывались специализированные, духовные и сословные гимназии и училища, приближалось к 1300. Половина из них (655 человек) приходилась на башкир и татар – шакирдов пяти уфимских медресе и учениц двух русско-башкирских школ. Самым многолюдным было медресе «Хакимия» при мечети, здание которой ныне располагается по улице Мустая Карима, на противоположной стороне любимого многими комплекса «Арт-Квадрат». Среди русских закрытых учебных заведений были уфимская мужская гимназия, дворянский пансион, ремесленное училище, духовная семинария, духовное и епархиальное училища, в которых обучалось 627 человек, а в училище для глухонемых было 32 ученика.

- Фиксировались ли социальные учреждения?

- Да, однодневная перепись 19 апреля 1886 года зарегистрировала 17 учебных и воспитательных заведений, 5 библиотек и читален, 1 музей, 2 типографии, около 20 благотворительных учреждений и организаций, 80 ремесленных заведений, 25 торговых точек, кроме расположенных в Гостином дворе, и другие объекты.

- В этом году статистики переписывали условия проживания людей в собственных квартирах и коттеджах. А как обстояли дела тогда?

- Интересную тенденцию распределения жилой собственности между социальными группами показала оценочная перепись городской недвижимости 1886 года. Главными домовладельцами выступали купцы, мещане и дворяне, составившие наиболее оседлые группы горожан.

Материалы в подробностях передавали картину городской застройки и позволяют судить об архитектурном облике жилых кварталов Уфы. Губернская столица была, естественно, деревянной – из 3450 жилых построек 3243 были деревянные, 147 - каменные и 60 «полукаменные».

В столице губернии концентрировалась треть ее городского населения и закономерно, что для Уфы была характерна более тесная застройка, чем в других уездных городах (Белебей, Бирск, Златоуст, Стерлитамак и Мензелинск). Большинство уфимских усадеб имели придомовые постройки, но четверть имели «унылый вид пустого двора с одним домом».

О скученности населения в Уфе говорило и то, что более половины домов имели две и более квартир. Наряду с этим, в городе было больше всего комфортного жилья – домов с большой площадью. Величина зданий определялась тремя главными оценочными признаками: количеством комнат, окон и печей. В Уфе один дом в среднем имел 3,8 комнаты, 9,5 окон, 2,6 печи.

При изучении недвижимости специалисты обращали внимание и на санитарные условия. Благоприятным показателем было наличие бань при домах. Альтернативой были так называемые торговые, то есть общественные сауны, которыми пользовалось большинство жителей Уфы. А скученность населения и худший воздухообмен в двухэтажных домах не представлял, как писали тогда, «ничего отрадного».

- Как сказались на обществе условия военного времени, продиктованные Первой мировой?

- В городской переписи 1916 года отразились подорожание арендных цен и спрос на небольшие квартиры, что привело к перестройке жилого фонда. По сравнению с 1913-м квартир стало больше на 156, а всего было 19 197. Ясно обозначились недостроенные, «пустопорожние» усадьбы, 145 таких участков из переписи исключили, а всего описали 6 615 домовладений.

В программе обследования появились сведения о запасах топлива и годовой потребности в ставшем дефицитным товаре. Перепись зафиксировала в Уфе 7 949 беженцев и военнообязанных, а также недосчиталась тысячу человек мобилизованных на фронт мужчин при общем количестве 104 691 житель.

- Зачем в ту эпоху так часто проводили переписи?

- Толчком к их проведению послужили разные события, а их организацией занимались различные учреждения. 19 апреля 1886 года однодневную перепись, приуроченную к празднованию 300-летнего юбилея Уфы, провел Уфимский губернский статистический комитет. Главные акценты были сделаны на характеристику городского населения, размеры жилых помещений и арендные цены – важные критерии для оценки недвижимости. Актуальность вопроса налогообложения показала перепись городской недвижимости, которая прошла летом и осенью того же года во всех городах губернии. Организовал ее статистический отдел Уфимской губернской земской управы.

Следующим поводом к проведению переписи стало хозяйственное благоустройство Уфы, а точнее работы по строительству городской канализации. По постановлению Городской думы 8 марта 1913 года прошла однодневная городская перепись, организованная ее санитарным отделом.

И наконец, в годы Первой мировой войны обострение продовольственной проблемы и организация Всероссийской сельскохозяйственной переписи заставили многие Городские думы провести учет населения. В Уфе перепись была организована с 18 по 25 июня 1916 года Городской управой.

- Как вы оцениваете работу переписчиков того времени?

- В организации мероприятий обращают на себя внимание такие моменты, как короткие сроки от замысла до реализации, неформальный подход к их проведению. Например, во время оценочной переписи городской недвижимости 1886-го статистики приняли решение попутно исследовать жизнь городов и постарались собрать данные о промыслах и ремеслах жителей.

Перепись 1913-го была подготовлена всего за три месяца – разработаны программы, город поделен на 29 районов по три тысячи жителей в каждом, а приблизительное число квартир стало ясно после предварительного обхода. Чертежи переписных районов и общий план города составляли ученики землемерного училища. Переписывали население 299 счетчиков, среди них были учителя и учащиеся учительского института, землемерного училища, фельдшерско-акушерской школы, духовной семинарии, коммерческого и реального училищ. Переписью руководили заведующие районов, которые принимали и тщательно проверяли переписной материал.

Среди них в первую очередь надо назвать известных специалистов земской статистической службы – М.П. Красильникова, А.М. Брагина, И.П. Баева, известных общественной деятельностью чиновников, членов городского самоуправления, врачей, ветеринаров и других известных в городе личностей. Их должность была почетной и безвозмездной.

Для точности сведений практиковалась их перепроверка. Так, уже после проведения оценочной переписи городской недвижимости переписчики с оригиналами бланков повторно обошли все зарегистрированные объекты. Также и при разработке материала переписи 19 апреля 1886 года, по словам статс-секретаря Статистического комитета Н.А. Гурвича, при любых сомнениях начинали проверку на месте. А в ходе переписи-1916 бланки от счетчиков принимались только после проверки особыми счетчиками, которые проверяли на месте 30 % переписных листов. В случае обнаружения ошибок весь район переписывался заново.

Зиля БАДРИЕВА.