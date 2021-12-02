«Всё, решено – перехожу в башкиры, люблю я этот кочевой народ, на юрту поменяю я квартиру, и муэдзин азан мне пропоёт», - песня в исполнении Василия Портянко и группы «YaraiГудбай» взорвала мирное течение музыкальной жизни республики. Сегодня музыкант рассказывает о том, как появился этот проект и как русский парень запел на башкирском, а также почему в Китае хорошо, а дома лучше.

- Давно занимаетесь музыкой?

- Увлекся ею лет с четырнадцати. Долго выпрашивал у родителей первую гитару. Папа мой тоже музыкант, играл на баяне на очень высоком уровне, но потом бросил. Он говорил мне: «Зачем тебе гитара, все равно играть не будешь». Я спорил и в итоге мне купили ее за пять тысяч рублей. Спустя время понял, что буду заниматься, что мне это нужно. Пошел работать на автомойку, чтобы заработать на второй инструмент. Родители рассказывали, что когда я бренчал в соседней комнате и мешал смотреть телевизор, то попеременно один другого успокаивал, мол, пусть играет, не мешай. Когда мне исполнилось восемнадцать, не стало мамы.

А потом отец наконец увидел, что у меня хороший уровень исполнения и я даже начал зарабатывать на этом. Единственная его просьба была, чтобы, получив диплом, поработал хоть немного по полученной специальности. Но уже через год я уехал в Китай, где прожил чуть больше четырех лет, и все это время музыка была моей главной деятельностью.

- Как вас встретил Китай?

- Достаточно неплохо. И отношение к приезжим тогда было получше. Местные реагировали на нас как на обезьянок в зоопарке, им интересно смотреть на европейцев со светлыми волосами и глазами, отличных от себя.

Гуанчжоу, в котором мы жили, находится на юге. Мегаполис с развитой инфраструктурой. Практически все можно сделать нажатием кнопки в телефоне. Мессенджеры, социальные сети, вызов такси, оплата коммунальных услуг в одном приложении.

Мы выступали в ресторанах, и все было неплохо, пока Китай не охватило коронавирусом. Начало пандемии разворачивалось на наших глазах. В плане карантинных мер там все гораздо строже. Работают только продуктовые магазины. И представьте, если во дворе, допустим, из нескольких 40-этажных домов возникает хоть один случай заболевания, то на карантин закрывают всех, никто не имеет права покидать свои квартиры.

Полеты в Россию сократились до минимума. Домой мы вернулись на одном из последних регулярных рейсов.

- Как затем развивались события?

- Стал думать, куда двигаться дальше. И во время обсуждения с ребятами пришла идея популяризировать башкирскую культуру, язык, но на современный лад, делать миксы с другими музыкальными направлениями. Так родился проект «YaraiГудбай». Мне и другим ребятам группы, несмотря на наши русские фамилии - Алексей Попов, Сергей Миролюбов и Роман Елькин - было интересно попробовать что-то новое. Проект получился с помощью финансирования гранта главы республики при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу.

- Как в проекте оказался Ростислав Мурзагулов?

- Мы познакомились еще перед моим отъездом в Китай. Когда возник «YaraiГудбай», я обратился к нему с просьбой поддержать нашу идею. И Ростислав Рафкатович с большим энтузиазмом откликнулся. В основу текста песни «Ай-хай, Салават» он взял стихотворение Мустая Карима, мы смешали музыку с ирландским панком и получилась такая энергичная композиция. Чуть позже выпустили песню «Башкорттар». Текст полностью Ростислава Рафкатовича, он же и поет. Работать с ним легко, вместе обсуждали концепцию и всегда приходили к консенсусу.

Клип на песню «Все решено, перехожу в башкиры» стал третьим в нашем проекте. В соцсетях нашли стихотворение Бориса Нестеренко, проживающего в Нижнем Новгороде. Связались с ним и спросили разрешение, чтобы сделать из него песню. Он дал добро. Получилась такая смесь: на русском языке, но про башкир, с балканскими и немного с еврейскими мотивами. Сам клип снимали на площадке под Конгресс-холлом, решив, что это одно из самых узнаваемых мест в городе. Приехали с утра пораньше и управились за несколько часов.

- На проекте Радика Юльякшина «Яны мон» вы и сами пели на башкирском языке. Как это вам удалось?

- Когда шел проект, я на полтора месяца выпал из жизни, много работы было сделано. Язык не простой, но я несколько лет изучал его, когда учился в лицее. На сьемках редактор контролировал наше произношение и хвалил мое. Вообще у меня есть предрасположенность к языкам, спокойно дался английский.

- Что дал вам этот проект?

- Прежде всего, ценный опыт, я своими глазами увидел телевизионную кухню изнутри, как делаются подобные шоу. Кроме того, общение с интересными людьми. На втором этапе в жюри был Валерий Меладзе и мы пели его песни. Он мудро напутствовал нас, сказав, что сам не выиграл ни одного конкурса, но ему это не помешало добиться того, что он имеет.

С Радиком Юльякшиным мы периодически пересекаемся и тепло общаемся. Он просил поддержать его на концерте ко Дню республики. И мы, три участника «Яны мон», пришли и выступили.

- Какие творческие планы строите?

- Есть несколько песен, еще на этапе подготовки. Но творчество для души тоже требует вложений. Процесс записи одной песни может длиться до двух недель, а за аренду студии надо платить.

- Нет желания уехать из Уфы, в Питер, Москву?

- Мне и дома хорошо. Здесь друзья, к которым можно обратиться за помощью в трудную минуту, и я могу им в чем-то помочь, отец... Приятно просто встретиться с близкими людьми, пообщаться. Этого очень не хватало в Китае. Когда приезжаешь куда-то на две-три недели в отпуск, кажется, как тут все классно. А поживешь год, и начинаешь смотреть по-другому. Семья, родные места многое для меня значат. И это более важно, чем какая-то инфраструктурная блажь.

Альбина Ахмадгалиева.