Волшебное слово участкового

Какую роль участковые играют сегодня? С какими трудностями сталкиваются? Об этом и многом другом нам рассказал заместитель начальника отдела УУП и ПДН Управления МВД России по городу Уфе. До этого 20 лет проработал участковым уполномоченным.

- Руслан Фагимович, в чем заключается основная задача участкового?

- Охранять безопасность граждан на вверенном ему административном участке, пресекать возможные нарушения закона. Он регулярно совершает обход территории, встречается и беседует с жителями, рассматривает их заявления. Есть категория граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Нужно их контролировать: провести беседу, предупредить, чтобы не нарушали закон. Особое внимание тем, кто недавно вышел на свободу.

- Что вы скажете о домашнем насилии? Много работы с семейными дебоширами?

- «Бьет - значит любит» – так говорили когда-то. Видимо, мужчине не зазорно было поднять руку на жену, бесправную, во многом от него зависящую. Сейчас времена не те, слабый пол умеет постоять за себя, но их – немного. Бытовое насилие больше, к сожалению, касается женщин, детей, стариков. В феврале 2017 года подписан закон, декриминализирующий семейное насилие. Под «побоями» подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если раньше супруг или другой родственник мог за это получить уголовную статью, то сейчас наказание ограничивается штрафом в 30 тысяч, но чаще - арестом на 15 суток или исправительными работами. Часто бывает, что женщины снимут побои, напишут заявление. Мы начинаем собирать материал, а через неделю супруги помирились, и жена забирает заявление. Либо пожилая мать в отношении великовозрастного отпрыска. Тем самым себе же усложняя жизнь, потому что, как показывает практика, такие эпизоды повторяются. Сейчас в Госдуме РФ рассматривается законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Он является предметом острой общественной полемики: одни считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то время как другие рассматривают предусмотренные в нем меры как репрессивные.

- Можете привести примеры? Что считаете триггером в бытовом насилии?

- Ревность, неприязненные отношения, усугубленные принятием спиртного, нежелание трудиться. Такими заявлениями, можно сказать, завалены столы участковых уполномоченных. Приведу свежие факты. В отдел полиции №4 УВД России по городу Уфе поступило сообщение от уфимки о том, что супруг угрожал ей расправой и причинил телесные повреждения. Она вернулась с работы и застала мужа уже выпившим. На одной бутылке он не остановился: сходил в магазин и продолжил «трапезу». Женщина пыталась его образумить, слово за слово, вспыхнул конфликт. Муж потерял контроль над собой и начал наносить телесные повреждения супруге. Та попыталась вырваться и убежать, это его разозлило еще больше. Он приставил нож к ее горлу. В момент, когда дебошир отвлекся, она смогла позвонить в полицию. Участковый уполномоченный задержал ранее судимого 37-летнего уфимца. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ.

Нередко горе-сыновья поднимают руку на мать. Так, недавно участковый уполномоченный отдела полиции № 11, обходя свою территорию по улице Правды ближе к ночи, буквально столкнулся с выбежавшей из подъезда пожилой женщиной. Та сообщила, что ее сын угрожает расправой. Он поднялся в квартиру, все подтвердилось. 50-летний дебошир был доставлен в участок. История этой женщины типична: сын не состоялся как личность, своей квартиры не имеет, поэтому проживает с матерью. Нигде не работает, пьянствует, дебоширит, отбирает у нее пенсию. Спустя два дня в отдел полиции №2 был доставлен уже 36-летний «сынок», который избил свою мать, нанося удары и руками, и ногами. Еще один, угрожая столовым прибором, приставив его к шее, заставил сходить за спиртным.

- Значит, в основном это возрастные правонарушители?

- Да, молодые семьи реже попадают в зону нашего внимания. В основном причина – затяжные семейные конфликты, когда женщины по 5 или 10 лет терпят, будь то сын или муж. Спрашиваю, почему так долго терпели? Отвечают: «Жалко» либо «Стыдно перед соседями». Но случаются «разборки» и у молодых. Скажем, девушка ушла на дискотеку, а парню не сказала. Или молодой муж приревновал супругу.

- А встречаются больные с психиатрическим диагнозом?

- Помню, был случай, когда я еще работал рядовым участковым в отделе полиции №6 Октябрьского района Уфы. Очень тяжелая ситуация. Мама лежит парализованная, дочь за ней ухаживает, а сын приходит и отбирает у нее пенсию. Когда спрятала деньги и не хотела отдавать, сын схватился за нож. Женщина закричала, прибежали соседи и предотвратили беду. Мы возбудили уголовное дело, однако еще на начальной стадии у меня создалось впечатление, что парень с отклонениями. Назначили комплексную психолого-психиатрическую комиссию, его отправили на лечение. Мужчина пролежал год, вышел с улучшением. А ведь даже не состоял на учете! Еще подобная история. В обычной семье жили два брата. Один из них нигде не работал, был замкнут, нелюдим. Мать его постоянно стыдила, заставляла трудоустроиться. В один из дней он схватил в одну руку нож, в другую – молоток и кинулся на мать. Помню, мы прямо с оперативки запрыгнули в служебный УАЗик, но успели. Парень не отпускал мать, практически взяв ее в заложники. Здесь пришлось выступать и в роли психолога. Говорили с ним часа два. Обычно такие люди не считают себя больными. А родственники либо списывают все на агрессивность характера, либо подозревают, но отправить в психлечебницу без согласия больного не имеют права. Только когда случится ЧП, выезжает психиатрическая бригада со смирительными рубашками.

- По каким статьям можно привлечь дебошира к уголовной ответственности?

- По ст. 119 УК РФ (угроза убийством) либо по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), будь то нож либо просто разбитая тарелка. В остальных случаях он несет административную ответственность.

- Простые граждане хотели бы видеть в участковом друга семьи, к которому можно в любое время обратиться. Знаю, раньше участковые работали по 20-30 лет, знали семьи, их проблемы. Сейчас они меняются через год-два. В чем причина?

- Я проработал 20 лет в отделе полиции №6 и скажу, что раньше было проще. Сейчас много писанины. Нужно грамотно все фиксировать, запятая не в том месте, и материал может быть истолкован неверно. Вроде бы преступления или правонарушения нет, но все это нужно оформить, напечатать, собрать документы, отправить на подпись.

- А можете вспомнить случай, когда вы реально помогли и этим гордитесь?

- Безусловно, я считаю, если спасена хоть одна семья от распада, значит, труд твой не напрасен. Вспоминаю случай. Глава семейства выпивал, перебивался случайным заработком. Отсюда и проблемы в семье. Жена нервничала, переживала, сын 9-классник встал на ее сторону. Как-то мужчина пришел домой, «хорошо залив за воротник». Началась перебранка. Парень, сидевший за компьютером, стал заступаться за мать. Мужчина рассвирепел, разбил компьютер и бросился душить сына. Жена вызвала полицию, собрали на него материал, оказалось, был еще задержан за мелкое хулиганство. К тому же экспертиза показала следы пальцев на шее подростка. Перед судом я провел с ним беседу, рассказал о «перспективах»: до 2 лет лишения свободы. До того он не прекращал «возлияний», но на процесс пришел трезвым, раскаялся. Судьям видно, кто извиняется искренне, а кто для проформы. Поверили ему, дали условное наказание. И это стало толчком к новой жизни. Оказалось, у него золотые руки: устроился автослесарем, перестал пить, купил сыну новый компьютер.

- У вас есть какое-то «волшебное слово», которым вы можете исправить человека?

- Чтобы вытянуть человека из пьяного омута, протянуть ему руку должна вся семья. Я разговариваю с женами, даже детьми. А мужчину обычно спрашиваю: «Как вы познакомились, вы же по любви женились? Неужели нельзя вспомнить ничего хорошего?» Если у мужчины глаза загораются, значит, не все потеряно. Увы, я не снимаю ответственности и с женщин. Если муж оступился, не надо его «загонять в угол»: пилить, упрекать. Надо разобраться в чем причина, не лишним будет и поход к квалифицированному семейному психологу. Ну а мы, участковые, нередко тоже выступаем в этой роли. Мне по-человечески особенно жаль матерей. Великовозрастный сын поднял руку на старушку, его закрыли. Проходит день, а она уже несет ему пакет с теплыми вещами да со своей стряпней, бережно укутанной в полотенце. Ну как тут сердце не дрогнет?

Ирина ШИПУНОВА.

КОРЗИНКА

Если в отношении вас совершено насилие, необходимо немедленно обратиться за помощью. Для обрщения в полицию не обязательно ехать в отдел полиции и писать заявление, достаточно сделать звонок на номер 112, на телефон дежурной части 02 (102 - с мобильного).