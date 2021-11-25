Для замков хрустальных…

В районе ударными темпами готовятся к главным зимним праздникам. Основные работы по оформлению планируется завершить до 1 декабря. Центром притяжения жителей в новогодние каникулы по традиции будет парк «Волна», где начали строить ледовый городок.

Напомним, главный символ Нового года, елка 25-метровой высоты была доставлена из Нижегородки еще полторы недели назад, кстати, это первая живая ель, установленная в этом году в столице Башкортостана. А в субботу, ближе к вечеру, на площадку, что перед парком, грузовик привез металлические конструкции, которые сразу же трансформировались во входную арку и цифры «2022». Затем рабочие приступили к сооружению ледяного стакана-основания зеленой красавицы. Так она будет смотреться наряднее. По задумке скульпторов, на радость жителей построят и сказочные замки с волшебными персонажами, и особо полюбившийся детишкам лабиринт. А чтобы все снежные фантазии воплотились в реальность, специалистам МБУ по благоустройству предстоит подготовить около 1500 «зеркальных» плит. О тонкостях работы поведала начальник участка Службы по благоустройству Ленинского района Анжелика Толстогузова, именно ей поручено руководить процессом добычи льда в заводи Белой за стадионом «Водник». В пятницу в первый день работы разыгралась метель, но непогода – не повод для отлагательств, наоборот в холода и в морозы лед крепчает.

– На неделе мы приезжали на водоем практически каждый день и мерили толщину, предыдущий показатель был 11 см, а когда достиг 12 – приступили. При сохранении морозных дней слои с каждым днем будут нарастать, – поясняет Анжелика Александровна.

– Этим летом река сильно обмелела. Сказывается ли это на качестве льда? – интересуемся у собеседницы.

Нет, он такой же прозрачный.

Для допуска к работе все сотрудники прошли инструктаж, но зона ответственности у всех разная. Самое сложное ложится на плечи «резчиков», потому они и одеты по особому – в резиновые сапоги и непромокаемые костюмы. Ровные прямоугольники со сторонами один на два метра отмеряет на заранее очищенной от снега и огороженной по периметру площадке Гульсина Абсалямова. Далее в ход идут «пильщики». Под твердой рукой профессионала Гайсы Абдрахманова впивается в лед бензопила «Хускварна» и, поторапливаемая фонтанирующей ледяной струей, в считанные минуты рассекает пласт.

– Работа непростая, уходим отсюда мокрые с головы до ног. Плиты должны быть ровные, без сколов. Тут же на ходу приходится ремонтировать инструмент, менять цепи, – рассказывает коллега по цеху Альфрид Гайсин.

Подталкиваемые бугром, сплавляются по поверхности водного канала готовые многокилограммовые куски льда и с помощью крана загружаются в кузов машины. На этом этапе тоже требуется особая аккуратность.

– Лед может потрескаться прямо в воздухе и упасть, поэтому следим внимательно, чтобы под краном никого не было, – говорят отцепляющие наверху Алексей Титов и Игорь Николаев.

Заполненная машина направляется на улицу Ахметова, где с теми же предосторожностями выгружают прозрачный строительный материал. Как правило, скульпторы для создания фигур отбирают самые чистые куски, а второсортные – (с прилипшими водорослями) годятся на возведение горок и других крупных форм.

– Раньше мы вырезали плиты размером 80 на 120 см, сейчас гораздо большего размера, поэтому работа должна пойти быстрее, – говорит Анжелика Толстогузова.

В первый день бригада Службы по благоустройству заготовила около 40 плит. А место добычи, чтобы никто по неосторожности не провалился, до понедельника оцепила сигнальными лентами.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации Ленинского района.