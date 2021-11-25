Обуваемся в коньки

С наступлением холодов велосипеды и ролики отправляются в дальний угол кладовки, а их место в коридоре занимают снегокаты, лыжи, коньки… Катание всегда было излюбленной забавой детворы: помню, как до посиневших губ рассекали лед по прозрачному зеркалу на речке. А как появляются катки во дворах, как их заливают и кто за ними ухаживает, мы поинтересовались у начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства Демского района Руслана Фахрутдинова.

– Практически каждая управляющая организация готовит на своей территории площадку. В нашем районе будет пять коробок и три катка. Уже приступили: где-то завершают, где-то в процессе, – ответил он.

В первую очередь я направилась на наш излюбленный каток во дворе дома №36/2 по Левитана, но с сожалением узнала, что в этом году здесь будет построен ледовый городок. Затем заглянула в обновленный в прошлом году в рамках программы «Башкирские дворики» двор на Таллинской, 23. Здесь началась заливка льда в хоккейной коробке.

– Живу здесь с момента сдачи дома. В прошлом году двор отремонтировали и зимой мы уже опробовали каток. Научила сына кататься на коньках, и теперь он с нетерпением ждет нынешнего сезона. Место удачное, в самом центре района, каток будет пользоваться успехом, – говорит местная жительница Наталья Козлова.

Заливка – процесс трудоемкий и не быстрый, от начального этапа до финишного может пройти до двух недель. В этом году из-за того, что температура воздуха то опускается, то поднимается, жилищникам приходится непросто.

– Чтобы лед соответствовал всем требованиям, заливку следует производить при ясной безветренной морозной погоде, когда грунт промерзнет на 5-7 сантиметров, иначе вода уйдет в землю, – рассказывает заместитель директора УЖХ Демского района Раушан Даянов.

Поверхность, которая будет использоваться под каток, должна быть ровной. Но желательно, чтобы все же имелся небольшой уклон для стока воды. Большое значение имеет снежная подушка. Толщина слоя должна быть не менее 5 сантиметров. Когда основание подготовлено, можно приступать к заливке. Здесь на помощь приходят работники пожарной службы, обеспечив гидрантами, и «Уфаводоканала», предоставляя доступ к воде. Чтобы полностью подготовить площадку 30 на 15 метров, может понадобиться от трех до шести кубометров.

Во двор дома по улице Ухтомского, 12 я отправилась ближе к вечеру, когда слегка подморозило и хорошо, что застала там рабочих.

– Заливать дворовый каток несложно, только не следует забывать о нюансах. Удобнее использовать шланг с распылителем: если работать без него, то лед ляжет неравномерно. Все слои должны напыляться очень аккуратно: без образования больших луж и толщиной не менее 1,5-2 см. Требуемая толщина ледового покрытия должна быть не менее 10-12 см. Нельзя заливать в снежную погоду, иначе поверхность будет бугристой, – говорит дворник ЖЭУ-91 Владимир Камалов.

Если лед имеет ямки или трещины, их следует обязательно устранить. Для этого используется кашица из снега и воды. После того как «отремонтированное» место застынет, его нужно отшлифовать.

При постоянной минусовой погоде каток можно залить и за 3-4 дня. Но торопиться не стоит: после каждой заливки должно пройти несколько часов, чтобы лед успел окрепнуть.

Но заливкой дело не заканчивается – поверхность требует хорошего ухода, ведь на ней со временем появляются дефекты, приходится вновь заливать. Этим так же занимаются сотрудники управляющей компании.

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото автора.