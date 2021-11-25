Спасая любителей приключений

Период первых заморозков – самая горячая пора для работников Управления гражданской защиты. Первый лед спешат «опробовать» на крепость и детвора, и любители зимней рыбалки.

– Разнообразие труда – это и есть отдых, – с ноткой юмора говорит врач-спасатель поисково-спасательного отряда УГЗ Динар Садыков. – А вообще, отдыхать нам некогда, особенно поздней осенью, когда устанавливается лед, зимой надо контролировать несанкционированные горки, весной забот добавляет ледоход, летом – купальный сезон.

С первыми заморозками начинаются рейды по водоемам: беседуют с рыбаками, раздают памятки.

– К сожалению, рыбацкий азарт никак не обуздать, – говорят спасатели.

Динар родился в Нижегородской области в семье медиков и в профессию пришел осознанно. Еще в студенческие годы начал работать фельдшером на «скорой помощи», почти 11 лет отдал реанимационной бригаде скорой помощи, в 2010 году пришел в поисково-спасательный отряд.

– Не считаю свою профессию героической: это не работа, а образ жизни, потому даже и не помню, сколько жизней спас. Один из случаев остался в памяти, – продолжает Динар Альфирович.

Тогда он уже несколько лет работал в Управлении гражданской защиты, но это был первый выезд с современными спасательными гидрокостюмами.

Поступил звонок: на Белой у села Тугай тонет рыбак. Бригада экстренно выдвинулась, одевались на ходу. По прибытии увидели, что один человек находится в воде, а второй держит его за руку с лодки. Силы у обоих были на исходе, и если бы помощь не подоспела, все могло закончиться печально…

– Как правило, когда человек находится воде, бывает не обморожение, а переохлаждение. Травмы можно получить уже впоследствии, если неправильно действовать, – говорит врач.

После того как тонувшего вытащили из воды, пострадавшего ни в коем случае нельзя оставлять на открытом воздухе, надо отнести в теплое непродуваемое помещение. В первую очередь снять мокрую одежду и дать сухую, укрыть теплым одеялом, внутривенно ввести разогревающие препараты. Нельзя, как принято считать в народе, растирать снегом – это еще больше раздражает и повреждает кожу, и употреблять алкоголь. Самое лучшее – горячий травяной чай. Но лучше дополнительно обратиться за помощью к медицинским работникам.

Основная причина летальных исходов – когда рыбаки пытаются спасти друг друга, не вызывая спасателей. Например, несколько лет назад такая ситуация произошла на реке Белой между деревней Козарез и фанерно-плитным комбинатом.

После продолжительной рыбалки трое мужчин возвращались домой, но в какой-то момент двое провалились под лед. Друг кинулся им на подмогу. Одного сумел вытащить, но лед стал угрожающе трещать, и он повернул обратно. Позвонить в экстренные службы не додумались. Сообщила в «112» о произошедшем женщина, которая стала случайным свидетелем, но, к моменту приезда спасателей третий мужчина уже утонул. По словам товарищей, пострадавший провел в ледяной воде более получаса.

Наш разговор продолжается с другим врачом-спасателем Фларитом Магасумовым. Он поведал такую историю. Прошлой весной ранним утром поступил звонок: у берега со стороны садов на пассажирской переправе ДОКа кто-то тонет, а второй пытается его спасти. Приехавшая бригада увидела, что это хозяин пытается вытащить из реки своего пса, но безуспешно. Конечно же, спасатели не отказали в помощи собаке.

Случаются порой смешные и необычные спасения. Как-то раз в канун Нового года пришлось даже спасать… оленя!

– Когда мы заступали на дежурство, ребята с предыдущей смены рассказали, что ночью ездили на Белую спасать оленя. Поначалу они решили, что это шутка, но, приехав на место, убедились в обратном. В нашу смену история повторилась: ночью поступила аналогичная заявка – рядом с островом Козарез олень провалился в полынью. Сначала мы подумали, что теперь уж точно над нами шутят, но оказалось, что тот же олень снова едва не утонул в том же месте, – вспоминает начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Александр Григорьев.

Выяснилось, что за год до этого из Крайнего Севера в Сочи предприниматели перевозили диких оленей и остановились в нашей республике. Во время выгула несколько животных убежали, и найти их не удалось. Только спустя время один объявился в Уфе. Спасатели через Министерство природной охраны вызвали егерей, и животное отправили в реабилитационный центр села Кушнаренково.

Помимо рыбаков, «прогулками по льду» увлекаются и дети. Однажды в на номер «112» поступило сообщение о том, что три подростка играют на середине реки Белой неподалеку от опор Бельского моста. Приехавшие спасатели увидели, что ребятишки проверяли прочность льда, бегая и прыгая по нему. Чтобы не спугнуть их и не вызвать панику, они сказали, что ищут здесь человека, и позвали посмотреть фотографию на телефоне. А когда те подошли, рассказали про возможные последствия таких игр. Профилактическая беседа пошла на пользу: ребята поняли, что, развлекаясь таким способом, они очень сильно рисковали, и пообещали, что больше на незамерзшие водоемы не ступят.

– Для того чтобы избежать подобных ситуаций, нужно осознавать важность профилактической работы родителей с детьми. Необходимо объяснить, к чему может привести легкомысленное отношение к своей жизни, ведь, несмотря на то, что дети думают, что уже выросли, они по-прежнему, нуждаются в родительской заботе и защите, – говорит Александр Владимирович.

Алина ГАРИПОВА.

Фото предоставлено пресс-службой Управления гражданской защиты.