ИТП: индивидуальная экономия

В ходе реализации программ по энергосбережению в многоквартирных домах Уфы был установлен 761 индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Эти устройства заметно снижают расходы жильцов на оплату горячей воды и отопления, но из-за недостаточного обслуживания многие из них стали работать некорректно и вместо экономии приносить жителям дополнительные расходы. Сейчас оборудование приводится в порядок и передается в собственность жильцов.

Индивидуальный тепловой пункт представляет собой монтируемый в подвале специальный пластинчатый теплообменник, где теплоноситель от большой бойлерной или ТЭЦ прогревает горячую воду, подаваемую в краны квартир, а также химически очищенную воду, циркулирующую в батареях. Это позволяет отказаться от подведения к дому труб горячей воды, оставив только с холодной. Тем самым существенно снижаются теплопотери, а значит - и расходы жильцов.

Но как это нередко бывает, на эффективность новой техники не лучшим образом влияют проблемы с ее регулярным обслуживанием. Различные дефекты ведут к выходу ИТП из строя или их некорректной работе, что во многих случаях становилось причиной перерасхода теплоносителя и получения жителями неоправданно высоких счетов.

- В жилых домах Уфы установлен 761 индивидуальный тепловой пункт, но на протяжении почти десяти лет они не получали необходимого технического обслуживания, - заявил исполняющий обязанности министра ЖКХ РБ Алан Марзаев. – До начала отопительного сезона 347 уфимских ИТП нуждались в ремонте. В настоящее время 240 из них отремонтировано, остальные также будут приведены в порядок - для этого закуплены необходимые запасные части. После приведения в рабочее состояние оборудование будет передаваться в общедомовую собственность.

Не секрет, что для корректной работы сложных коммунальных систем нужен не только разовый ремонт, но и грамотный обслуживающий оператор. Многие уфимцы уже отдали предпочтение автономной некоммерческой организации «Городской центр энергосбережения» с филиалами «Юг» и «Север», одним из учредителей которого стала администрация Уфы.

- На сегодняшний день у нас в обслуживании числится 225 ИТП, по остальным жители пока принимают решение, - рассказал генеральный директор АНО «Городской центр энергосбережения» Денис Киселев. – Собственники платят за обслуживание теплопунктов отдельной строкой и в каждом конкретном доме цена устанавливается в зависимости от сложности и мощности оборудования. Общая сумма делится на площадь дома - получается ставка на квадратный метр. Где-то в городе это 17 копеек, а где-то 9 рублей.

Как пояснил Денис Киселев, там, где жители приняли решение выбрать для обслуживания ИТП «Городской центр энергосбережения», он вступает во взаимодействие с управляющей компанией, которая от лица собственников квартир заключает соответствующий договор. ЕРКЦ, формируя платежную квитанцию, тарифицирует обслуживание теплового пункта отдельной строкой. Деньги поступают напрямую, минуя счета управляющих компаний, что позволяет быстро и качественно выполнять все необходимые работы.

Эти меры дают быстрый и видимый результат. Анализ теплопотребления уфимских домов разного типа в октябре 2020 и 2021 годов показал, что нормально работающий индивидуальный тепловой пункт обеспечивает существенную экономию. Там, где ИТП приведены в порядок и обслуживаются, экономия составила от 13 до 37%. В цифрах снижение платежей для среднестатистической уфимской квартиры площадью 50 квадратных метров составило от 300 до 1700 рублей в месяц, при том что ежемесячная плата за обслуживание не превышает 100 рублей. С другой стороны, в домах, где ИТП не обслуживаются и потому работают некорректно, рост начислений в платежках за тот же период достиг 20-25%.

- Обязанность обслуживать общедомовое имущество, к которому относятся и индивидуальные тепловые пункты, по закону возлагается на жильцов, - пояснил советник главы администрации Уфы Вадим Беляков. - На общедомовым собрании они вправе выбрать для этого организацию, которая их устроит. Однако в случае ИТП получилось так, что за их облуживание десять лет никто не платил, а многие даже не знали о наличии такого оборудования в собственном доме. В итоге сейчас существует большой пласт негатива, когда жители не хотят принимать ИТП в общедомовую собственность. Здесь есть два варианта: либо собственники принимают тепловой пункт, оплачивают его обслуживание и получают существенную экономию, либо принимают решение о его демонтаже. Последний вариант требует проведения общего собрания, сложных процедур, и главное, горожане лишают себя возможности экономить на платежах за горячую воду и отопление.

Алексей Фатыхов.