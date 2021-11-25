Десять рук на все вокруг

Людмила Петровна Василькова - одна из лучших мастериц-кукольниц в нашем городе. Мы познакомились с ней больше десяти лет назад на мастер-классах у художника по текстилю Стеллы Марковой, где нам открыли не только секреты лоскутного шитья, но и познакомили с таким интересным направлением, как народная тряпичная кукла. Потом дружно вступили во вновь созданную Студию художественного текстиля «Кускар».

Теперь Людмила Петровна, освоив все мыслимые и немыслимые техники, разработав свои подходы и приемы, делает такие удивительные куклы, что и игрушками их не назовешь, - это настоящие произведения искусства. У нее прошло несколько персональных выставок, не раз она занимала призовые места на престижных лоскутных фестивалях в Суздале, Иванове, Гатчине. Она стала также вдохновителем и руководителем Клуба народных традиций «Краснотал», члены которого как раз и занимаются кукольным народцем, проводит мастер-классы по народным обережным куклам.

Вот на таком ее мастер-классе я побывала в минувшую субботу. Занятие состоялось в «кускаровской» мастерской в знаменитом круглом доме на улице Вологодской. В большой комнате с высоченным потолком - застекленные шкафы, где хранятся куклы нашей рукодельницы и ее учениц, коробки с лоскутками, плошки с карандашами, ножницами, палочками для набивки кукольных голов, ручек-ножек, туловища. На обширном столе все готово к очередному уроку. Будем делать куклу-десятиручку.

Людмила Петровна коротко рассказывает о традициях обережной куклы на Руси, предназначенной на все случаи повседневной жизни, о том, для чего нужна была именно десятиручка. Все просто: сами знаете, как трудно успеть все дела по хозяйству переделать. Тут на помощь приходит десятиручка из свиты Параскевы-Пятницы, покровительницы женских домашних работ.

Во всех женских хлопотах она участница, будь то уход за скотиной, возня с горшками и ухватами, рукоделие всякого рода - прядение, ткачество, шитье. Особенно нужна была такая помощница будущим хозяйкам, заневестившимся девушкам. У кукольной хлопотуньи на все рук хватит, то на забор она усядется, то возле печи пристроится, то на лавку вскочит. Везде поможет распределить заботы по степени их важности, рационально выстроить цепочку действий.

В прежние времена для изготовления подобной куклы использовали солому, лыко или полоски ткани. Для нашей красавицы мы возьмем джутовый шпагат. На картонный трафарет с нанесенными размерами наматываем определенное количество оборотов шпагата - для рук длиной пятнадцать сантиметров, для туловища восемнадцать, для косички двадцать. На заготовке для ручек (всего их пять) отмечаем середину и отступы от нее, откуда и начинаем обматывать ручки разноцветным ирисом или пасмой мулине. Тут свои хитрости, которые ни за что не угадать, надо воочию увидеть, как спрятать концы ниток, чтобы не торчали, чтобы крепко держались, не развязывались. Не может наша куколка быть распустехой, иначе какая же это хозяюшка! Зеленые, лиловые, желтые, малиновые, красные нитки ложатся плотно вокруг кукольных рук до самого кулачка.

Переходим к туловищу. По сгибу намотки перевязываем шпагат крепкой ниткой в цвет джута, просовываем «волосы косы» и туго заплетаем. Отступя от сгиба, перевязываем голову красной нитью, формируем лицо, укладываем косу на затылке, размещаем руки (посередине обязательно красную), перевязываем талию, на груди и по спинке перехватываем магическим крестом.

Остается куколку «одеть». Голову украшаем яркой девичьей повязкой из кусочка тесьмы, завязываем пышный бант на конце косы, на юбке девять узелков из узкой ленточки, на талии плетеный поясок. Хороша десятиручка! Такая она ловкая, шустрая, веселая, нельзя не улыбнуться, не залюбоваться.

За уроком, душевными разговорами, шутками-прибаутками и не заметили, как пролетели добрых три часа. Финальная фотография на фоне самой Параскевы-Пятницы в фартуке со старинной вышивкой, в рубахе с красными узорами, в цветастой сборчатой юбке, с распахнутыми в оберегающем жесте руками. А к поясу у нее-то привешены катушки с нитками, рядом помощницы с десятью иль с шестью руками (это когда молодая хозяйка привыкать к домашности начинает).

Все фотографируются с куколками в обнимку, а Людмила Петровна с лошадкой, тоже из джута. Ведь следующее занятие будет посвящено изготовлению «солнечного коня», на котором Ярила по весне прибывает, цветы рассыпает, землю зеленью наряжает.

Анна Маслова.