Черная коробочка с секретом

Гостила на днях у родственницы, которая, недавно переболев ковидом, теперь озабочена восстановлением здоровья. И вот она, заговорщически подмигнув, достает из тумбочки черную коробочку. На ней крупно выведено название на английском и маленькими буковками приписано «концентрат растительный напитка безалкогольного». Внутри небольшой пластиковый флакон с сиропом. «Вот, теперь буду лечиться! Один стоит две тысячи рублей, а я две штуки взяла. Решила, что на свое здоровье денег жалеть не надо!» - решительно заявила родственница.

Внимательно изучаю инструкцию чудо-средства. В ней указано, что передо мной «высококонцентрированный продукт, который представляет собой комплекс целебных природных ингредиентов, коэнзима Q-10, нефильтрованного натурального свежевыжатого сока-комплекса цитрусовых». Далее производитель гордо заявляет: «Мы полностью сохранили в нем все свойства натурального продукта - антиоксиданты, пролифенолы, антоцианы, биофлавоноиды, ресвертарол, заменимые и незаменимые жирные и фруктовые кислоты, минеральные вещества, пектины и волокна, ферменты». Звучит многообещающе. Уж с таким-то богатым арсеналом разве может быть препарат неэффективным? Все же я высказываю сомнение, на что родственница в противовес моему скепсису читает целую лекцию о «доказанной» его пользе.

Где-то я уже это слышала. Так всегда рассказывают о чем-нибудь, что нужно впарить доверчивому населению. Вот один знакомый страдал от рака и только благодаря концентрату выжил. Другая подруга благодаря зелью вылечила бесплодие, и так далее. Тут же родственница тычет мне в нос длинным перечнем обещанных эффектов. В общем, средство от всех болезней, для всех систем организма. Рекомендуется и детям, и взрослым, просто в разной дозировке.

Особенно заинтриговало описание состава. В нем сказано, что в концентрате содержится более 250 соединений полезных веществ, все возможные виды витаминов и полезных веществ. Все это пиршество дополняет фраза: «Полный состав Концентрата, напитка безалкогольного является изобретением компании (ноу-хау) и не подлежит разглашению». Здрасьте, приехали!

А теперь разберемся, что конкретно перед нами. Это вроде бы и пищевой продукт, но и не он - ведь звучит явный намек на некий оздоравливающий эффект. Похоже на БАД - но нет. Об этом ничего не говорится на упаковке. Производитель не указал ни точный состав средства, ни документ, подтверждающий его соответствие законодательству РФ. Просто некая коробочка с непонятным содержимым (ведь точный состав не указан) и ценником в две тысячи рублей.

Я заглянула в интернет, который изобилует аналогичными предложениями. Каждый продукт обещает излечение всех систем организма, омоложение, бодрость. Проведя опрос среди знакомых старшего поколения, выяснила, что эти средства пользуются большой популярностью. Люди клюют на красивое описание, научную лексику и покупают втридорога то, что по себестоимости можно оценить в копейки.

Отнесла коробочку юристу компании, специализирующейся на продаже БАДов «Протэфарма» Анастасии Латыповой. Изучив ее, она вынесла вердикт:

- БАД – композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона биологически активными веществами и их комплексами. Согласно законодательству он обязательно должен иметь регистрационный номер на упаковке. Здесь мы его не видим. Но это и не пищевой концентрат. К тому же пищевая продукция должна иметь декларацию. Думаю, мы имеем дело с пробелом в законодательстве, когда предлагают не пойми что, в то же время ему не противоречащее.

Этот пробел открывает широкий простор для «открытий» в науке долголетия. Однажды мне довелось побывать в офисе по продаже целебной… воды. В небольшие флакончики была расфасована жидкость, которая, как уверяли продавцы, содержит «память эмбриональных клеток». Попав в организм, они омолаживают и оздоравливают его. Рассказывали истории о том, как люди благодаря этой воде излечивались от рака, гайморитов, язвы и прочих напастей. Один маленький флакончик стоил 3-4 тысячи рублей. А как же вы думали: ведь за здоровье надо платить. Только не поплатиться бы здоровьем.

Альбина Ахмадгалиева.

krosh1969@list.ru