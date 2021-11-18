Осторожно: БАДы!

«Наконец-то пришла моя посылка с «Айхерб». Уже не могу жить без коллагена, каждый день пью омегу, витамин Д3, пробиотики. Заказываю любимое кокосовое масло, арахисовую пасту и рыбий жир для детей».

Уфимка Эльвира Халитова очень удивилась моей якобы недальновидности: «Совсем не заботишься о здоровье!». Она много лет является постоянным покупателем «Айхерба», мало того подписана в Инстаграм сразу на нескольких нутрициологов и рьяно следует их советам. На вопрос, почему перед покупкой всех этих многочисленных добавок не консультируется с реальным врачом, пожимает плечами: «Это же витамины, какой от них может быть вред, только сплошная польза!».

- Как раз наоборот. Бесконтрольный прием любых БАДов таит реальные риски, - предостерегает врач акушер-гинеколог женской консультации поликлиники №50 Лиана Ахметова. Она ведет не только прием, но и блог о женском здоровье. И создала его с вполне конкретной целью – пропагандировать здоровый образ жизни.

- Не все понимают, что БАДы не проходят клинические испытания, как лекарственные препараты. То, что часто рекламируют как «волшебную пилюлю», в лучшем случае окажется пустышкой, а в худшем может нанести вред. Второй важный момент: любые БАДы и курсы витаминов назначаются только врачом. Человек сперва должен сдать так называемые дефициты - специальные маркеры, четко показывающие, каких микроэлементов не хватает организму. Например, смотрим уровень витамина Д и уже в зависимости от показателей подбираем препараты с нужной дозировкой. А если у пациента сильная анемия, то профилактические дозы БАДов вообще не окажут нужного действия. Тот же самый йод имеет накопительный эффект, и, если принимать его бесконтрольно, можно вызвать осложнение – опасное гиперсостояние.

- В вашей практике часто встречаются любители БАДов?

- Их очень много. Пьют по 30-40 непонятных капсул, а при покупке даже не смотрят сертификаты качества. Особенно пугает, когда беременная женщина бесконтрольно принимает коктейль из БАДов. Такими необдуманными действиями можно навредить своему организму и вызвать сильную аллергизацию.

Если подозреваете, что у вас есть какие-либо дефициты микроэлементов, обратитесь к врачу (именно к врачу, не к нутрициологу или health-коучу из соцсетей).

В период пандемии ситуация только усугубилась – люди сами себе назначают и ударными дозами пьют витамин С, цинк, сосудистые препараты, вызывая тем самым носовые кровотечения. Без назначения врача пить эти лекарственные средства нельзя. Сталкиваюсь еще и с такими парадоксальными случаями: человек горячо убежден, что именно прием вышеуказанных витаминов убережет его от заражения ковидом, а прививку делать не спешит. Все это вызывает глубокое сожаление. Хоть и не по теме нашего разговора, но повторю, наверное, в тысячный раз: вакцинация спасает жизни. Это и есть надежная защита от тяжелого течения болезни.

…Тем временем этой осенью в России обсуждают возможный запрет «Айхерба». В сентябре Барнаульский суд постановил заблокировать американский маркетплейс по продаже добавок. Там нашли порядка двух тысяч препаратов, нарушающих российское законодательство. По мнению суда, БАД и спортивное питание могли содержать наркотические вещества или не имели соответствующих разрешений.

Вообще маркетплейс товаров для здоровья пытались заблокировать с 2015 года. Против этой меры выступают его многочисленные клиенты: они запустили флешмоб в поддержку магазина. Кстати, четверть посетителей сайта — из России. Покупатели считают, что их хотят лишить возможности покупать БАДы по более выгодным ценам. Точка в истории еще не поставлена, и копий будет сломано немало.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Alfia1983@mail.ru

Корзинка:

Одна из самых громких российских историй последнего времени, касающаяся «Айхерба», связана с известным блогером Еленой Корниловой. Она рекомендовала (и все еще это делает) принимать большое количество БАДов ежедневно для лечения различных заболеваний и состояний — от аллергии у детей до седины. В результате расследования выяснилось, что Корнилова не училась в тех университетах, о которых говорила, и вряд ли является биохимиком.