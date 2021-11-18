Счастье имеет свойство приумножаться

Накануне Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, и Дня матери, выпавшего в этом году на 28 ноября, в семье Фатеевых произошло радостное событие – у Анатолия и Ольги родился 10-й малыш. Мальчик появился на свет в прошлую среду в родильном доме №3.

Торжественная выписка «юбилейного» малыша прошла в понедельник. В семье это шестой сын, подрастают четыре дочки. Самому старшему ребенку 15 лет, а младшей девочке два года. Как признался глава семейства Анатолий Валерьевич, с именем для новорожденного пока не определились. Вариантов несколько - Дмитрий, Роман, Георгий. Решение будет принято с помощью голосования на семейном совете.

- Ощущения радостные и одновременно волнительные. Всегда как в первый раз! Для меня с рождением каждого ребенка счастье только приумножается. Не скажу, что все легко и просто, но мы справляемся. Мама у нас терпеливая, добрая, отзывчивая. Она верный, родной человек и наш надежный тыл. Я не устаю говорить, честь и хвала ей за все труды и заботы о нас, – говорит многодетный отец.

Вместе супруги 18 лет, живут в частном доме в Благовещенске. Анатолий зарабатывает на большую семью – он индивидуальный предприниматель. Приходит помощь и от государства: пособия, льготы. Ольга занимается подсобным хозяйством и воспитанием ребятишек. Старшие дети помогают с младшими. Так распределено, что у каждого есть зона ответственности. Даже на огороде закреплен участок, за которым нужно ухаживать. К встрече с братиком готовились так же основательно: украсили комнату воздушными шарами, дружно накрыли стол, младшие подготовили свои игрушки для нового члена семьи.

Встречать молодую маму с малышом приехали не только родственники и друзья, но и представители администрации Благовещенского района.

- Это единственная семья в нашем районе, где воспитываются десять несовершеннолетних детей. И Фатеевы славятся не только этим. Без них не обходится ни одно мероприятие в детском саду или школе. А от людей о них слышны только положительные отзывы. Таких бы семей да побольше всей республике! – отметила заместитель главы Благовещенского района по социальным вопросам Елена Куликова.

Ноябрь для Анатолия и Ольги - один из самых любимых месяцев. 5 числа в разные годы родились Елисей и Игнатий, 15-го – Варвара, а 10-го - самый маленький член семьи. Кстати, на вопрос, будет ли семья еще пополняться, мама отвечает положительно:

- Если Бог даст, то примем ребенка в семью. Вообще у нас не было цели родить 5, 7 или 10 детей. После свадьбы говорили с мужем о 2-3, но так получилось, что Бог послал нам больше ребятишек.

- Как готовили детей к встрече с младенцем?

- Двухлетняя Фрося всю беременность подходила ко мне, смотрела на живот, гладила его и говорила, что там ляля. Мы с ней договорились, что это моя ляля, а ее - это кукла. Она начала бережно играть с ней, укладывала спать, вместе мы переодевали ее. Так я готовила ее к встрече с мылышом. Сейчас она подходит и тихонько качает кроватку с сыном.

В самом родильном доме №3 таким пациенткам очень рады. Молодую маму заместитель главного врача по акушерско- гинекологической помощи Алия Искандарова назвала эталоном женщины и матери, ведь все десять беременностей завершились рождением малышей.

- Это их второй ребенок, который появился на свет в стенах нашего роддома, и мы будем рады принять их вновь. Сейчас многодетных семей становится все больше, но, конечно, 10 детей - редкость. За 10 месяцев этого года мы приняли больше 4000 родов - это хороший показатель.

Есть у Фатеевых и семейная традиция - все вместе много лет посещают православный лагерь «Сретение». Уникальность его в том, что он организован не только для детей, как это обычно принято, а для людей всех поколений. Здесь отдыхают и родители, бабушки и дедушки.

- Две-три недели на Павловском водохранилище – настоящая отдушина. Сюда съезжаются многие многодетные семьи, мы общаемся, дружим. Детям очень нравится, - говорит Анатолий.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.