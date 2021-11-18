Путь к культурному городу

Архитектурный облик города – сейчас, пожалуй, одна из самых актуальных тем в медиапространстве. А каким его видят молодые архитекторы? Об этом и многом другом в разговоре с командой, чей проект реконструкции парка «Ватан» победил на конкурсе «Перспектива» - Артемом Банновым, Александром Балдиным, Ангелиной Ушаковой и Региной Сарваровой.

- В первую очередь расскажите о конкурсе. По каким критериям оценивались проекты?

- «Перспектива» - всероссийский фестиваль молодых архитекторов. В 2020 году он впервые вышел за пределы Москвы, проходил в Уфе с 27 по 29 августа. В качестве объекта для разработки проекта благоустройства было выбрано одно из самых популярных мест среди жителей города и туристов - этнопарк «Ватан».

Рассматривалась новизна и реалистичность предложенных решений, возможность создания комфортной, экологичной среды с сохранением природных ресурсов и ландшафтных особенностей участка, а также открытой, динамичной, комфортной и качественной городской среды. Ну и, разумеется, соответствие действующим архитектурным нормам.

- Какие преимущества вы как победители получили от конкурса?

- «Перспектива» - соревнование концепций. К сожалению, очень часто им не дают ход. Участие в таких событиях, в первую очередь, даёт возможность оформить, опробовать новые идеи, а также пообщаться с единомышленниками и коллегами из других городов, окунуться в атмосферу творчества. Мы получили опыт работы в команде, поучаствовали в обсуждении использования территории этнопарка и его роли в масштабе города, подискутировали с архитекторами и градостроителями, поделились своими мыслями. Получили и приз – премию и наградную статуэтку. Кроме того, было интересно послушать обширную лекционную программу.

- Расскажите про суть проекта этнопарка «Ватан». Какой смысл вы в него вложили, чем вдохновлялись?

- Было предложено немало концепций. Сошлись на том, что Уфе не хватает площадки с культурным и художественным наполнением, где творческие люди могли бы самовыражаться и взаимодействовать с городом. Сейчас появился «Арт-Квадрат», и это классно. Но если говорить о событийности, масштабе города, природном контексте, то этнопарк «Ватан» идеально воплотил бы в себе эти моменты. Хотелось привнести какой-то культурный вклад. Мы думали над тем, чтобы расположить площадки на рельефе подобно «башкирским бусам» и собрать их как нитью транспортными связями, но все же назвали свою концепцию просто и понятно – «Парк искусств». Она включает в себя систему событийных площадок: основную сцену (для проведения крупных музыкальных фестивалей), арт-площадку, театральную сцену, скейт-площадку, сцену на воде, амфитеатр «Ватан». Также предусмотрено создание системы озелененных пандусов, террас с комфортным размещением максимального количества человек и возможностью спуска к сцене всех групп населения, комплексное развитие транспортно–пешеходной инфраструктуры, расширение существующей дороги, спуска к набережной, лестниц, соединяющих основную сцену и променад с памятником Салавату Юлаеву.

Важный момент - развитие локального транспорта. Одна из идей - фуникулер, соединяющий площадь у памятника Салавата Юлаева с событийными площадками; организация системы маршрутного транспорта, курсирующего от «Конгресс–холла» до набережной с остановками в точках притяжения, и многое другое.

- Как происходила разработка проекта? Сколько времени на нее ушло?

- Подобная работа начинается со сбора исходных данных, После чего происходит анализ и обработка полученной информации. В этот момент формируются идеи и принципы.

Затем, имея информационную основу, команда обозначает основной вектор, по которому двигается. Дальнейшая разработка проектного решения и распределение обязанностей внутри коллектива происходит исходя из сильных и слабых сторон каждого участника конкурса.

Лучшие решения и наработки формируют облик объекта проектирования. В среднем выработка концепции в совокупности со сбором и анализом информации занимает 2 месяца.

- Каким вы видите архитектурный облик Уфы в будущем?

- Облик города - это синтез прошлого и будущего, поэтому бережное отношение к памятникам и умелое их сочетание с новыми постройками требует определённого мастерства и вкуса.

Мы видим Уфу культурным городом в широком смысле - с исторической памятью, фантазией и смыслом, с хорошими асфальтированными дорогами, тротуарами, газонами и деревьями, ухоженными фасадами, доступным жильем. На данный момент прослеживается тенденция уплотнения застройки, что в конечном итоге является негативным фактором, ведущим к перегрузке транспортных узлов и артерий, не рассчитанных на такой большой поток автомобилей. В Уфе будущего этот вопрос встанет перед архитекторами чрезвычайно остро.

- Какие городские объекты вы бы отметили как удачные?

- Очень хорошая работа с контекстом и темой прослеживается в концепции Республиканского музея Боевой Славы. Подкупает внимание к деталям в жилом комплексе «Аристократ».

Также нравится планировка территории от парка Победы до кинотеатра «Победа» (авторы - братья Веснины). Это масштабный архитектурный ансамбль.

Аккуратный современный подход к благоустройству продемонстрирован в реконструированном парке «Первомайский». Не можем не упомянуть «Арт-Квадрат», а также особняк Костериных. (Это здание очень понравилось московским экспертам.) Недавно там была выполнена реконструкция. Это уникальный памятник культуры в стиле «модерн», в котором к тому же сохранились оригинальные детали из 19 века.

- Как вы относитесь к проектам реконструкции исторических кварталов в Центре?

- Реконструкция - всегда интересная и сложная задача. Историческая застройка в центре постепенно приходит в упадок. Очевидно, что с ней надо что-то делать. Есть ощущение, что основной критерий в вопросе реконструкции объектов исторического наследия - деликатный подход как к самим зданиям, так и к среде, в которой они находятся. «Арт-Квадрат» интересен как вариант того, как можно работать с исторической средой. Повторять один в один такие решения по улице Октябрьской Революции вряд ли стоит. Интересно было бы увидеть не цветастую копию «Арт-Квадрата», а более вдумчивую работу со средой. В идеале – воссоздать дух 18-19 веков, но с удобствами и подходом к благоустройству из 21-го.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru