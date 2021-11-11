Онкология: есть шанс на излечение!

- Мы – обычная семья. И все у нас было хорошо: подрастали дети, купили квартиру, машину, в гору шла карьера, но однажды наша жизнь разделилась на «до» и «после». Старший сын потерял сознание, обследование показало, что у него рак. И вот уже три года - тяжелое лечение, практически проживание в больнице, полеты на консультации в Москву, сбор денег, слезы, наша боль за ребенка… - рассказала Анастасия, мама 10-летнего Коли. И, к сожалению, таких историй немало.

Каждый год в республике выявляется в среднем 130 случаев злокачественных новообразований у детей до 17 лет. Под диспансерным наблюдением находятся 850 ребятишек. Юные пациенты проходят терапию в Республиканской детской клинической больнице, также на операции и консультации их направляют в столицу. Отделение гематологии функционирует с момента открытия медучреждения в 1972 году. А в 2002-м добавлены онкологические койки. Дети проходят обследование, получают химиотерапию (лучевую – на базе онкодиспансера). И хотя здесь стараются создать максимально комфортные условия для лечения маленьких пациентов и делают все возможное для их выздоровления, отделение не отвечает современным требованиям.

Башкирии очень не хватает своего центра. И вот счастливая новость – глава республики сообщил о начинающемся строительстве Центра детской онкологии и гематологии, под который удалось добиться федерального софинансирования.

- В рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на базе РДКБ началось строительство Республиканского Центра детской онкологии и гематологии, с отделением клинической иммунологии. Структура и проект согласованы с главным детским онкогематологом Министерства здравоохранения РФ, академиком РАН, президентом Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева А.Г. Румянцевым, - прокомментировала руководитель пресс-службы Минздрава РБ Софья Алешина. - Строительство Центра станет прорывом для развития всей педиатрической службы в Башкортостане, позволит повысить доступность медицинской помощи, уровень ранней диагностики и процент выживаемости детей с онкологическими заболеваниями, снизить летальность детей с данными заболеваниями, проживающих как на территории республики, так и близлежащих регионах.

Аналогичные центры будут построены в других городах. «В рамках программы развития педиатрии и онкологии до 2024 года будут введены несколько новых центров с отделениями трансплантации костного мозга. Строятся клиники в Воронеже, Уфе, Ростове и в Краснодаре. До 2024 года они все войдут в строй», - сообщил ранее главный детский онкогематолог Минздрава РФ Александр Румянцев. Благодаря новым медучреждениям количество аллогенных трансплантаций в России будет увеличено до тысячи в год.

В Уфе здание будет располагаться прямо во дворе РДКБ, строительную площадку уже огородили забором. За ним вырастет семиэтажный корпус г-образной формы. На первом этаже расположится дневной стационар, помещения приема и пищеблок. На втором – отделение на 10 коек, центральное стерилизационное отделение, криохранилище, служба трансфузиологии, на третьем и четвертом – отделения гематологии и химиотерапии, хирургическое. Пятый этаж запроектирован под реанимацию и интенсивную терапию с блоком трансплантации костного мозга, операционной. Выше – кафедральное отделение, клинико-диагностическая лаборатория. общая площадь здания - 17,7 тысячи квадратных метров.

- В Центре планируется дальнейшее развитие клеточных технологий и трансплантации костного мозга, таргетная терапия, будет расширен перечень видеоэндоскопических, внутриполостных, внутрипросветных реконструктивно-пластических, микрохирургических, обширных циторедуктивных, расширенно-комбинированных хирургических вмешательств, хирургическое лечение с использованием робототехники, организована современная патогистологическая, иммуногистохимическая, молекулярно-генетическая лаборатории, - прокомментировал главный врач РДКБ Рустэм Ахметшин. - Немаловажное значение в улучшении результатов лечения детского рака будут иметь наличие специализированного отделения интенсивной терапии и реанимации для самых тяжелых пациентов, а отделение иммунологии станет уникальной особенностью Центра. Благодаря новым медицинским технологиям, которые планируется внедрить, мы сможем стать одними из лидеров страны в лечении детей с такими катастрофическими заболеваниями, как рак, синдромы костно-мозговой недостаточности, первичные иммунодефициты.

Также в Минздраве РБ отмечают, что подобные центры в России являются единичными, в большинстве субъектов медицинская помощь детям с раком представлена онкологическими койками на базе непрофильного отделения или небольшим совмещенным отделением гематологии и онкологии. В ведомстве признают, что открытие Центра требует подготовки новых специалистов. Для этого в рамках последипломного образования привлекаются молодые специалисты, в Башкирском государственном медицинском университете организована ординатура по профилю «Детская онкология», центр повышения квалификации по вопросам детской онкологии, где уже обучаются специалисты.

Врачи говорят, что благодаря развитию медицины рак не является приговором. У детей он излечивается в 80% случаев. Всегда нужно помнить, что надежда есть.

Алина Дмитриева.