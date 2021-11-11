От бусин до мечей, или Умельцы древней Уфы

Бронзовые пряжки и застежки, изделия из серебра и золота, бусы-скарабеи из египетского фаянса, медальоны из Византии, костяные и железные наконечники стрел, разнообразные подвески, древнее оборудование для литья металла, множество обломков керамики и знаменитое «лицо тюркского воина»…

Всего отдел фондов Музея-заповедника «Древняя Уфа» передал в Государственный каталог Музейного фонда РФ 9456 экспонатов - их можно увидеть на странице музея в интернете. Но что позволяет отнести находки к эпохе Средневековья, а главное - что за люди жили здесь тогда и как они жили? Обо всем этом «УВ» согласился рассказать заведующий отделом археологии Музея-заповедника «Древняя Уфа» Антон Проценко.

- За многие годы раскопок на городище получен богатейший материал по эпохе раннего Средневековья. Памятник наиболее ярко функционировал с рубежа IV-V веков до IX века, когда он активно осваивался населением, но археологические материалы фиксируются вплоть до II половины XIV века, - уточняет мои представления Антон Сергеевич.

- Не так легко представить, что более 1000 лет назад на территории Уфы уже было крупное поселение с частоколом, валом и рвом, даже деревянными мостовыми…

- На территории Башкортостана известны памятники гораздо более ранних времен: около 10 памятников среднего и более 20 - позднего каменного века (неолита); кстати, некоторые из них расположены рядом с Уфой - между Миловкой и Романовкой. К этому времени люди научились откалывать каменным молотком от удлиненной каменной заготовки (нуклеуса) длинные острые отщепы - вот эти предметы и были найдены. Часть памятников (Старо-Нагаевский могильник, стоянки Давлеканово и Муллино) относятся к IV-III тыс. лет до н.э. - к энеолиту, когда наряду с каменными орудиями человек начал применять и медные. Ну а в районе Медуниверситета и БашГУ располагался огромный Ново-Уфимский могильник эпохи раннего железа, к которому примыкал большой курганный могильник эпохи раннего Средневековья.

- Как же датируются памятники археологии?

- Это делается путем тщательного анализа массового и индивидуального археологического материала с раскопок. Наиболее многочисленная категория находок на «Городище Уфа-II» - это керамика, она же - первый маркер присутствия той или иной археологической культуры, поскольку древние люди изготавливали сосуды именно так, как это делали их предки. Способ (лепные или гончарные сосуды), форма, возможно, орнамент, примеси, добавлявшиеся в глину для повышения прочности - все это позволяет нам изучать материальную культуру древнего населения. Стоит отметить, что археологическая культура - это совокупность материальных памятников, которые относятся к одной территории и эпохе, но не всегда к одному и тому же этносу: чтобы говорить о нем, нам нужно иметь сведения о языке, на котором говорили эти люди, а письменных источников не сохранилось. Итак, сегодня первых поселенцев городища относят к мазунинской культуре (III-V вв н.э.). Мазунинцы пользовались небольшими орнаментированными сосудами с насечками по верхней части венчика; конечно, у этой культуры есть и другие признаки - например, характерная форма пряжек. Но самый яркий след на территории городища оставили бахмутинская и турбаслинская культуры: их керамика превалирует над всеми остальными, и у них были очень интересные горшки - их ни с чем не спутаешь. У бахмутинцев это и большие горшки, и низкие пиалы, орнаментированные по всей поверхности круглыми вдавлениями. Они часто бывают у нас на выставках. Турбаслинцы пользовались чаще всего неорнаментированными горшками разнообразных форм. Далее приходят кушнаренковские племена, - условно говоря, предки современных венгров. У них тоже очень яркая керамика: тонкостенная, с красивыми орнаментами: всевозможными зигзагами, мелкозубчатым шнуром… Кушнаренковские и караякуповские группы сменяют друг друга, а последняя из культур, чья керамика обнаружена здесь, - чияликская.

- Каким же образом сменялись эти культуры, то есть людские сообщества?

- Считается, что мазунинские племена - предки бахмутинцев. Бахмутинцы активно соседствовали с турбаслинскими племенами, так что есть предположение, что турбаслинцы просто ассимилировали предыдущую культуру. Потом - приход нового населения с другой территории - кушнаренковских и караякуповских племен. Это были военизированные племена, так что, скорее всего, случались боевые столкновения, и эти группы выбили с городища «коренное» население. Пока все это гипотезы. Но мы надеемся, что сможем их подтвердить - или опровергнуть.

- А металлические находки?

- Во II тысячелетии до н.э. люди на Урале уже научились выплавлять бронзу, а с IV века до н.э. начинается эпоха раннего железа. Тут тоже немало интересного. К эпохе раннего Средневековья относятся найденные на городище браслеты, колесовидная подвеска - это важная находка, такие встречаются как у нас, так и на территории Пермского края и Удмуртии. Она говорит о состоянии бронзолитейного производства, а кроме того, может что-то символизировать - например, поклонение Солнцу. Ведь в древности человек очень зависел от солнца, дождя, ветра. Нашим музеем подготовлена ее увеличенная копия.

Еще есть подвески в виде медведя или лошади, небольшие дисковидные зеркала, датируемые III-V вв. н.э., косметические пинцеты - можно сказать, увеличенные копии нынешних - у которых есть аналоги, к примеру, в неволинской культуре западного Приуралья. Плюс всевозможные металлические пронизки (предметы разнообразной формы с пронизанным отверстием), затежки-фибулы, которыми застегивали накидки и плащи, пряжки поясные и обувные, всевозможные подвески - все это делалось из бронзы либо железа. А также орудия бронзолитейного производства: тигли, льячки. Что касается золота, найдены куски золотой проволоки - это говорит о том, что развивалось собственное ювелирное производство.

- Но до полного перехода на орудия из металла было еще далеко.

- Да. Найдено очень много костей: животных, на которых охотились (лось, косуля, заяц, медведь, а также пушных - сурок, бобр, лисица), а также кости верблюда. Из предметов вооружения наиболее массовые находки из кости - это наконечники стрел. Интересно, что уже с IV века до н.э. их делали из бронзы, с рубежа эр по V в. н.э. - в основном из железа, а потом снова более массово встречаются костяные. Их обнаружено больше 100, разных видов - более легкие и тяжелые, для охоты и боевых целей. Вообще это зависит от того, чем занимались люди: более оседлые племена - бахмутинцы - чаще использовали костяные наконечники, а кушнаренковцы и чияликские племена, всегда готовые к войне, предпочитали железные. Далее, если говорить о предметах вооружения, есть костяные накладки на лук, чтобы было проще и удобнее его держать, и 19 экземпляров костяных подпружных пряжек для конской упряжи, которые уже размещены в Государственном каталоге музейного фонда. Все это сделано в основном из грифельных костей лошадей, лосей, оленей. Имеется у нас и ожерелье из кабаньих клыков, астрагалы (таранные кости) мелкого рогатого скота.

- Как насчет рыболовных крючков?

- Их, к сожалению, не зафиксировано. Зато есть огромное количество - около 800 глиняных пряслиц, одни из которых выполняли роль грузиков на ткацком станке, другие - возможно, грузил для добычи рыбы. Так что вопрос, была ли освоена ловля рыбы на крючок, остается открытым. Дело в том, что некоторые предметы – например, маленькие, тонкие костяные и железные изделия - просто не сохраняются в почве нашего региона из-за увлажненности грунта и перепадов температуры. Ткани и предметы из кожи если доходят до нас, то очень небольшими фрагментами. Зато сохранились костяные проколки - предшественницы иглы и шила. Впрочем, найдена и металлическая игла - с ушком.

При этом люди не отказались и от каменных орудий. Чаще всего нам встречались оселки для заточки ножей.

- А как же мечи, кинжалы? У вас на выставке даже женщина из древней Уфы изображена с ножом…

- На территории городища мечи не найдены. Ножи, конечно, есть, разной формы, но они использовались в повседневной жизни. Но тут следует сказать, что для описания археологической культуры нужно изучать не только поселенческие, но и погребальные памятники: важны и предметы из погребений, и сам обряд. Естественно, у жителей городища было оружие, просто обнаружить его в поселении - большая редкость. Если исследователи раскапывают могильники, относящиеся, например, к турбаслинской культуре, они находят в мужских погребениях предметы вооружения, в женских – украшения и предметы костюмного комплекса. Наравне с «Городищем Уфа-II» исследовался важный археологический памятник тоже же периода - Бирский могильник (IV-VIII вв. н.э.), который относится к бахмутинской культуре. Там обнаружены железные топоры, двулезвийные мечи, наконечники копий и стрел. А в прошлом году мы проводили совместные исследования с БГПУ им. М. Акмуллы на городище «Охлебининское I», где местный житель передал нам три меча сарматской культуры, датированные III-I вв. до н. э. Два достаточно большие мечи: 112 и 85 см, один поменьше - 51 см. Словом, меч не оставался без хозяина. Ну а железную пряжку в городе можно и потерять…

- Уфа-II была и торговым центром…

- Да, здесь обнаружено немало предметов импорта: множество ярких бус, раковины каури, гончарные сосуды приаральской культурной группы, у которых орнамент образует ромбическую сетку. Также есть сосуды из Хазарского каганата. Погребения Бирского могильника тоже были богаты импортными вещами: например, бусами с Кавказа, Сирии, Причерноморья. Все это говорит о наличии широких торговых и культурных связей.

- А где были погребения самих жителей Уфы-II?

- Расположение вокруг городища подкурганных захоронений подтверждено письменными сообщениями уфимских краеведов XVIII-XX вв. Судя по ним, курганы содержали много ценных предметов из золота, серебра, стекла, бронзы. Предметы и останки раскапывали или находили при постройке домов еще первые жители уфимской крепости. Например, достоверно известно, что в 1828 году рядом с поселением был срыт богатейший курган, где найдена золотая монета V в. византийского императора Феодосия II (405-450 гг.). Случайные находки, сделанные во время нового строительства на Советской площади и улице Карла Маркса - украшения из цветного металла, железные наконечники копий и фрагменты мечей - были систематизированы археологом Рауфом Ахмеровым. Большинство из них хранятся в Национальном музее РБ, а некоторые (например, блюдо из сасанидского Ирана) - в Эрмитаже. Расположенное на территории санатория «Зеленая Роща» Чертово городище и примыкающий к ему Уфимский могильник относятся к эпохе раннего железа (IV- III в. н.э.) и интересны тем, что первые профессиональные археологические раскопки здесь провела в 1911 году археолог Вера Гольмстен. Сегодня в Уфе еще сохранилась часть Дежневских курганов. Их раскапывали Нияз Мажитов, Фларит Сунгатов, но далеко не все. Известно, что они относятся к турбаслинской эпохе. Артефакты этой культуры найдены и в недавно открытом курганном могильнике «Чайка-1», что в лесу за Госцирком. Словом, Уфимский полуостров стоит на древних селищах и могильниках, и здесь еще есть что исследовать.

Сегодня и законодательство больше благоприятствует нам: хозяйственная деятельность на выявленных и федеральных памятниках археологии запрещена. Правда, большой проблемой остаются «черные копатели», которые в разных уголках республики наносят колоссальный урон памятникам археологии.

- Что же случилось в IX веке, почему населения стало намного меньше?

- Возможно, изменились условия обитания, климат, экологическая обстановка… Хотя пока признаков этого мы не зафиксировали. И точное количество жителей городища как в период расцвета, так и после неизвестно. Чтобы это узнать, необходима палеодемографическая реконструкция на основе погребальных памятников. Немаловажным обстоятельством, приведшим к постепенному затуханию жизни на городище, скорее всего, стали геополитические изменения в регионе. Но находки X-XII веков и XIV века позволяют говорить, что территория памятника все же использовалась. Заключительный этап маркируется находками чияликской культуры, а данные племена оставили богатый след и на Чертовом городище. Также этот период дал наиболее яркий нумизматический материал - те самые 19 серебряных золотоордынских монет. А прежние жители, возможно, просто переселились на другую территорию, где обстановка была более благоприятной.

- Как же вы проясните все эти «повисшие в воздухе» вопросы?

- Многолетние раскопки городища дали нам огромный материал. Сведения о раскопках 2006-2011 годов обобщены в монографии Ф.А. Сунгатова, А.Н. Султановой и их соавторов «К проблеме городов Южного Урала эпохи Средневековья» (Уфа, 2018), в которой представлен исчерпывающий анализ материала. Но с 2012 года у нас накопилась многотысячная коллекция новых артефактов, которые в большинстве своем прошли только первичную обработку, и их дальнейшее глубокое изучение позволит получить ответы на многие вопросы. Так что впереди нас ждут новые открытия!

Екатерина КЛИМОВИЧ.