А на Левом берегу

Как живется в поселке, где кончается суша и начинается водная гладь? В увлекательное путешествие нас увозит автобус №24, курсирующий по одному из самых коротких маршрутов в Уфе. 20 минут езды в приятной компании – и мы уже на месте.

– Добрый день! Занимайте ваше место! Приятной поездки! – с улыбкой обращается кондуктор по имени Светлана, приводя меня, не привыкшую к подобному отношению в общественном транспорте, своим радушием в смятение. «Сегодня выходной, и я единственный пассажир в салоне», – пытаюсь оправдать подобное отношение сотрудника «Башавтотранса», протягиваю для оплаты проезда карту, но позже осознаю, что глубоко ошибалась. К тому моменту, когда доехали до улицы Пожарского, попутчиков стало пол-автобуса, больше всего вошли в салон на «Рынке «Заречный», где как на всех предыдущих остановках каждого входящего Светлана встречала традиционным приветствием.

– До нашего поселка ходит единственный автобус, и кондуктор Светлана нам уже как родная. При каждой встрече здоровья, приятных покупок желает, поэтому всегда и везде, когда слышим «Добрый день!», перед глазами всплывает ее образ, – поделилась женщина на соседнее сиденье.

Несмотря на промозглую погоду, пребываю в прекрасном настроении. «И я кричу — остановите пленку, это кино я уже смотрел...» – добавляет в уже приподнятый душевный настрой еще большей романтики припев трека «BrainStorm».

Проехав пожарно-спасательную часть №32, берем левее и из западной, современной части улицы Ахметова, заезжаем на «старую» вторую половину. Оставив позади территории «Бельского района водных путей и судоходства», окунаемся в типичное «село». Вот за окном мелькают стоящие в ряд одно- и двухэтажные постройки: кирпичные, обшитые сайдингом и профлистами, а часть обиты досками и под шиферной крышей. О близости мегаполиса напоминают лишь проглядывающиеся за частными участками островки: строящиеся коробки ЖК «Новаленд» со взымающими вверх кранами и здания Центра спортивной подготовки им. Р. Баталовой. Справедливости ради нужно отметить, что утопленных в землю избушек на улице уже нет.

В «поселке», так называют старую часть Затона местные жители, автобус делает пять остановок: «Баня», «Средний киоск», «Красный магазин», «Улица Камышлинская», конечная – «Левый берег реки Белой».

Через сорок минут вернемся вновь, – говорит, желая приятной прогулки, Светлана.

Разворотная площадка с остановочным павильоном находится буквально в нескольких десятках метрах от берега. Когда-то здесь была Вавиловская переправа. До постройки Затонского автомобильного моста в 1971 году она была единственным перевалочным пунктом для желающих попасть в город. Сейчас о его существовании напоминают лишь останки торчащих из воды частей бетонных конструкций и заколоченные обрезки труб.

С удовольствием вдыхая свежий речной воздух, наслаждаемся царящим здесь спокойствием, а глаза пытаются объять зеркальные дали и бархатный песок, идентифицировать каждую высотку, что на противоположном берегу. Прямо перед нами – Нижегородка, Телецентр, левее всем известный «Уралсиб», 26-этажные «свечки» ЖК «Риверсайд». А развернувшись на 180 градусов, видим уходящую за горизонт улицу.

Немного о ней. Вот что об улице Ахметова пишет писатель Сергей Синенко:

«Улица Ахметова — центральная и самая протяженная в микрорайоне Затон — бывшем поселке Кержацкий, или Кержацкий Затон. Тянется она от левого берега реки Белой до западного выезда из Затона в сторону КПП».

Названа она в 1993 году в честь композитора и общественного деятеля Хусаина Ахметова, отличившегося в годы революции в уфимском подполье, а после прихода красных, в декабре 1918 года, возглавившего отряд по охране города. Старое название улицы – Кержацкая по имени деревни, а в 1920-е годы она стала Адмирала Юмашева.

Мы потеряли щенка, вы не видели? – прерывает мои раздумья женщина, выгуливающая рыженького шпица. Надо отметить, что жителям «поселка» присуще радушие. Вот и Гузель Нафикова любезно соглашается показать мне округу.

– Раньше здесь были продуктовый киоск, куда мы стояли в очереди за колбасой, и хозяйственный магазин, где продавцом работала тетя Ася и потому магазин мы так и называли – «Тетя Ася». Также ходили в «средний киоск». А в том здании раньше располагалась начальная школа. В ней учился мой папа, а в 1979 году в первый класс пошла я. Чтобы к приходу детишек классы были теплыми, кочегар ни свет ни заря растапливал печку. Позже здание передали МВД и переделали в семейное общежитие, – рассказывает она, подводя к одноэтажному зданию с четырехскатной крышей. На зеленом дощатом фасаде белой краской, словно белым мелом прописными буквами выведен адрес «Ахметова, 15».

Подойдя ближе и обойдя здание, видим потемневшую бревенчатую стену, местами закрытую утепляющими панелями, и заросший мхом шифер. На заднем дворе – хозяйственные постройки и дровяник. Вероятно, на том же месте складывал в далеком прошлом поленья кочегар.

Сквозная дорога через школьный двор ведет на Большую Береговую. Подгоняемые лаем собак, ускоряем шаг и, спешно пройдя огороженные высокими кирпичными заборами коттеджи, выходим к пляжу «Ак Яр». Отсюда рукой подать до поселка Козарез, раскинувшегося на полуострове, разделенном старицей Белой. Веселыми смотрятся на фоне пожухшей травы разноцветные домики, но по суше до них не пройти.

Мы постучались в калитку с покосившимися заборами. В стареньком доме, на самом краю улицы Ахметова живет Фанир Газизуллин с супругой.

– Это дом моего тестя Хамидуллы Баширова. Когда был понтонный мост до Нижегородки, он работал переправщиком. Я живу здесь с 1982-го. 11 лет назад первой жены не стало, – говорит он, показывая хозяйство. В палисаднике видим приставленную к забору деревянную лодку.

– Плавсредства в поселке необходимый атрибут в каждом дворе, поскольку местность часто затапливает. Какая была вода в 82-м! Даже в дом зашла! И фотография имеется, где мы вдвоем с супругой запечатлены перед крыльцом в лодке. В 40-е и в 79-м вплавь добирались до магазина, отвозили детей в школу. Последняя большая вода была в 2001-м, она достигла метки 9,25 м. С тех пор лодку доставать не приходилось. Чего только не приносит нам Белая! Многие даже дома из выловленных бревен возводят, дрова заготавливают, и мы в том числе, только в последние два года покупаем, – рассказывает хозяин.

- Для нас каждая весна непредсказуема, она как богатство приносит, так и урон наносит: дом постоянно ремонтировать приходится, – добавляет супруга Галима Калкаманова.

Дмитрий Алексеевич и Галина Петровна Колокольцевы познакомились 52 года назад, когда работали монтажниками на 210-м заводе, и с тех пор вместе. Вырастили сына и дочку, есть внуки, правнучка.

Дом, в котором живут, принадлежал родителям хозяина.

– Мы его отремонтировали, расширили пристроем. Была всего одна комната с двумя окнами вперед и по одному в каждую сторону. Раньше, кто мог позволить 3, считались богачами, а мы были бедными. Отец мой был репрессированным священнослужителем, врагом народа. Переехав в Уфу, устроился на лесозавод, а мама дома шесть детей воспитывала. Когда отец умер и начали оформлять наследство, выяснилось, что наш дом был незаконно построен, но теперь уже все документы в порядке, – рассказывает Дмитрий Алексеевич.

Окна зала выходят на уличную сторону. Отсюда видны противоположный берег и складские здания старого универмага, находившегося в центре города.

– Раньше остановка была в другом месте. Она стояла там, где сейчас наш гараж, при ней был и пункт милиции. Отсюда напрямую на Красина ходили 19 и 22 автобусы. За покупками на рынок в «город», на «толкучку» на Ветошникова в Старую Уфу, на фанерно-плитный комбинат, лесозавод, 210-й, 161 заводы все отсюда ездили. И не только поселковые жители, но Кушнаренковские, Уфимского района тоже в город через Белую переправлялись, пока в 1971 году не построили Затонский мост. Сейчас наши дети в центр с пересадкой на «Реборе» (ныне Судоремонтно-судостроительный завод) добираются, – включается в беседу Галина Петровна.

Дойдя примерно до середины улицы, не можем не обратить внимание на оригинально оформленную придомовую территорию. Здесь же Баба-яга и избушка на курьих ножках, и веселые поросята.

– Украшать дом и двор моя традиция. Раньше жили на улице Пожарского бараке, там наводила красоту, 4 года назад на 55 лет муж сделал подарок, купил коттедж. Здесь тоже появились идеи. Родители – водники, я родилась на реке. Вот и пришла в голову мысль о якоре и штурвале, на моряка надели флотский китель мужа. И нам приятно, и прохожим нравится. Многие останавливаются и даже фотографируются, – говорит Надежда Кикта.

Вот такая разнообразная жизнь на Левом берегу. Школьников всех ближайших улиц: Волжской, Донской, Камской, Камышлинской и остальных в школы № 4, 128 школы и в 46 лицей возит специальный автобус. В Затон по асфальтированной дороге регулярно курсирует 24-й маршрут. Что ж? Скажем новым знакомым «До скорых встреч!» и поспешим на остановку.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.