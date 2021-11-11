Забыли про галоши

Улица Колгуевская – одна из живописнейших, спускается вниз от «Президент-отеля» и упирается прямиком в реку Уфу. А откуда такое название, старожилы не знают. Одни пожимали плечами: «Вроде бы революционер такой был». Другие отвечали: а это в честь острова, что где-то далеко, не у нас он находится». Заглянем в Википедию. Оказывается, название она получила в честь Ивана Колгоева, рыбака, пропавшего без вести в водах, действительно омывающих остров.

Еще лет 30 назад здесь был частный сектор – с одной стороны дороги, а по другую – сады от предприятий. Не было газа, дома отапливались углем либо дровами. Верховодил в «колгуевском курмыше» бессменный председатель уличного комитета Емельян Тимофеевич Воротник – человек жестковатый, ответственный и умеющий ладить с районной властью. Это благодаря ему появился в домах газ. Какое дело он «провернул» трудно описать словами. Кто-то был обеими руками за газификацию, кого-то пришлось уговаривать и даже стращать коллективным «игнором». Вся разрешительная документация легла тоже на его плечи. Вообще он сделал немало добрых дел. В том числе и воспитывал уличных мальчишек, чтобы не безобразничали, разбирался в семейных ссорах, причем всегда вставал на сторону женщин. Он с супругой Раей держал коз и снабжал молоком соседей. Прожили они до глубокой старости, а сейчас их дом стоит в запустении, там никто не живет.

Мечтой Емельяна Тимофеевича была асфальтированная дорога, ведь в распутицу не то что подъехать к дому было невозможно, а и выйти на улицу. На весну и осень у каждого взрослого и подростка была припасена пара полиэтиленовых мешков, которые они надевали поверх обуви и снимали только на остановке возле «Президент-отеля». У более практичных был второй вариант: галоши. Их также надевали поверх обуви и оставляли где-нибудь в укромном местечке, например, за гаражами.

В 2005 году началось «освоение огородного сектора», как шутили колгуевцы про садоводов. Участки и постройки стали сносить, предлагая довольно значительную компенсацию. А вот частные домовладения трогать не стали, так как здесь выплаты были бы гораздо выше. И теперь по одну сторону дороги появилась новая улица с высотными многоэтажками – имени Габдуллы Амантая, а по другую остались стоять простенькие деревянные строения. Сбылась мечта колгуевцев о шикарной дороге, теперь о полиэтиленовых пакетах никто и не вспомнит. Несмотря на сложность рельефа, коммунальщики потрудились на славу, проложив асфальтовые тропки так, чтобы всем было удобно. Не забыли и про «лежачий полицейский».

Появилась даже посередине улицы остановка, которая так и называется - «Колгуевская», так что и ходить далеко не надо. К сожалению, курсируют только две маршрутки: 252-я и 211-я, и обычно они переполнены. Зато вырос уютный район, который вдохнул новую жизнь. В основном здесь живут молодые семьи: приобрели квартиры в ипотеку. Тут же образовались и супермаркеты – «Лента» и «Магнит». В каждом многоквартирном доме, как и полагается, есть председатели домкомов, а вот на смену Воротнику никто не пришел. Но до сих пор его вспоминают с благодарностью.

Лариса ЛЕБЕДЕВА.