Дорогами жизни

- Здесь всегда много народа: люди ждут пригородных и междугородних автобусов, а также делают пересадку, чтобы попасть в аэропорт, - рассказывает продавщица придорожного кафе Марина. – К нам заходят кофе попить, погреться, поэтому обстановка напоминает вокзал.

Остановка «Школьная» - знаковое место и в силу расположенного здесь въездного арт-объекта, состоящего из букв-инсталляций «Уфа», и красиво оформленного вокруг него участка. По сути в этом месте заканчивается пригород и начинается мегаполис, в который можно попасть по Бельскому мосту.

- Раньше остановочный павильон располагался в другом месте и был сооружен из кирпича. С открытием Демской трассы в 1994 году его перенесли на нынешнее место, - рассказывает председатель инициативной группы микрорайона Кооперативная поляна Елена Ахмадеева. – По идее переместить бы поближе к мосту, потому что из-за потока транспорта из Демы здесь часто возникают пробки. Пока строилась вставка моста, так и хотели сделать.

Федеральная трасса Уфа - Аэропорт, по шести полосам которой сейчас мчатся десятки тысяч автомобилей и большегрузов, в средние века называлась Ногайской дорогой. Дело в том, что южная и центральная Башкирия в конце XV–XVI веков представляли собой одно из наместничеств Ногайской орды, во главе которого стоял «нуратдин». Ногаи кочевали по Агидели, а их ставка, которую башкиры называли «Иман-кала», находилась при впадении реки Уфы в Белую. Именно там была возведена Уфимская крепость, впоследствии разросшаяся до города. Поставленный на важном узле путей, он позволял контролировать военные передвижения и торговлю. Есть легенда, что по ногайской дороге прошел сам Ермак, а про осаду Уфы войсками Емельяна Пугачева известно всем. Двухтысячный отряд через Белую вел Иван Зарубин-Чика, но потерпел поражение. Сподвижником самозванца долгое время был старейшина Кинзя Арсланов, являвшийся одним из правителей Ногайской дороги.

С образованием Оренбургской губернии в 1744 году Уфимская провинция была включена в ее состав, а дорога стала Оренбургским трактом. Первый мост через реку Белую соорудили из дерева в 1795 году, но простоял он лишь до первого паводка. Была и пристань, принадлежавшая купцу и лесопромышленнику Федору Чижову. К ней причаливали плоты, которые сплавлялись сюда как самосплавом, так и с помощью катеров-буксиров. Напротив устья Сутолоки долгое время существовал песчаный остров, мешавший судоходству.

Фарватер Белой постоянно мелел, и его приходилось постоянно углублять. Поэтому с помощью земснарядов решили убрать остров из русла реки, тем самым обеспечив безаварийное судоходство. Русло реки стало шире, течение набрало скорость, что помогло безопасней причаливать плотам к лесопилкам у левого берега у Цыганской поляны. В 1924 году открыли плашкоутный мост, рассчитанный на движение полуторатонных автомобилей, а в 1938-м - сооружение, часть которого находилась на больших плашкоутах, а часть опиралась на врытые в речное дно деревянные эстакады. В 1952—1956 годах, за 4 года и 10 месяцев Мостопоездом № 414 и Мостостроительным трестом № 4 был построен арочно-балочный Оренбургский мост по проекту Евгения Уланова (институт «Гипрокоммундортранс») длиной 670 м. С его вводом в строй изменилось и направление старого Оренбургского тракта. Он стал прямее и разделил своим насыпным асфальтированным полотном бывшую Ильинскую слободу (в народе «Цыганскую поляну»), а официально - микрорайон Кооперативная поляна. Были снесены небольшие лесопильные заводы и причалы, часть домов с подворьями. Поэтому старый Оренбургский тракт, который до этого шел вдоль реки по мощенной булыжником улице имени Зои Космодемьянской (бывшей Берии), стал не нужен. Вместе с запуском моста в 60-70-е годы прошлого века началось строительство федеральной трассы Р-240, частью которой является проспект Салавата Юлаева. Ее полотно и сооружения рассчитывались под нагрузку 6 тонн с пропускной способностью 3-5 тысяч автомобилей в сутки, и долгое время дорога удовлетворяла потребностям и запросам экономики республики и страны. В 1984—1993 годах параллельно первому мосту, по проекту института «Гипростроймост» построили Бельский мост длиной 677 м, а магистраль расширялась и реконструировалась.

Остановка получила свое название от переулка «Школьной», пересекающего дорогу до учебного заведения №34, где учился заслуженный художник СССР Борис Домашников.

В 2015 году пешеходам стало удобней переходить дорогу: был построен крытый пешеходный мост длиной 46,78 метра, высотой 5,5 метра и пропускной способностью около 6 тысяч человек в час. Особое внимание уделили обустройству элементов доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями. Специально для колясочников обустроены наклонные автоматизированные подъемные платформы.

- Нас устраивает остановка, она достаточно комфортна, - рассказал местный житель Алик Мусагутов. – С введением новой вставки пробок стало меньше. В будущем году начнут ремонтировать старый арочный мост и наверняка изменения коснутся и дороги. Для многих уфимцев она крайне важна, ведь по ней ежедневно ездят на работу жители пригородных поселков, везут грузы дальнобойщики, приезжают гости столицы. У нас ее так и называют - «дорога жизни».

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.