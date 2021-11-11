У трамвая жизнь иная?

Остановочные павильоны современного типа, включая так называемые умные, за последнее время появились, пожалуй, даже в самых отдаленных уголках Уфы. Они расположены и там, где общественный транспорт формально не пущен – например, на участке улицы Лесунова в новых кварталах Инорса. Но все это касается главным образом автобусных и троллейбусных остановок. С трамвайными ситуация иная.

На просторной площадке возле ворот стадиона «Гастелло» находится развилка. Здесь останавливается трамвай под номером восемь. На одной стороне присутствует павильон – ветхий, покрашенный в синий цвет, оборудованный закрытым, исписанным граффити ларьком. Оснащен он крышей не полностью – одна из деревянных скамеек расположена под открытым небом. Не радует и обилие мусора вокруг.

А для того чтобы понять, где находится остановка на противоположной стороне, пришлось дождаться трамвая. Он не заставил себя долго ждать , встав возле одного из деревьев. Трамвайная линия здесь находится совсем рядом со съездом с гастелловского моста.

Из транспорта выходит пара пенсионеров с тяжелыми сумками в руках.

- Периодически пользуюсь трамваем, когда приходится ездить с пересадками, - рассказывает Тамара Филиппова, - Конечно, очень неудобно переходить через дорогу на этом участке, места мало, а машины, едущие из Черниковки, быстро несутся, так что надо быть осторожнее. Да и грязью могут окатить.

Если насквозь пройти парк имени Гастелло, то можно увидеть еще одну остановку – «Индустриальное шоссе». Чаще всего здесь высаживаются садоводы, спешащие на станцию «Спортивная». Присутствует старый павильон, облицованный белым сайдингом. Проблема заключается в том, что здесь останавливаются и автобусы, так что некоторым пассажирам по пути от скамейки до транспорта приходится преодолевать трамвайные пути, что зачастую не очень удобно, особенно для людей пожилых.

Жалобами на неудобное расположение остановочных пунктов делятся и жители других районов города.

- Иногда езжу по маршруту от Госцирка до Южного автовокзала, - говорит 67-летний уфимец Ринат Ахметов. - По расписанию нареканий нет, транспорт приходит вовремя, а вот остановки оставляют желать лучшего – очень мало места, есть риск вылететь на проезжую часть, особенно в случаях большого скопления людей.

Как видим, подобные проблемы существуют в разных частях Уфы. В городской администрации сообщили, что для их решения жителям необходимо обратиться в Управление транспорта и связи. К слову, в последнее время идут разговоры о возрождении трамвайного сообщения. В частности, в прошлом году в Главархитектуре города выступили за развитие электротранспорта и, в частности, возвращение трамвайных рельсов на проспект Октября, что вполне соответствует современным урбанистическим тенденциям. Вместе с этим, хочется верить, решится и проблема с сопутствующей инфраструктурой.

Антон СУХАРЕВ.

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