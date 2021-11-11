«Раньше нас «звездочками» не баловали»

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

К зданию УВД председатель Совета ветеранов подполковник милиции в отставке Аскар Фаткуллин подъезжает на «Ниве», которую приобрел в кредит. В 80-х, когда в управление пришли 5 «Москвичей», машину ему не выделили, руководитель сказал, как отрезал: «Сотрудник ОБХСС должен ходить пешком!». Уже намного позже Аскар Анварович приобрел разбитую «Ниву», отремонтировал и ездил долгие годы, эта – третья. На работе пропадали сутками, а зарплатой не баловали. О том времени, ставшем уже историей, и сегодняшней работе ветеранского лидера - наш разговор с Аскаром Анваровичем.

- Как так получилось, что вы ушли со службы?

- Это был своего рода протест. Рухнул Советский Союз, много кому было выгодно покончить с ОБХСС, его заменили другими структурами - налоговой инспекцией и ОБЭП. Это были лихие 90-е. Начальники уголовного розыска и следствия, начальник охраны и я написали рапорты об увольнении. Мы служили экономической защите государства, но приоритеты поменялись. И нам казалось, что защищать надо было уже тех, с кем мы боролись.

- Вам наверняка есть, что рассказать про вашу оперативную деятельность, какое раскрытие больше запомнилось?

- Прежде всего, хочу сказать, что шли мы на работу и понимали всю важность возложенных на нас обязанностей. К нам относились с большим уважением, авторитет был непререкаем. В 1982 году УВД возглавил Ильфар Таюпов, он очень ценил наш отдел и лично курировал ведение самых серьезных дел, вникая во все подробности. Был строг и объективен, невзирая на чины и звания. Заслугой его стало и усиление взаимодействия Управления с трудовыми коллективами и общественностью города. Мы с ним работали в тесном контакте, также как при Тагире Гималиевиче Фарахове, который стал начальником Управления внутренних дел, в 1994 году. Сейчас он - президент Ассоциации сотрудников полиции, зампредседателя общественного совета Уфы. В лихие 90-е он добился, чтобы более 300 сотрудников получили квартиры.

А мне запомнилось очень неординарное дело с хищением драгметаллов на Агрегатном заводе, концы которого привели в другое государство.

В изготовлении ряда приборов для спецпромышленности использовались платина, золото, серебро, рубины. Удивительное дело, но отработанные материалы изымались кое-как, никакой отчетности по сути не велось. А ведь это огромные деньги! Особенно широко использовалась платина, поскольку она выдерживала температуру в 2 500 градусов. Определенные круги организовали большую преступную группу, изымали чеплашки с драгметаллами и переправляли в Грузию, намереваясь потом планировали переправить за кордон. Руководителем оперативно-следственной группы был Фарахов. Мы вылетели в Грузию, и ниточка привела к депутату горсовета. Он не стал отпираться, дав исчерпывающие показания. В итоге мы обнаружили в схроне под виноградной лозой 2,5 килограмма драгметаллов. Все наши действия были согласованы с первым заместителем министра внутренних дел СССР. Работали в тесном контакте с КГБ, это был 1984 год. После завершения операции меня наградили часами за 35 рублей, Тагира Гималиевича - радиоприемником. «Звездочку» не дали: в советское время нас не баловали наградами.

- И все-таки в условиях тотального дефицита, наверное, были соблазны, к примеру, подарить жене итальянские сапоги?

- Более того, ряд лиц чуть ли не насильно навязывали дефицит. Помню, как, будучи в служебной командировке в Москве, проверяли работу валютной «Березки». Это был 1985 год, появилась японская видеоаппаратура, импортные дубленки. Те же заграничные сапоги стоили в перерасчете на валюту 40 рублей!

Вроде бы все у них оказалось чисто, и вот заведующая говорит:

- Ребята, а вы разве ничего не возьмете?

- Нет, - отвечаем, у нас нет долларов!

- Да я вам так, за рубли отдам!

Мы переглянулись и молча вышли. Что могли тогда себе позволить? Например, приобрести собрание сочинений Жюля Верна или Джека Лондона. Книги тогда тоже были дефицит.

- Как сегодня живется ветеранам?

- Сейчас ветеранская организация УВД насчитывает около 3000 человек. Мы осуществляем социальную защиту во всех отношениях, в этом, безусловно, прежде всего опираемся на благотворительный фонд при Совете ветеранов Министерства внутренних дел. Он пополняется за счет добровольных пожертвований сотрудников полиции. Деньги идут на лекарства, лечение и материальную помощь. Тем более что все, кто вышел на пенсию до 1992 года, получают небольшие пенсии. У меня, подполковника МВД, начальника горотдела, пенсия - 20 тысяч. У моего соратника, бывшего начальника ГАИ Уфы – не больше. Изыскиваем возможность направлять для поправки здоровья в санатории, за каждую копейку отчитываемся.

- Мы сейчас с вами беседуем в стенах музея УВД, здесь есть уникальные экспонаты…

- Безусловно, мы стараемся сохранить историю. И в этом плане не могу не вспомнить с большой благодарностью участие и трепетную заботу мэра столицы республики Ульфата Мансуровича Мустафина. Когда он посетил УВД, с интересом осмотрел музей, отметил нашу работу и спросил: «Чем можем помочь?»

Я сказал, что к 75-летию Победы готовим новую экспозицию, где участвуют сотрудники и их родственники. Конечно, все это требует определенных затрат…

«Подготовьте письмо и приходите», - ответил он.

Когда я пришел к нему в мэрию в назначенное время с документами, встретил меня очень радушно. Проговорили 40 минут! В письме сумма не была оговорена, а я так и не решился ее назвать, просто он не спрашивал. Вообще-то планировали «замахнуться» тысяч на 100 – 200. Но так и ушел, не озвучив сумму.

А буквально через несколько дней на наш благотворительный счет было перечислено полмиллиона!

Ирина ШИПУНОВА.