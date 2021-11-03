Больше спорта - меньше мангалов

Озеро Теплое - и достопримечательность, и проблема Инорса… Как благоустроить его, чтобы на фоне живописного ландшафта можно было гулять с детьми, заниматься спортом, а не только жарить шашлыки, сопровождая их возлияниями? Как прекратить купание в неположенных местах – привычку, унесшую уже немало жизней?

За эту нелегкую задачу взялись архитекторы казанского бюро «ПГ-8». Они – специалисты по соучаствующему проектированию, то есть, переформатируя территорию, стараются воплотить запросы местных жителей. Чтобы достичь консенсуса, проведены общественное обсуждение проекта и презентация онлайн, а на днях для жителей были организованы экскурсии к озеру и обсуждение всех новаций с привязкой к месту.

Настоящий бульвар

Первый этап благоустройства охватывает участок бульвара Баландина начиная от пересечения с Мушникова и правый берег озера от платного пляжа «Гольфстрим» до водосбросного канала. Его цель - облегчить доступ к облагороженному водоему пешеходам и велосипедистам.

Итак, не особенно погожим октябрьским днем на встречу собрались около 30 инорсовцев.

Выйдя на середину просторного бульвара напротив ТЦ «Перекресток», они еще раз окинули взглядом довольно узкие дороги и череду пустырей с редкими деревьями, пересеченными хаотичными проездами.

- Тротуары и дорогу с четной стороны мы планируем расширить. Он будет четырехполосный, и противоположные направления движения мы разделим зеленым буфером, - сообщил собравшимся архитектор Артур Бикташев. - Также здесь появится велодорожка: ее очень хотели многие жители. Ну а все, что правее, станет зоной променада, как и сейчас, но только ухоженной: с купами деревьев, скамейками и не только. Будем сажать крупномеры, например, декоративную яблоню, рябину. Это сразу создает приятную атмосферу. С нечетной же стороны будет только пешеходный тротуар.

- На четной стороне много магазинов. Как же они будут принимать товар?

- Фуры смогут периодически заезжать на тротуар. Но только они. А парковки перестанут быть хаотичными. Также хотим заняться сквером им. Г. Мушникова: можно усилить озеленение, сделать удобные дорожки, поставить скамейки. Планируем облагородить и центральную площадь у перекрестка Мушникова и Баландина, где зимой устанавливают елку для всего района: здесь появятся кафе, туалет, возможно, небольшой амфитеатр. А вот въезд грузовикам будет запрещен. (Во время беседы на площади как раз шла активная торговля продуктами с грузовиков.)

- Неужели так получится - да это просто сказка! – отреагировали жители.

Несколько инорсовцев преложили предусмотреть для маломобильных граждан пологие съезды с тротуаров. Тем более что это предписывается современными нормами благоустройства.

- Там, где сейчас сквозной проезд делит просторы бульвара на половинки - предполагается разместить площадь, где будут небольшая детская игровая зона с батутами, кафе, туалеты, навес от солнца, под ним – столики, скамейки - словом, места, где можно присесть отдохнуть, пообщаться, - взяла слово главный архитектор проекта Надежда Снегирева. - Поблизости детский сад, здесь ходит много родителей с детьми. Сквозные проезды через эту зону мы убираем, но создадим альтернативную дорогу. Только так получится создать единое пространство. Следующим объектом в зеленой зоне могли бы стать качели.

- Если это место будет благоустроено, то и людей станет намного больше. Нагрузка на пешеходный переход значительно возрастет, поэтому нужно продумать дублирующие светофоры: как только человек выходит на переход – загорается красный. Такое уже есть в Уфе, - отметил начальник Управления гражданской защиты по Калининскому району Альберт Юмагулов. - Далее. Все эти места отдыха в пятницу вечером однозначно будут востребованы и любителями крепких напитков. Поэтому нужно предусмотреть столбы с видеокамерами.

- Видеокамеры и освещение мы планируем. Платная парковка здесь на законных основаниях: владелец арендует землю. Так что мы собираемся только обсадить ее деревьями - например, пирамидальными тополями.

- Между тем слева от парковки находится проезд, который зимой становится чрезвычайно узким даже для одной машины! - заметил местный житель. - И никто не хочет чистить здесь снег, куда бы мы ни обращались!

- Это место не входит в нашу зону проектирования, но мы вопрос поднимем, - пообещала Надежда Снегирева.

Лягушки – признак чистоты

Рядом с дорогой - пустырь, затем заросли американского клена, в гуще которых явно идут земляные работы - словом, дорогу к озеру сегодня живописной не назовешь.

- Здесь мы предполагаем вмешиваться минимально: только подрезка деревьев, организация освещения, пешеходной сети. Почему? Тут очень много инженерных сетей, - поясняет архитектор.

Подходим к дому №13/8 и обнаруживаем импровизированную стоянку авто и уборочной техники, а за забором – заросли рогоза: видимо, там и находится пруд с лягушками, который так понравился проектировщикам.

- Эту стоянку мы уберем: появится еще один свободный пешеходный проход к берегу. Вместо нее возникнет полянка, группы деревьев и небольшая детская площадка, а также арт-объект «ТЭЦ». А с прудом ничего делать не будем: как нам объяснили экологи, образовалась отдельная экосистема, лягушки – признак того, что вода не грязная, к тому же пруд - часть биодренажной системы стока дождевых вод. Просто огородим его забором, чтобы ребятишки туда не лезли. Поскольку существует некоторая опасность затопления территории, зона отдыха будет располагаться на сваях и деревянном настиле из лиственницы.

Асфальтовая автодорога к озеру заканчивается под раскидистым деревом. Рядом - большое мрачноватое здание многоэтажного гаража, жилые дома неблизко. Поэтому здесь решено сделать скейт- и баскетбольную площадку - точки притяжения для подростков. Тем более что на данный момент территория не может предложить им ничего особенного, кроме разве что опасного купания в запрещенных местах.

Подходим к берегу. Красота природы - в прихотливом изгибе берега, группах мощных ивовых деревьев, нас встречает стая уток. Однако земля здесь вытоптана и замусорена.

- Эту зону мы хотим оставить просто зеленой, - продолжает Надежда. – Например, засадить ее белым клевером. Мы стремимся создать среду, где главное - природа, растения и деревья, а не архитектурный дизайн. Покрытие велодорожки станет деревянным, чтобы любители железных коней снижали скорость: приоритет отдается пешеходам. По краю берега высадим водолюбивые растения – например, тот же камыш, возможно, насыплем камней – получится природный барьер, затрудняющий заход в воду. Подальше от берега расположатся детская песочница, укрытие от дождя и солнца, небольшой амфитеатр и воркаут-зона с разнообразными турниками. От соседнего павильона решено отказаться. Мангальную зону (в которую, собственно, превратился берег) впоследствии сделают организованной, но на другой стороне озера. Кроме этого, в разных местах берега построят видовые площадки.

Предотвратить ненужный риск

Чтобы не допускать несанкционированные купания, ежегодно приводящие к новым жертвам, также решено устроить ночное освещение, видеокамеры, закрывать доступ к берегу в ночное время. Все это входит в первый этап благоустройства, который планируется осуществить в следующем году. Под конец экскурсии обсудили и обустройство мест, которыми архитекторы займутся позже. Как объяснил начальник Управления гражданской защиты, первоочередным является вопрос о ледяных горках вокруг водопада, где многие жители района катаются (и катают детей!) на тюбах. Развивается большая скорость, и существует реальная опасность упасть прямо в поток. Как отметили архитекторы, этого можно избежать, построив на спусках просечные лестницы, которые помешают образованию сугробов и льда. Правда, тогда стоит создать горку в другом месте.

На левом берегу озера расположена линия электропередачи, что исключает создание там какой-либо инфраструктуры. Однако круговая пешеходная и велодорожка все-таки появятся. Также в следующем году там начнется строительство нового гребного канала. Ну а берега существующего канала будут соединены понтонным мостом – тогда вокруг озера наконец станут возможны круговые прогулки.

- С нашей стороны - за «Гольфстримом» - любят сидеть рыбаки, а еще там имеется небольшой остров. Оставьте его в первозданном виде: иначе наши утки лишатся места гнездования, - попросил проектировщиков один из участников собрания.

Одним из самых дискуссионных стал вопрос о площадке для собак, которую планировалось разместить на участке у дома №17/6 – на положенном расстоянии в 40 метров. Жители дома не были рады такому соседству, несмотря на то, что площадка предназначена не для выгула, а для дрессировки. Однако благоустройство указанного места начнется позже, так что время для принятия решения еще есть.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото автора.