Никакого офлайна

«Спасибо, что оформили выплату на детей на карту Сбербанка. Дарим вам промокоды, по которым вы сможете получить подарки – 1000 рублей на покупки в «Сбермаркете» и столько же – на «СберМегаМаркете».

Такое сообщение после получения «путинских пособий» пришло на электронку многодетной маме Айсылу Хусаиновой. И уфимке пришлось вникать в хитросплетения промокодов, скидок и доставок.

- До этого вообще не сталкивалась с онлайн-покупками, думала, что вещь обязательно нужно видеть вживую. Оказалось, что я ошибалась. Заказала в полцены наборы «Лего», пижаму и детскую обувь на осень. Привезли в ближайший магазин «Пятерочка» в специальный почтомат для посылок. Только вот одна из пар сапожек не подошла по размеру, вернуть ее оказалось делом не простым. В итоге махнули рукой и подарили племяннику, - делится опытом Айсылу.

Вышеуказанные маркетплейсы из семейства «Сбера» – одни из самых молодых, появились на уфимском рынке сравнительно недавно, в 2019 году. Сегодня заказать товары с помощью «Сбермаркета» можно с «Ленты», «Ашана», «Метро», «Окея», «Магнита» и других крупных сетей города.

Не мыслит своей жизни без «Сбермаркета» юрист Артур Вахитов. Его мама восстанавливается после операции на сердце и редко выходит из дома.

- Часто бываю в командировках, но заказать продукты и все товары первой необходимости для мамы могу хоть из Москвы или даже с Сахалина. Всегда привозят в указанные часы, оплата автоматически списывается с моей карты, а чек скидывают на электронку. Первое время клиентов баловали хорошими скидками, промокодами, а цена товаров совпадала с их стоимостью на магазинных полках. Сейчас она чаще всего бывает выше. Молоко в «Ленте» стоит 63 рубля, но если заказать его онлайн, то оно обойдется уже в 89. В целом, сервис достаточно удобный и многих выручал в период самоизоляции, - говорит Артур.

Со «СберМегаМаркетом» не все так радужно и гладко, как хотелось бы его пользователям. В сети накопилось немало отрицательных отзывов по его работе. Чаще всего покупатели жалуются на задержку доставки и изменение окончательной цены в чеке.

…«Сумма выкупа составила 275 648 рублей, личная скидка 9%» - появилось сообщение в личном кабинете на сайте «Вайлдберриз» у уфимки Эльвиры Халиковой.

- Заставило несколько призадуматься: на что я могла потратить эту сумму, ведь заказывала мелочевку и одежду для детей?

Эльвира работает продавцом на Октябрьском рынке, но одежду и продукты заказывает онлайн. Парадокс? Нет, все закономерно.

- Живу на остановке «Горсовет». В радиусе 500 метров насчитала пять пунктов выдачи товаров онлайн-магазинов. По дороге домой захожу и забираю свою посылку. Это удобно и дешевле. Заказывать начала еще в 2010 году в декретном отпуске – подгузники, бытовая химия, распашонки. Зачем вместе с ребенком бегать по торговым центрам и что-то искать, все привезет курьер прямо на дом. Потом покупок стало больше, например, фотоаппарат с американского сайта «Амазон», велосипеды для всей семьи и безглютеновые продукты для сына-аллергика с «Озона».

- Какие подводные камни у таких покупок?

- При выборе товара ориентироваться на отзывы – чаще всего они честные: люди подробно пишут о недостатках товара. Многие делятся опытом, растянулся ли свитер, не сломалась ли игрушка через пару дней. Второе – внимательно осматривать сам товар в пункте выдачи. К сожалению, вещь может оказаться с браком или даже ношеной. Сама не раз с этим сталкивалась. Вам могут положить не тот размер, цвет или вообще другой артикул. Благо, система возврата довольно лояльна – в рамках закона «О защите прав потребителей».

Бухгалтер Оксана Садыкова привыкла тщательно планировать покупки. И в этом плане маркетплейсы позволяют ей сравнить стоимость нужного товара.

- Дочке ортопед рекомендовал специализированную обувь. Нужные нам сандалии в салоне крупной фармсети нашего города стоили 4500 рублей. Мы померили и определились с размером, но покупку отложили до завтра. Вечером я посмотрела на «Вайлдберриз» и увидела точно такие же, но за 1700 рублей. Кстати, самые выгодные скидки выставляются на последние размеры. Но бывает и обратная ситуация: онлайн-магазин может и завысить цену. Сейчас у меня двое детей и нет машины, и в онлайн я заказываю все больше, - объясняет Оксана.

Сегодня около половины онлайн-покупок в мире совершается на маркетплейсах. Только в России число продаж в интернете в 2020 году выросло на 78%. Тот же Wildberries за девять месяцев прошлого года увеличил оборот на 104%, до 285,6 млрд рублей. По данным этой торговой площадки, в топ-10 самой продаваемой продукции в Башкирии вошли тушь для ресниц, капсулы для стирки, скотч, детские подгузники, средства для педикюра и влажные салфетки. А есть ли на «Вайлдберриз» наши местные товары? Наибольшее количество отзывов у башкирского меда. И это ожидаемо. Чаще всего покупатели выбирают продукцию под брендом «Мед семьи Мамдеевых». Комплект из двух баночек общим весом 4 кг реализуется за 1319 рублей. Также свою продукцию предлагают компании «Башкирская медовня», «Мёд с семейной пасеки Sweet Honey», «Башподарки» и другие.

Но неожиданно хорошим спросом пользуются изделия предприятия «Башкирский фарфор». Да, это тот самый «Октябрьский завод фарфоровых изделий», основанный еще в 1963 году. Креманки, формы для запекания, тарелки неплохо продаются онлайн. Компания «Уфимская деревянная игрушка» поставляет различные виды бизибордов – это игрушки для развития мелкой моторики у детей. Конечно, на маркетплейсе можно заказать ишимбайские носки и трикотаж, нефтекамские сумки и… стерлитамакскую соду.

А в соседней Казани решили пойти еще дальше – создали местный маркетплейс – «KazanExpress». Его основатель Линар Хуснуллин рассказал, что за два года существования площадки объемы продаж выросли до 100 тысяч заказов в месяц. Сейчас идет мощная раскрутка – массированная реклама мелькает как на федеральных телеканалах, так и в интернете. Офисы выдачи товаров массово открываются в Уфе. В Башкирии пока нет аналогичного крупного проекта. Но попытки открыть свой маркетплейс все же предпринимались. Так, в сети есть bash.market. На его сайте поясняется, что ресурс создан исключительно для производителей и поставщиков Башкортостана. Но многие разделы, в том числе «мебель», «одежда», оказались пустыми. Маленький выбор наблюдается в «продуктах питания»: можно купить два вида сыра, четыре разновидности меда и еще вишню без косточек. Очевидно, что торговая площадка еще на стадии становления.

…Среди популярных маркетплейсов еще можно назвать такие площадки, как Lamoda, «Яндекс.Маркет», Joom. На вершине пирамиды – любимый россиянами Aliexpress. Здесь можно по дешевке приобрести какие угодно товары прямиком из Китая – летающий коврик для кошки, тарелку с автоподогревом, неповторимое бохо-платье. Минусы: долгая (до месяца и больше) доставка и риск получения некачественных товаров. Популярность онлайн-торговли продолжает набирать обороты, отодвигая привычные торговые центры на второй план.

Альфия ИБРАГИМОВА.