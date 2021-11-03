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Дети войны – особое племя

Автор: cmanager от Сегодня, 14:16

Дети войны – особое племя7 ноября на 80-летие к  Назибе Юнусовой приедет дочь из Берлина. И опять будет уговаривать переехать, а она как всегда ответит, что это молодое дерево можно пересадить, а не то, что вросло корнями. Общий трудовой стаж Назибы Минигазимовны – 49 лет.

На заслуженный отдых ушла в 1996 году, 30 лет проработав начальником ОТК в тресте КПД. Затем, уже находясь на пенсии, 11 лет, до 2008 года была освобожденным председателем профкома домостроительного комбината. Пишет стихи и прозу: издала уже четыре книги. Она – обладатель диплома третьей степени Межрегионального конкурса эссе «Радость моего дома». В нем участники показали превосходное знание произведений Мустая Карима и  выразили чувство любви к родному краю. На конкурс она представила рассказ «Письмо к отцу». Ей исполнилось всего 15 дней, когда он ушел на войну и пропал без вести. С ней сегодня наша беседа.

 - Назиба Минигазимовна, смотришь на вас и удивляешься вашей кипучей энергии…

- Что вы хотите, дети войны – особое племя, с малых лет привыкшие к трудностям. Поэтому внимания не обращаем на мелкие  «недоразумения», да и при серьезных «напастях» умеем держать удар.

- Как вам удалось пережить военное время?

- Я родилась в деревне Татар-Улканово  Туймазинского района в семье Минигазима  и Кафии Хазиевых, которым в ту пору было уже по 45. Отца призвали  на  войну, а в  апреле 1943 года уже пришло скорбное известие о том, что он пропал без вести.

- В вашем рассказе «Письма отцу» вы так проникновенно к нему обращаетесь, что чувствуется, как вам его не хватало…

- Да, война многих осиротила,  мужчин-защитников, опоры семьи, не хватало и вдовам, и нам, ребятишкам. Помню случай, как мы с мамой отправились за ягодами и нас обидел лесник. Он отобрал у нас собранную клубнику, а ведро выкинул. И нам пришлось собирать опять до ночи. Обидно было до слез. Тяжелее всего, конечно, приходилось маме. Она, уже немолодая женщина,  осталась одна с  четырьмя детьми. Меня она родила в 45. Всего 15 дней отец понянчился со мной, а потом ушел на фронт.
В течение полутора лет  мама  получала письма-треугольники.   По ее словам, половина из них была посвящена мне, писал, что не успел на меня налюбоваться. «Я не видел, как  она  плачет,  как улыбается и как растет. Прочтите мои письма и отдайте потом их ей. Даже если и порвет, не ругайте!» - писал он. Об этом я написала   в  книге «Преодоление судьбы». Вообще читать   и писать меня  рано научили  старшие сестры. В деревне была одна школа  - четырехлетка,  и с пятого по  седьмой класс мне приходилось  ходить в соседнюю за 3 километра,  а с  восьмого  по десятый  - и вовсе  в поселок за 12 километров
- Вы хорошо учились, много читали, уже с детства открылся литературный дар, но дальше учиться не стали…

- Было тяжело материально. Маме исполнилось  63, ничем  помочь она мне не могла, наоборот, надо было ее поддерживать. И я пошла разнорабочей на стройку. Очень тяжело было, но мы были привычны к труду. Более того, работу я полюбила, окончила впоследствии Свердловский строительный техникум.

- И дальше ваша жизнь была неразрывно связана с трестом  КПД?

- Да, ему я отдала 49 лет, из них  30 проработала на домостроительном комбинате в ОТК. И сейчас я поддерживаю связь с контролерами, с которыми вместе работала. Прогуливаясь по летнему городу, с радостью примечаю про себя, сколько, оказывается, домов построено с моим участием! В период моей работы председателем профкома  наш комбинат славился своей художественной самодеятельностью. Хор стал лауреатом   Межотраслевой эстафеты труда и культуры «Мой цех, мой завод, моя Республика» в 2003 году. Я и сейчас пою в хоре «Серебряные россыпи» Центра  досуга 55+ Орджоникидзевского района. В  75 лет я впервые взяла в руки кисть и начала писать масляными красками на картоне, затем - на холсте. Пишу преимущественно родную природу, показываю свои некоторые работы в музее «Урал». Прошла компьютерные курсы. Для меня открылась новая жизнь во всемирной паутине (информация, группы, друзья, литература, искусство, знакомства и встречи в реальной жизни).

- У вас еще вышли сборники стихов?

- Мне, привыкшей работать с людьми,  захотелось передать состояние души в стихах на родном языке.
Лауреат литературной  премии имени Рами  Гарипова Сана Сабиржанова оценила стихи и поддержала выпуск моей первой книги в 2013 году. За ней последовали еще 3 издания  поэзии и прозы в течение 5 лет.  Я чувствую еще много сил, хочу оставить память родным, друзьям, всем, кому нравится мое, может быть, и не очень совершенное творчество.

 

Отрывок из сборника «Письма девочки отцу, пропавшему без вести на войне» Назибы Юнусовой.

…«Папочка, сегодня старшая сестра Кашифа-апа из тряпок своего старого платья сшила мне куклу.  Она мне очень нравится, красивая,   ноги и руки  есть, только пальцев нет. Про испорченное платье сестра  маме ничего не сказала.  Боится, что мама поругает».
…«Папа, вчера со средней сестрой Явгарией ходили к маме. Она пасет стадо соседней деревни. За это ей дают на обед  хлеб  или какую-то  другую еду.  Она сама не ест, несет вечером домой. Мама разрешила нам прийти и  поесть что дадут, а может, и немного  попить молока. Стадо мы увидели издалека, но дорогу не знали, пошли напрямик, но  попали в  болото. Мы  расплакались и еле вышли оттуда. Платьица наши загрязнились,  да и  мы могли там утонуть.  Мама наши платья постирала на речке, а пока они сохли, покормила нас, укутала в чекмень. Папочка, когда приедешь, то не разрешай маме пасти чужое стадо».


«Папа, мой старший брат Абзыкай работает,  пашет землю на быках.  Им за это на обед дают хлеб и гороховый суп. Брат сам не ест, а несет в бидончике свою долю домой, чтобы покормить нас, и мы все  вместе едим. Эх, и вкусный  суп с хлебом, но  жаль что мало.  Папочка, приезжай скорей!  Ты тоже стал бы пахарем и приносил бы такую же вкусную еду».

 

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Фото из семейного архива Назибы Юнусовой.

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