7 ноября на 80-летие к Назибе Юнусовой приедет дочь из Берлина. И опять будет уговаривать переехать, а она как всегда ответит, что это молодое дерево можно пересадить, а не то, что вросло корнями. Общий трудовой стаж Назибы Минигазимовны – 49 лет.

На заслуженный отдых ушла в 1996 году, 30 лет проработав начальником ОТК в тресте КПД. Затем, уже находясь на пенсии, 11 лет, до 2008 года была освобожденным председателем профкома домостроительного комбината. Пишет стихи и прозу: издала уже четыре книги. Она – обладатель диплома третьей степени Межрегионального конкурса эссе «Радость моего дома». В нем участники показали превосходное знание произведений Мустая Карима и выразили чувство любви к родному краю. На конкурс она представила рассказ «Письмо к отцу». Ей исполнилось всего 15 дней, когда он ушел на войну и пропал без вести. С ней сегодня наша беседа.

- Назиба Минигазимовна, смотришь на вас и удивляешься вашей кипучей энергии…

- Что вы хотите, дети войны – особое племя, с малых лет привыкшие к трудностям. Поэтому внимания не обращаем на мелкие «недоразумения», да и при серьезных «напастях» умеем держать удар.

- Как вам удалось пережить военное время?

- Я родилась в деревне Татар-Улканово Туймазинского района в семье Минигазима и Кафии Хазиевых, которым в ту пору было уже по 45. Отца призвали на войну, а в апреле 1943 года уже пришло скорбное известие о том, что он пропал без вести.

- В вашем рассказе «Письма отцу» вы так проникновенно к нему обращаетесь, что чувствуется, как вам его не хватало…

- Да, война многих осиротила, мужчин-защитников, опоры семьи, не хватало и вдовам, и нам, ребятишкам. Помню случай, как мы с мамой отправились за ягодами и нас обидел лесник. Он отобрал у нас собранную клубнику, а ведро выкинул. И нам пришлось собирать опять до ночи. Обидно было до слез. Тяжелее всего, конечно, приходилось маме. Она, уже немолодая женщина, осталась одна с четырьмя детьми. Меня она родила в 45. Всего 15 дней отец понянчился со мной, а потом ушел на фронт.

В течение полутора лет мама получала письма-треугольники. По ее словам, половина из них была посвящена мне, писал, что не успел на меня налюбоваться. «Я не видел, как она плачет, как улыбается и как растет. Прочтите мои письма и отдайте потом их ей. Даже если и порвет, не ругайте!» - писал он. Об этом я написала в книге «Преодоление судьбы». Вообще читать и писать меня рано научили старшие сестры. В деревне была одна школа - четырехлетка, и с пятого по седьмой класс мне приходилось ходить в соседнюю за 3 километра, а с восьмого по десятый - и вовсе в поселок за 12 километров

- Вы хорошо учились, много читали, уже с детства открылся литературный дар, но дальше учиться не стали…

- Было тяжело материально. Маме исполнилось 63, ничем помочь она мне не могла, наоборот, надо было ее поддерживать. И я пошла разнорабочей на стройку. Очень тяжело было, но мы были привычны к труду. Более того, работу я полюбила, окончила впоследствии Свердловский строительный техникум.

- И дальше ваша жизнь была неразрывно связана с трестом КПД?

- Да, ему я отдала 49 лет, из них 30 проработала на домостроительном комбинате в ОТК. И сейчас я поддерживаю связь с контролерами, с которыми вместе работала. Прогуливаясь по летнему городу, с радостью примечаю про себя, сколько, оказывается, домов построено с моим участием! В период моей работы председателем профкома наш комбинат славился своей художественной самодеятельностью. Хор стал лауреатом Межотраслевой эстафеты труда и культуры «Мой цех, мой завод, моя Республика» в 2003 году. Я и сейчас пою в хоре «Серебряные россыпи» Центра досуга 55+ Орджоникидзевского района. В 75 лет я впервые взяла в руки кисть и начала писать масляными красками на картоне, затем - на холсте. Пишу преимущественно родную природу, показываю свои некоторые работы в музее «Урал». Прошла компьютерные курсы. Для меня открылась новая жизнь во всемирной паутине (информация, группы, друзья, литература, искусство, знакомства и встречи в реальной жизни).

- У вас еще вышли сборники стихов?

- Мне, привыкшей работать с людьми, захотелось передать состояние души в стихах на родном языке.

Лауреат литературной премии имени Рами Гарипова Сана Сабиржанова оценила стихи и поддержала выпуск моей первой книги в 2013 году. За ней последовали еще 3 издания поэзии и прозы в течение 5 лет. Я чувствую еще много сил, хочу оставить память родным, друзьям, всем, кому нравится мое, может быть, и не очень совершенное творчество.

Отрывок из сборника «Письма девочки отцу, пропавшему без вести на войне» Назибы Юнусовой.



…«Папочка, сегодня старшая сестра Кашифа-апа из тряпок своего старого платья сшила мне куклу. Она мне очень нравится, красивая, ноги и руки есть, только пальцев нет. Про испорченное платье сестра маме ничего не сказала. Боится, что мама поругает».

…«Папа, вчера со средней сестрой Явгарией ходили к маме. Она пасет стадо соседней деревни. За это ей дают на обед хлеб или какую-то другую еду. Она сама не ест, несет вечером домой. Мама разрешила нам прийти и поесть что дадут, а может, и немного попить молока. Стадо мы увидели издалека, но дорогу не знали, пошли напрямик, но попали в болото. Мы расплакались и еле вышли оттуда. Платьица наши загрязнились, да и мы могли там утонуть. Мама наши платья постирала на речке, а пока они сохли, покормила нас, укутала в чекмень. Папочка, когда приедешь, то не разрешай маме пасти чужое стадо».



«Папа, мой старший брат Абзыкай работает, пашет землю на быках. Им за это на обед дают хлеб и гороховый суп. Брат сам не ест, а несет в бидончике свою долю домой, чтобы покормить нас, и мы все вместе едим. Эх, и вкусный суп с хлебом, но жаль что мало. Папочка, приезжай скорей! Ты тоже стал бы пахарем и приносил бы такую же вкусную еду».

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Фото из семейного архива Назибы Юнусовой.