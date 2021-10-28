Холодный сезон - горячая тема

В Курултае - Госсобрании РБ состоялся брифинг по теме отопления многоквартирных домов. В нем приняли участие представители органов власти, ресурсоснабжающих организаций и депутатского корпуса республики.

Начавший обсуждение темы председатель Комитета Госсобрания – Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов перечислил основные шаги, которые были сделаны для снижения напряженности и решения проблем в сфере централизованного теплоснабжения.

По инициативе председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева в прошлом году была организована рабочая группа по изучению ситуации в сфере ЖКХ в связи с платой за отопление. По поручению главы республики Радия Хабирова создан колл-центр оперативного штаба Уфы по отоплению, который позволил решить множество проблем, связанных с наиболее сложным – начальным периодом подачи тепла в дома. Для его работы было создано специальное программное обеспечение. На каждый поступивший звонок оператор заводит электронную карточку и в зависимости от тематики передает ее управляющей или ресурсоснабжающей организации, либо закрывает сам, разъясняя те или иные нормы и правила законодательства.

За первые две недели работы операторы приняли более 11,5 тысяч звонков. Они продолжают поступать ежедневно. Уфимцы обращаются по темам завоздушивания, перетопов, начислений в платежках, а также утечек в системах отопления.

В ближайшее время в колл-центре планируется запуск сервиса обратной связи. Роботизированная система будет обзванивать граждан, обращения которых уже отработаны, и выяснять качество исполнения заявок.

Деньги на счетчик

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос начислений платежей за тепло в домах, не оборудованных приборами учета.

По данным и.о. министра ЖКХ РБ Алана Марзаева, счетчиков тепла в Уфе не имеют 1,2 тысячи домов, а в целом по республике – около четырех тысяч. Их жильцы оплачивают отопление по нормативу. Директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова добавила, что по Уфе из 3826 многоквартирных домов, которые обслуживает компания, 769 не имеют приборов учета. В 604 домах отсутствует техническая возможность установки приборов учета. Там, где такая возможность имеется, жильцы могут принять коллективное решение по установке приборов за счет собственных средств.

Алан Марзаев подчеркнул, что не всегда переход на оплату отопления по счетчикам выгоден, в частности, если дом старый и неутепленный.

С этим мнением согласился и исполнительный директор МУП «УИС» Максим Петров.

- Как показывает опыт, при установке приборов учета в небольшие дома, потребляющие менее 0,2 гигакалории тепла в час, их жителям нужно очень хорошо следить за системой отопления, - отметил Максим Петров. – Если этого не делать, плата наверняка будет большей, чем при начислениях по нормативам. У нас есть 35 домов, потребляющих менее 0,2 гигакалории, где установлены теплосчетчики. Там, где жители активно регулируют систему отопления и следят за нагревом помещений, им удается достичь экономии.

Очень важный момент с точки зрения контроля начисления платежей заключается в оснащении домов, имеющих теплосчетчики, системой дистанционного снятия показаний. До 1 ноября к ней подключат все 3162 узла теплоучета, установленные в многоквартирных домах Уфы. После этого в систему будут заведены необходимые параметры уровня потребления теплоносителя по каждому дому. Это позволит выявлять возможные утечки, перетопы и другие отклонения от нормативных показателей, если потребление вдруг резко возрастет. Своевременное устранение возникающих проблем поможет существенно снизить риск завышенных и некорректных счетов за тепло.

Цена вопроса

Глава Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк объяснила волнующую многих горожан причину установленных в Уфе весьма высоких по сравнению с другими крупными городами страны тарифов на отопление.

В столице Башкирии тепло населению поставляют 7 организаций, тарифы которых с 1 июля 2021 года варьируются от 1211 до 2 994 рублей за гигакалорию. При этом у двух крупнейших поставщиков - «БашРТС» и МУП «УИС» тариф составляет 2 265 руб. за 1 гигакалорию с НДС.

Для сравнения: в Казани стоимость гигакалории тепла колеблется от 1445 до 1967 рублей, в Оренбурге - от 1577 до 1768 руб., в Челябинске - от 1821 до 2025 руб. В Перми и Екатеринбурге установлен единый тариф, соответственно в 2025 и 1769 рублей за гигакалорию.

- Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что тарифы на отопление в разных городах определяют размер и состояние их инфраструктуры, - пояснила Светлана Бурдюк. – К примеру, в Казани насчитывается 45 теплоисточников, а в Уфе – 91. Центральных тепловых пунктов в столице Татарстана действует 125, в Башкирии – 298. Протяженность теплосетей в Казани и Уфе составляет соответственно 579 и 1063 километров. Последний параметр особенно сильно влияет на величину потерь при поставке теплоносителя: 80-процентая разница в протяженности теплотрасс не может не сказываться на тарифах.

Алексей Фатыхов.