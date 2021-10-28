Жду любимую газету!

Выписываем газеты и журналы с доставкой на дом, однако перелистывать страницы любимых изданий не можем, поскольку нам их попросту не приносят. Дозвониться до почты невозможно. Подобные обращения в редакцию «Уфимских ведомостей» поступают, к сожалению, нередко. А представители отделений связи в свою очередь уверяют, что они свою работу выполняют добросовестно. В последних поступивших жалобах разбирались «УВ».

В прошлом педагог музыкальной школы №8 Людмила М. уже много лет на пенсии, но по-прежнему активно интересуется общественно-политической жизнью города и продолжает выписывать четверговый номер «Уфимских ведомостей». Все номера прочитывает от корки до корки.

– Мне очень нравится газета. Читаю даже объявления, а супруг надо мной смеется, – признается она.

С начала года любимые издания стала получать нерегулярно, так же обстояло дело и с квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти причины и явились поводами для волнения.

– В отделении оправдывались: не хватает почтальонов. А от соседей я узнала, что наша Лариса Николаевна, которая очень аккуратно нас обслуживала, не смогла победить Covid, поэтому газеты то приходят, то нет. Мне 74 года, дойти за газетами до магазина с больными ногами для меня огромное испытание, – пояснила собеседница.

Решить проблему временно решила, оформив подписку на второе полугодие 2021 года на сына, который теперь забирает газеты на почте и относит матери.

В подобной ситуации оказался председатель Совета ветеранов ОМОН Управления Росгвардии по Республике Башкортостан, полковник милиции в отставке Фарит Мартазович Шайхилисламов.

– Мой муж уважаемый человек, недавно на День ОМОНа получил поздравление от президента Путина, поэтому такое невнимательное отношение со стороны почты мы считаем недопустимым, – посетовала Алифа Шамилевна.

Подписку на первое полугодие супруги оформили в декабре 2020 года. Но когда пришло время, газет не дождались. В отделении связи на обращения говорили, что почтальон забрал их для доставки по адресу. Потеряв всякое терпение и надежду, приняли решение аннулировать договор, хотя в газетах нуждаются. В них есть и программа, и сканворды для интеллектуальной разминки.

– 20 лет выписывали «Уфимские ведомости», а теперь перестали. Очень жаль! За полгода мы получили всего две газеты. 15 февраля написали заявление на возврат денег, и нам пообещали вернуть их в марте, но этого до сих пор не произошло… Сейчас идет подписная кампания, горим желанием оформить любимые газеты, но не рискуем. Несмотря на то, что нам больше 65 лет, ходим в поисках «Уфимских ведомостей» по магазинам и киоскам, – говорит Алифа Шамилевна.

По вопросу возврата денег за неполученные номера мы обратились в УФПС РБ по городу Уфе.

– Все газеты для данного подписчика мы направили в 77-е отделение, – пояснила специалист по подписке Дания Хаматвалиева.

Попытка дозвониться до 77-го отделения связи по номеру, указанному в интернет-справочниках, не увенчалась успехом, и мы приняли решение до него доехать. В момент нашего прибытия почта была закрыта на обеденный перерыв, а пока ожидали, разговорились с женщиной, которая тоже посетовала на нерегулярную доставку подписных изданий.

Когда двери открылись, нам довелось пообщаться с заместителем начальника отделения Дамиром Сафиным.

– Каждая поступившая газета и журнал проходят через руки сортировщика, который распределяет их по участкам. Если каких-то экземпляров не хватает, запрашиваем дополнительно и доносим до подписчиков, – пояснил он.

– В первом полугодии по трагическим причинам мы лишились одного из почтальонов, в связи с этим могли быть затягивания сроков доставки, но теперь все 9 участков укомплектованы. Газеты и журналы доносим до адресатов вовремя, – подключилась к беседе сортировщица.

Что ж, будем надеяться и верить. А тем, кто впредь окажется в подобной ситуации, рекомендуем руководствоваться Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подписке» и действовать.

Корзина: В соответствии с пунктом 24 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по подписке» подписчик, не получивший издание или получивший его с нарушением срока, вправе назначить новый срок доставки, потребовать возмещения расходов на приобретение экземпляра у другого лица, возврата денег, расторгнуть договор, согласиться на доставку другого печатного издания.

С претензией необходимо обратиться в ФГУП «Почта России». Если подписка оформлена там, согласно п. 26 «Правил распространения» требования подписчика должны быть удовлетворены в 10-дневный срок.

Мария НИКОЛАЕВА.