Морские виды на Айской

… Средиземноморские пейзажи, море, солнце и песок… И все это вместо обшарпанных стен и стандартной покраски. Непримечательная панелька по улице Айской, 56 поражает своими лестничными площадками. А местные жители шутят, что у них теперь нет необходимости отдыхать на побережье – живописные виды радуют глаз, особенно хмурой осенью и промозглой зимой.

- Вот такая получилась цветотерапия. Казалось бы, мелочь, но картины каждое утро поднимают настроение. Спасибо нашей Диане, - делится житель Игорь Васильев.

Диана Епифанова – не художник, а старшая по дому. Она признается, что общественная нагрузка пугала своей ответственностью только первое время.

- Председателем Совета МКД я стала в 2019 году. Мы решили расширить жилплощадь и переехали сюда с Ленина, 83. Там старшие по дому - люди опытные, они следили за порядком, в подъездах всегда было чисто и аккуратно, в качестве украшения везде стояли комнатные цветы, - рассказывает Диана.

А по новому адресу – в двухподьездной панельке – общественными пространствами никто особо не занимался. Во дворе вместо детской площадки – одинокий турник.

- Все казалось неуютным и безликим. Захотелось что-то изменить, поэтому записалась на прием к главе администрации района, где мне все объяснили и рассказали о программах по благоустройству. Для участия в них необходимо проводить собрание жильцов и голосовать большинством за то или иное решение. На первом же собрании меня выбрали старшей по дому. Не откладывая в долгий ящик, сразу же определили совет, так у нас появились бухгалтер, секретарь и лицо, ответственное за сбор подписей для протоколов.

Постепенно Диана начала вникать в тонкости сферы ЖКХ, изучала на специализированных форумах опыт других председателей МКД, читать телеграм-каналы по этой теме. В итоге появилось немало новых идей, заодно она реанимировала уже позабытый чат жильцов, где теперь живо обсуждаются все нововведения.

- Очень много звонков поступает от жителей, хотя в доме всего 72 квартиры. И муж первое время довольно скептически относился к моей инициативе. Когда он увидел положительные перемены, стал меня поддерживать и помогать в решении некоторых вопросов. Самое главное – соседи сдружились.

Так, во дворе установили систему видеонаблюдения, а при входе в подъезд - умные домофоны. На одном из собраний жители дома обсудили идею расписать стены в подъезде, но не стандартно, а пригласить профессионального художника Гульназ Муллаярову. Идею поддержали многие, вскоре были собраны средства – около 20 тысяч рублей за одно художественное полотно. Всего оформили четыре стены.

- Хотелось обыграть наши стандартные лестничные площадки, чтобы стало красиво и по-домашнему. В общем чате долгое время утверждали эскиз будущих фресок.

- Что самое сложное для старшей по дому?

- Найти подход к жильцам. И в решении каких-то вопросов приходить к компромиссу. Раньше было сложно собрать людей, сейчас уже все налажено, решается сообщением в общий чат. Также у нас хороший контакт с управляющей компанией и администрацией района.

Новшества оценили и представители старшего поколения, исчезли и любители мусорить. В планах – обустроить детскую площадку во дворе, так как малышни в близлежащих домах очень много.

- Благо, для игрового комплекса есть хорошее и просторное место. Сделала проект – детский уголок и зона со скамейками. Надеемся попасть в программу «Башкирские дворики». Также намереваемся установить современную контейнерную площадку, так как от мусоропроводов отказались, и их заварили.

Сейчас старшая по дому разбирается в теме индивидуальных приборов учета тепла: по последним нормам они должны переходить в собственность жителей.

- Мы многое делаем для благоустройства дома, потому что хотим жить красиво и чисто. На самом деле быть председателем МКД не так уж и сложно. Конечно, нужно ознакомиться с правовыми актами и нормативными документами. Советую молодым людям, которым небезразлична судьба своего дома, не бояться выдвинуться и попробовать себя в этой роли. Старший по дому не обязательно должен быть старшим по возрасту, - резюмирует Диана.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото Андрея Вдовина.