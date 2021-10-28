«Мы из собеса, готовьте деньги!»

В Управлении МВД России по городу Уфе ежедневно в среднем поступают по 3-5 заявлений о мошенничестве. В период пандемии аферисты активизировались и значительно прибавили работы полиции. О механизме совершения преступлений, о том, как не попасться на удочку аферистам, рассказывает заместитель начальника Управления МВД России по Уфе по оперативной работе подполковник полиции Инзиль Тухбатуллин.

- Инзиль Илюсович, какие виды мошенничества наиболее распространены?

- Прежде всего, махинации с банковскими картами, звонки от «гаишников» и «адвокатов», все те же действия с купюрами «банка приколов».

- В последнем случае, видимо, рассчитывают на пожилой возраст?

- Да, жертвами этой аферы становятся уфимцы преклонного возраста, привыкшие доверять соцработникам. Ими мошенники и представляются. Недавно в отдел полиции №6 обратилась 83-летняя бабушка, которая лишилась значительной для нее суммы.

В домофон позвонили и сообщили, что это – сотрудники собеса, с очень важной новостью. Доверчивая уфимка, не задумываясь, впустила их. Незваные гостьи рассказали, что грядет реформа, и пока не поздно, нужно обменять старые купюры на новые. Поверив им, пенсионерка отдала все, что скопила на черный день - 85 тысяч. А вечером к одинокой бабушке приехала сестра с племянницей. Чтобы накрыть праздничный стол, она вручила им пятитысячную купюру. И только тут выявился обман: племянница заметила подделку. Мошенники – тонкие психологи, как всегда это люди участливые, разговорчивые. Они не только действуют «нахрапом», позвонив в домофон, но и пытаются завязать беседу на улице.

Так, 29 сентября в Орджоникидзевском районе к пожилому мужчине подошли две женщины. Они тоже рассказали, что якобы «надвигается» денежная реформа, и они считают своим долгом предупредить об этом. А сами они – из собеса. Дедушка привел их домой и обменял всю наличность на… все те же банкноты «банка приколов». Спустя несколько дней приехавший погостить внук обнаружил обман. Причиненный ущерб составил 90 тысяч рублей.

- Вероятнее всего, рост фактов мошенничества связан с пандемией?

- Это тоже надо учитывать. К тому же аферисты скрываются за масками, надевают перчатки, чтобы их не узнали и чтобы не оставлять отпечатков. Осведомленные, что нуждающимся пенсионерам бесплатно развозят продукты, они используют это как уловку. Так, в начале сентября, встретив 83-летнюю жительницу дома по улице Богдана Хмельницкого, они заявили, что поджидают ее. «В связи с пандемией все пожилые, старше 80 лет, получают ежемесячно продуктовый набор!» «И мне, значит, можно?» – поинтересовалась она. «Нужно заполнить бланк, написать заявление!»

Бабушка с готовностью впустила их в квартиру. Тут женщины попросили ее разменять 5-тысячную купюру. Конечно, как не помочь сотрудникам госучреждения? Надо сказать, это известный маневр. Мошенникам нужно выведать, где находятся деньги. А потом отвлечь и забрать их. Так и вышло. Хозяйка квартиры сначала разменяла купюру, а затем вышла на кухню, чтобы угостить гостей чаем. Тем временем мошенницы забрали из кармана плаща, где был «тайничок», все деньги и поспешили скрыться. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Обращаем внимание, что мошенницы не пойманы, обе были в масках и перчатках. Первой на вид 35-40 лет, среднего телосложения, другой - 30-35, худощава. Будьте бдительны. Если к вам в квартиру пришли неизвестные, представляющиеся соцработниками, сотрудниками ЖКХ или пожарной инспекции, попросите удостоверения. Надо сказать, что и документы могут быть подделаны. Поэтому нужно позвонить в ведомство, уточнить, работает ли там «незваный гость», предупредить о визите своих родных или соседей.

- Остается ли актуальным интернет-обман?

- Это еще один способ незаконного отъема средств, основанный также на чрезмерном доверии граждан. Чаще обманывают со стройматериалами. Как известно, цены в это лето значительно взлетели, поэтому люди мониторят интернет, выискивая, что подешевле. И здесь главное правило: ни в коем случае не перечислять всю сумму предоплатой. Если даже отзывы фирмы более чем положительны. Все это без труда можно вклинить в социальную сеть. Так, доверчивый мужчина потерял 270 тысяч рублей. Как это вышло?

В интернете он нашел объявление о продаже бетона, довольно дешево. Позвонив в компанию, узнал, что она уже давно на рынке, сама производит и продает. Диспетчер уточнил, какой марки нужен бетон, сколько кубов, оформил заказ и переслал вместе со счетом на электронную почту. Однако спустя несколько минут пришло еще одно сообщение, в котором были указаны новые реквизиты для оплаты. Уфимец ничего не заподозрил и перевел более 270 тысяч рублей на счет аферистов.

Случается, интернет-мошенники обманывают на 2-3-5 тысяч, и тогда горожане только разводят руками, мол, сами виноваты, но в полицию не обращаются. Но вот 68-летний уфимец не стал мириться с тем, что его обманули на 6 тысяч, и написал заявление. На сайте бесплатных объявлений он приметил детские вещи. Связавшись с продавцом, узнал, что вещи новые, и ему перешлют их, но не бесплатно. Мужчина деньги перевел, но товар так и не получил. Так что перед покупкой внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. Воспользуйтесь интернет-поиском, чтобы обнаружить данные (телефонный номер или сетевой псевдоним) продавца, которые уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей. Помните, что слишком заниженная стоимость товара – подозрительна.

- Сейчас опасно даже покупать авиа- и железнодорожные билеты по интернету…

- И даже на междугородний автобус. Приведу примеры. Через специализированный сайт уфимка хотела приобрести билет на рейс «Уфа – Москва - Бергамо», цена оказалась заманчивой. При помощи мобильного банка перевела 26 тысяч, но никаких сообщений о забронированных билетах так и не получила. В чем дело? Это «проделки аферистов», которые при помощи сайтов-однодневок или сайтов-дублеров выманивают деньги у граждан. При заказе билетов помните, что оформлять документ следует только на проверенных сайтах. Мошенники могут присылать интернет-ссылки для того, чтобы получить доступ к вашим счетам. Пройдя по ним, вы сами облегчаете работу аферистам. Таким образом пострадал уфимец. Он намеревался оформить поездку в сервисе поиска автомобильных попутчиков по маршруту «Уфа -Набережные Челны». Найдя подходящее предложение, вступил в переписку с автором объявления. Он согласился доставить уфимца в пункт назначения и отправил ссылку, в которой нужно было указать реквизиты карты. После чего у мужчины были списаны со счета 20 тысяч рублей. С аналогичным заявлением обратилась 22-летняя девушка, оформляя поездку у мошенников по маршруту «Уфа - Стерлитамак», она ввела данные своей банковской карты и потеряла 3 тысячи рублей. Полиция предупреждает:

- будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников;

- ни в коем случае не раскрывайте свои личные данные, реквизиты банковских карт, в том числе пин-коды, CVV-коды (на обороте карты), а также коды подтверждения, приходящие в смс-сообщении.

Ирина ШИПУНОВА.