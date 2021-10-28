По следам «Двух капитанов»…

Одна из самых таинственных историй прошлого века начинается с Уфы, где родился легендарный полярник-путешественник Валериан Альбанов. И в этом году произошло важное событие – на улице Свердлова в отреставрированном старинном особняке открылся музей его имени. Поможет ли он приблизиться к пониманию того, что же случилось в арктических льдах больше ста лет назад?

- Музей создан благодаря поддержке главы республики, а вдохновителем его создания стал писатель Михаил Чванов, который передал в наш фонд свои материалы по исследованию данной темы за сорок лет, - рассказывает директор Тимур Сафаргалеев. – Музей новый во всех смыслах. Наша цель - сделать его современным, неординарным, открытым для всех, чтобы здесь кипела жизнь. Так сейчас и происходит. Идут заседания молодежного клуба Русского географического общества, встречи с путешественниками, известными интересными людьми. Уникальны технологии: он интерактивный, и можно погрузиться в атмосферу Северного Ледовитого океана, увидеть звездное небо, каким оно бывает над полюсом, ознакомиться с видео- и фотодокументами, узнать историю освоения континента от поморников до современных дней. Также здесь собраны артефакты, экспонаты - и они тоже ключик к открытию тайны. Пройдем по залам - «локациям» музея.

Звенит корабельный колокол: отправляемся к Северному полюсу, в край холода, льда, белых медведей и больших арктических чаек… Мы в каюте капитана, где он по картам прокладывает путь, ведет дневниковые записи. На спиртовке дымится маленькая кастрюлька с супом или кашей, а за бортом суровые льды безжалостно сжимают борта «Святой Анны». Уже несколько месяцев шхуна в белом плену…

Но перенесемся на десяток лет назад на маленькую уфимскую улицу Аксаковскую, где в небольшом доме живет семья инспектора народных училищ Алексея Петровича Альбанова. Двое детей, его осиротевших племянников - Валериан и его сестра Люда часто бегают на берег Белой, смотрят на речные волны, и мальчик мечтает стать матросом. (Раньше считалось, что Альбанов родился в Воронеже, но краеведы доказали, что в Уфе). В Национальном архиве Республики Башкортостан нашлась метрическая запись о его крещении в Уфимской церкви богоугодных заведений. Храм был снесен в 1930-е годы, не сохранилась ни одна его фотография. Но несколько лет назад уфимские краеведы нашли закладную плиту, установленную при освящении церкви, и сейчас она находится в экспозиции музея.

ическая запись о его крещении в уфимской церкви Богоугодных заведений. В 17 лет Валериан сбежит из дома и отправится в Санкт-Петербург. Смышленый мальчуган сумеет найти работу (мастерит модели кораблей, которые охотно покупают, занимается репетиторством, нанимается матросом), сам оплатит свое обучение в мореходных классах. Вскоре он становится самостоятельным, ответственным, образованным и даже перевезет в Северную столицу маму и сестру. Он отличный штурман, ходит в морские экспедиции.

В 1912 году в поисках Северного морского пути для России отправляются три экспедиции - одну из них возглавляет Георгий Брусилов, который берет в штурманы Валериана Альбанова. Северный морской путь очень востребован для России, чья экономика набирает обороты.

Георгий Брусилов купил в Англии за 20 тыс. рублей построенную еще в 1867 году, но прочную и надежную парусно-паровую шхуну «Бленкатра», водоизмещением около 600 тонн, и назвал ее «Святая Анна». Выйдя из порта Александровск-на-Мурмане в Карское море, сначала экспедиция шла по плану, без приключений, но уже осенью 1912 года судно вмерзло в поле дрейфующего льда, и начался полуторагодичный дрейф на север.

Продукты стали заканчиваться, не спасала даже охота на медведей. Брусилов заболел, и его обязанности взял на себя Альбанов. Положение команды становилось тревожным. И тогда штурман принял решение - отправиться на каяках на юг, на архипелаг Земля Франца-Иосифа в поисках базы Джексона, где, возможно, был запас продуктов и топлива. О базе он узнал из книги Нансена. По чертежам Альбанова были сделаны семь каяков, и, взяв с собой нескольких членов экипажа, он отправляется в трудный и опасный путь. До базы дойдут только два человека - Альбанов и матрос Александр Конрад, абсолютно обессиленные. И здесь случится чудо – они увидят паруса шхуны «Святой мученик Фока» - еще одной северной экспедиции Георгия Седова. Их найдут и спасут. Возвращение в Архангельск не радует Альбанова. Уже идет Первая мировая война, не до спасательных экспедиций. Но он помнит о своих товарищах и настойчиво ищет пути их спасения, обращается к адмиралу Колчаку. На станции Ачинск Альбанов попадает под взрыв состава с боеприпасами и гибнет. Но это лишь одна из версий. Достоверных доказательств этого нет. «Святая Анна» с тех пор пропала. Были предприняты попытки ее найти, но безуспешные. Возможно, ее раздавило льдами, и она затонула, а может, она выбралась из ледового плена, но попала под огонь немецких торпед. Место, куда она могла выбраться – было горячим с военной точки зрения, здесь находились немецкие подлодки, которые торпедировали все корабли.

Точка в истории не поставлена. Конечно, будут новые экспедиции, и, быть может, новые капитаны и штурманы еще учатся, внимательно слушают рассказы путешественников и когда-нибудь отправятся по следам известных полярников.

Подготовила Лилия ЗИМИНА.